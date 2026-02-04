Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Тихо, ровно, цепко: рейтинг шин без рекламных иллюзий, которые не подводят в манёвре

Авто

Каждому водителю кажется, что именно он отлично чувствует дорогу и способен справиться с любой ситуацией. Однако в реальности именно шины чаще всего становятся тем фактором, который решает исход экстренного манёвра или резкого торможения. На трассе, в городе и даже на пустой дороге именно контакт резины с асфальтом определяет, удастся ли избежать аварии.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Consumer Reports выбирает лучшие шины

Consumer Reports ежегодно проводит масштабные испытания автомобильных шин, оценивая их по девяти ключевым параметрам: сухое и мокрое торможение, управляемость, устойчивость к аквапланированию, сцепление со снегом и льдом, уровень шума, комфорт хода и сопротивление качению. Итоговая оценка формируется не только на основе тестов, но и с учётом отзывов реальных владельцев.

"Даже при одинаковом классе автомобиля разница в поведении на дороге может быть колоссальной — всё упирается в состояние и характеристики шин", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.ru Андрей Викторович Киселёв.

Лучшая всесезонная шина: Michelin Defender2

Michelin Defender2 признана лучшей всесезонной шиной 2026 года. Эта модель не бьёт рекорды в отдельных дисциплинах, но демонстрирует редкий баланс характеристик. Шина стабильно ведёт себя в течение всего года и подходит для большинства дорожных условий.

По данным Consumer Reports, Defender2 получила средние оценки за комфорт, управляемость и торможение на льду, но превзошла средний уровень по сухому торможению, шуму, устойчивости к аквапланированию и экономичности. Отдельное преимущество — ресурс: ожидаемый пробег достигает 100 тысяч миль, а гарантия на износ составляет 80 тысяч миль.

Альтернатива среди всесезонных шин: Hankook Kinergy XP

Hankook Kinergy XP лишь немного уступила лидеру, но предлагает более доступную цену. При этом в ряде дисциплин она показала высокие результаты, включая сухое и мокрое торможение, управляемость и устойчивость на мокрой дороге.

"Для повседневной езды в городе и на трассе такие шины часто становятся разумным компромиссом между ценой и безопасностью", — отмечает инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.ru Михаил Сергеевич Лазарев.

Лучшая шина для электромобилей: Hankook Ion Evo AS

Электромобили предъявляют особые требования к шинам из-за большого веса батарей и мгновенного крутящего момента. Hankook Ion Evo AS была признана лучшей в этой категории благодаря высоким оценкам за управляемость, шум и сопротивление качению.

При этом модель получила более скромные баллы за комфорт и торможение на льду. Ресурс оценивается примерно в 60 тысяч миль, что ниже среднего уровня для классических всесезонных шин.

Ультрапроизводительные и сезонные решения

Для водителей, ориентированных на динамику, Consumer Reports выделил Michelin Pilot Sport All Season 4 среди всесезонных UHP-шин и Michelin Pilot Sport 4 S среди летних моделей. Эти шины обеспечивают максимальное сцепление и точность управления, но требуют компромиссов в комфорте и экономичности.

Зимой лидером вновь стала Nokian Tyres Hakkapeliitta R5, показавшая выдающиеся результаты на снегу и льду при неожиданно низком сопротивлении качению. В спортивном зимнем сегменте лучшей признана Michelin Pilot Alpin PA4.

Что важно учитывать при выборе шин

Рейтинг Consumer Reports показывает, что универсального варианта не существует. Выбор шин должен учитывать климат, стиль вождения, тип автомобиля и реальные условия эксплуатации. Для одних приоритетом станет ресурс и тишина, для других — сцепление и управляемость, особенно в сложных погодных условиях.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
