Михаил Лазарев

Сегмент, который держит рынок на плаву: кроссоверы, которые вырвались в топ-2026

Авто

Кроссоверы в 2026 году окончательно закрепились в статусе главного автомобильного выбора россиян. Даже на фоне снижения общего объёма продаж именно этот сегмент демонстрирует устойчивость и формирует структуру рынка. Новая статистика показывает, какие модели стали безусловными фаворитами и сколько сегодня стоит вход в класс. 

2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

Рынок кроссоверов в начале 2026 года

Российский автомобильный рынок продолжает адаптироваться к новым условиям. В январе 2026 года было продано 80 604 новых легковых автомобиля — на 9,5% меньше, чем годом ранее. Однако кроссоверы чувствуют себя заметно увереннее остальных сегментов: сразу пять моделей вошли в десятку самых продаваемых машин страны, что подтверждает рейтинг продаж кроссоверов.

Покупатели всё чаще делают ставку на универсальность, высокий клиренс и практичность. Ограниченный выбор брендов и рост параллельного импорта лишь усилили позиции кроссоверов, сделав их фактически базовым вариантом для семейного автомобиля.

"Сегмент кроссоверов оказался наиболее устойчивым к снижению потребительской активности, поскольку закрывает сразу несколько сценариев использования — от повседневных поездок до замены сразу двух типов автомобилей в семье", — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Haval Jolion — стабильный лидер рынка

Haval Jolion вновь занял первое место среди кроссоверов. За январь было реализовано 4 366 автомобилей. Модель российской сборки, выпускаемая в Туле, хорошо знакома рынку и не меняла концепцию, что сыграло ей на руку.

Покупателям доступен широкий выбор комплектаций — от базовых версий с механической коробкой передач до вариантов с роботизированной трансмиссией и полным приводом. Минимальная цена начинается от 1 999 000 рублей, что делает Jolion одним из самых доступных современных кроссоверов в стране. Спрос поддерживается развитой дилерской сетью и предсказуемостью владения.

Tenet T7 и T4 — уверенный старт новых брендов

Вторую строчку рейтинга занял Tenet T7 с результатом 4 169 проданных автомобилей. Среднеразмерный кроссовер собирается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге и технически близок к Chery Tiggo 7L. Первоначально модель предлагалась только с передним приводом, но появление полноприводной версии заметно расширило её аудиторию.

Стоимость Tenet T7 начинается от 2 735 000 рублей. Под капотом — 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л. с. в паре с семиступенчатым "роботом", что делает модель компромиссом между комфортом и динамикой.

Третье место досталось Tenet T4 — компактному кроссоверу, родственному Chery Tiggo 4. В январе было продано 4 123 экземпляра. С конца 2025 года модель получила полный привод, что сразу отразилось на спросе. Цены стартуют от 2 039 000 рублей, а локальная сборка повышает доверие покупателей. Об этом сообщает Autonews.

Mazda CX-5 — эффект параллельного импорта

Неожиданным участником топ-10 стала Mazda CX-5. Несмотря на отсутствие официальных поставок, модель активно ввозится по параллельному импорту. В январе продано 1 890 автомобилей.

Популярность объясняется сочетанием репутации бренда, узнаваемого дизайна и сравнительно выгодных условий утильсбора. Цены начинаются от 3 950 000 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровыми моторами мощностью 150-156 л. с. и классическим автоматом, что привлекает сторонников проверенных технических решений.

Belgee X50 — ставка на адаптацию

В числе лидеров удержался Belgee X50 — единственный представитель белорусско-китайского бренда в рейтинге. За январь реализовано 1 627 автомобилей. Модель представляет собой адаптированную версию Geely Coolray и собирается под Минском, повторяя подход, описанный в материале про рост Belgee на российском рынке.

Цены без учёта скидок варьируются от 2 479 990 до 2 690 190 рублей. Под капотом — 1,5-литровый двигатель на 150 л. с. и семиступенчатый робот, привод передний. X50 ориентирован прежде всего на городских покупателей, которым важны дизайн и оснащение.

Популярные вопросы о кроссоверах 2026 года

Сколько стоит самый доступный кроссовер?
Цены начинаются примерно от 2 млн рублей.

Какие бренды лидируют?
Китайские и локализованные марки.

Есть ли смысл рассматривать параллельный импорт?
Да, но с учётом рисков и более высокой цены.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы цены россия кроссовер автомобили
Нарощённые ресницы уходят в прошлое: чем теперь подчёркивают выразительный взгляд
