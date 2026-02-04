Ручная сборка, идеальное состояние и странная цена: японский седан ошеломил рынок

На российском рынке подержанных автомобилей крайне редко появляются предложения, способные удивить даже опытных автолюбителей. В Краснодаре на продажу выставлен именно такой экземпляр — редкий японский седан Mitsuoka Nouera 2007 года с минимальным для своего возраста пробегом.

Фото: drom.ru is licensed under public domain Mitsuoka Nouera 2007

Редкий экземпляр с прозрачной историей

Mitsuoka Nouera относится к числу автомобилей, которые практически не встречаются на дорогах России. Модель отличается ручной сборкой и нестандартным дизайном, благодаря чему давно считается экзотикой даже на родине в Японии. Выставленный в Краснодаре седан был ввезён в страну новым и за всё время находился в одной семье.

За 18 лет эксплуатации автомобиль прошёл всего 60 тысяч километров. Оригинальность пробега подтверждается сервисной документацией и диагностикой, проведённой перед продажей. Владелец отмечает, что салон всегда содержался в аккуратном состоянии, в машине не курили, а уход за кузовом и технической частью был регулярным.

Техническая база и состояние автомобиля

Конструктивно Mitsuoka Nouera построен на платформе Honda Accord, что обеспечивает модели надёжность и доступность обслуживания. Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 155 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач с режимом типтроник. Привод передний, руль правый.

Кузов окрашен в перламутровый белый цвет с трёхцветным отливом. Почти вся поверхность автомобиля, включая оптику, защищена бронированной плёнкой. Без защиты остались только задний бампер и крышка багажника. Состояние ходовой части, двигателя, трансмиссии и днища оценивается как близкое к идеальному, все жидкости заменены, кондиционер обслужен.

Оснащение и возможное применение

Комплектация Nouera 2.0 20LX включает полный электропакет, водительское кресло с электрорегулировками, мультируль, кондиционер и современную аудиосистему на базе Android. Автомобиль оснащён тремя камерами, датчиками дождя и света, сигнализацией с автозапуском и обратной связью. В салоне использовано сочетание кожи и велюра, выполнена полная шумоизоляция.

Седан укомплектован литыми дисками Sakura R16, наборами летней и зимней резины и отличается увеличенным клиренсом. По мнению продавца, автомобиль может заинтересовать не только коллекционеров, но и предпринимателей — благодаря внешности и редкости Nouera подходит для свадеб, фотосессий, премиальных трансферов и корпоративных мероприятий.

Цена и интерес со стороны покупателей

Отдельное внимание привлекает стоимость редкого седана. По данным продавца, Mitsuoka Nouera оценивается на уровне нового китайского кроссовера, что для автомобиля с ручной сборкой и эксклюзивным дизайном выглядит нетипично. На фоне ограниченного предложения подобных моделей на российском рынке это формирует повышенный интерес со стороны потенциальных покупателей, сообщает 110km.ru.

Эксперты отмечают, что подобные лоты редко задерживаются в продаже: сочетание прозрачной истории, малого пробега и необычного внешнего вида делает автомобиль привлекательным как для частных владельцев, так и для тех, кто рассматривает покупку с инвестиционной точки зрения.