Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ручная сборка, идеальное состояние и странная цена: японский седан ошеломил рынок

Авто

На российском рынке подержанных автомобилей крайне редко появляются предложения, способные удивить даже опытных автолюбителей. В Краснодаре на продажу выставлен именно такой экземпляр — редкий японский седан Mitsuoka Nouera 2007 года с минимальным для своего возраста пробегом.

Mitsuoka Nouera 2007
Фото: drom.ru is licensed under public domain
Mitsuoka Nouera 2007

Редкий экземпляр с прозрачной историей

Mitsuoka Nouera относится к числу автомобилей, которые практически не встречаются на дорогах России. Модель отличается ручной сборкой и нестандартным дизайном, благодаря чему давно считается экзотикой даже на родине в Японии. Выставленный в Краснодаре седан был ввезён в страну новым и за всё время находился в одной семье.

За 18 лет эксплуатации автомобиль прошёл всего 60 тысяч километров. Оригинальность пробега подтверждается сервисной документацией и диагностикой, проведённой перед продажей. Владелец отмечает, что салон всегда содержался в аккуратном состоянии, в машине не курили, а уход за кузовом и технической частью был регулярным.

Техническая база и состояние автомобиля

Конструктивно Mitsuoka Nouera построен на платформе Honda Accord, что обеспечивает модели надёжность и доступность обслуживания. Под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 155 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач с режимом типтроник. Привод передний, руль правый.

Кузов окрашен в перламутровый белый цвет с трёхцветным отливом. Почти вся поверхность автомобиля, включая оптику, защищена бронированной плёнкой. Без защиты остались только задний бампер и крышка багажника. Состояние ходовой части, двигателя, трансмиссии и днища оценивается как близкое к идеальному, все жидкости заменены, кондиционер обслужен.

Оснащение и возможное применение

Комплектация Nouera 2.0 20LX включает полный электропакет, водительское кресло с электрорегулировками, мультируль, кондиционер и современную аудиосистему на базе Android. Автомобиль оснащён тремя камерами, датчиками дождя и света, сигнализацией с автозапуском и обратной связью. В салоне использовано сочетание кожи и велюра, выполнена полная шумоизоляция.

Седан укомплектован литыми дисками Sakura R16, наборами летней и зимней резины и отличается увеличенным клиренсом. По мнению продавца, автомобиль может заинтересовать не только коллекционеров, но и предпринимателей — благодаря внешности и редкости Nouera подходит для свадеб, фотосессий, премиальных трансферов и корпоративных мероприятий.

Цена и интерес со стороны покупателей

Отдельное внимание привлекает стоимость редкого седана. По данным продавца, Mitsuoka Nouera оценивается на уровне нового китайского кроссовера, что для автомобиля с ручной сборкой и эксклюзивным дизайном выглядит нетипично. На фоне ограниченного предложения подобных моделей на российском рынке это формирует повышенный интерес со стороны потенциальных покупателей, сообщает 110km.ru.

Эксперты отмечают, что подобные лоты редко задерживаются в продаже: сочетание прозрачной истории, малого пробега и необычного внешнего вида делает автомобиль привлекательным как для частных владельцев, так и для тех, кто рассматривает покупку с инвестиционной точки зрения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто рынок япония дорога покупка водитель краснодар
Новости Все >
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Сейчас читают
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Наука и техника
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Садоводство, цветоводство
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Красота и стиль
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Популярное
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля

Полынь лечебная помогает защитить сад от тли, слизней и грызунов, оставаясь декоративным и неприхотливым растением для участка.

Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Щенок за 2,2 млн стал посмешищем: роскошь рассыпалась быстрее, чем успели похвастаться
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья Любовь Степушова Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Невидимые самолеты США против С-500: способны ли F-22 и F-35 выжить в небе над Россией
Невидимые самолеты США против С-500: способны ли F-22 и F-35 выжить в небе над Россией
Последние материалы
Ручная сборка, идеальное состояние и странная цена: японский седан ошеломил рынок
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Холодный сезон и горячее железо: техника во дворе довела ребёнка до экстренной помощи
Когда прошлое отказывается умирать: мамонты в Сибири остаются живой угрозой тайги
Политический шум вместо игры: политические споры решают судьбу ЧМ-2026 мировой сцене
Капитуляция на фоне блэкаута: судьба режима в Киеве зависит от освобождения Запорожья
Красота стирает лак на ногтях: привычные бьюти-процедуры уступили место новому тренду
В Газпроме рассказали, почему Европе будет невыгодна летняя закачка газа в хранилища
Шнурки на удачу и тайные привычки: как рождаются победы в спорте
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.