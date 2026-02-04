Башкирия рубит теневой рынок: автоподставщикам впервые станет по-настоящему жарко

В Башкортостане решили навести порядок в сфере оформления ДТП, которая долгое время оставалась почти вне государственного контроля. Речь идёт о работе аварийных комиссаров — посредников, от действий которых нередко зависят страховые выплаты и правовая оценка происшествия.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Закон против хаоса на рынке услуг

Парламент республики направил в Совет законодателей России законопроект, посвящённый регулированию деятельности аварийных комиссаров. Документ призван установить чёткие правила работы специалистов, а также ввести систему государственного надзора за их деятельностью. По мнению разработчиков, это позволит упорядочить рынок, где сегодня соседствуют профессионалы и люди без необходимой подготовки.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что отсутствие контроля привело к серьёзным перекосам. Неправильное оформление европротоколов нередко становится причиной отказов страховых компаний в выплатах, а стоимость услуг комиссаров может различаться в разы. По оценкам парламента, только в Башкортостане объём теневого рынка достигает около ₽500 млн в год, а в масштабах страны — порядка ₽40 млрд.

Квалификация, реестр и контроль

Законопроект детально описывает требования к аварийным комиссарам. Вводятся нормы, касающиеся профессиональной подготовки, получения разрешений на работу, а также процедур их приостановления и аннулирования. Отдельное внимание уделено созданию единого реестра комиссаров и служб вызова, где будет отражаться актуальный статус каждого специалиста.

Такой механизм позволит участникам ДТП заранее проверить, имеет ли комиссар право оказывать услуги. Вопрос ценообразования предлагается передать на уровень компетентного федерального органа, что, по замыслу авторов инициативы, должно сделать рынок более прозрачным и предсказуемым для водителей.

Борьба с автоподставами

Отдельный блок законопроекта посвящён противодействию мошенничеству. Речь идёт о так называемых автоподставах — преднамеренных или инсценированных ДТП с целью вымогательства денег у водителей или страховых компаний. По данным парламента, часть псевдокомиссаров участвует в подобных схемах, пользуясь юридической неграмотностью пострадавших.

"Наша цель — навести порядок в работе аварийных комиссаров", — заявил председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

По его словам, новый закон должен сократить число злоупотреблений и повысить доверие граждан к процедуре оформления аварий.

Что изменится для водителей

Ежедневно в республике фиксируется до 500 дорожно-транспортных происшествий, и более половины из них оформляются с участием аварийных комиссаров. Законодатели рассчитывают, что введение единых стандартов снизит количество спорных ситуаций, отказов в страховых выплатах и случаев давления на участников ДТП, сообщает mkset.ru.

В результате государство получит эффективный инструмент контроля, а водители — уверенность в том, что оформление аварии происходит по понятным и законным правилам. Законопроект рассматривается как шаг к снижению теневой активности и мошенничества на дорогах Башкортостана, сообщает .