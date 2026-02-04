Китайские машины в России упёрлись в потолок: 2026 готовит неприятный сюрприз рынку

Спрос на китайские автомобили в России в ближайшей перспективе не продемонстрирует резких колебаний, однако рынок столкнётся с рядом ограничений, которые будут сдерживать рост.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Спрос без резкого роста

По оценке эксперта, в 2026 году продажи китайских автомобилей сохранятся примерно на уровне 2025 года. Существенного увеличения спроса участники рынка не ожидают, несмотря на сохраняющийся интерес покупателей к моделям из КНР. Одной из ключевых причин станет удорожание импортируемых машин.

В начале года выросли утилизационный сбор и НДС, что напрямую отразилось на конечной стоимости иномарок, включая китайские бренды. На этом фоне производители вряд ли смогут продолжать активное стимулирование продаж за счёт масштабных скидок и бонусных программ. Дополнительным фактором станет сокращение мер поддержки как для дилеров, так и для покупателей.

Законодательные ограничения для такси

Отдельное влияние на рынок окажут изменения в российском законодательстве, затрагивающие сферу такси. Как отмечает Кириллова, с марта в закупках смогут участвовать только автомобили, собранные на территории России. Большая часть машин, ввозимых из Китая, под эти требования не подпадает, что приведёт к снижению спроса со стороны таксопарков.

При этом отечественные бренды пока не способны полностью закрыть потребности рынка такси. Особенно это заметно в сегментах "комфорт +" и "бизнес", где выбор моделей остаётся ограниченным. В результате на рынке будет формироваться отложенный спрос, который может реализоваться позднее.

Ставка на локализацию производства

В этих условиях эксперты ожидают ускорения процессов локализации. По прогнозу представителя "Альфа-Лизинг", китайские автопроизводители будут активнее развивать сборку автомобилей в России, чему будет способствовать поддержка Минпромторга. Многие бренды уже выпускают в стране наиболее востребованные модели.

"Большинство уже производят самые востребованные модели в нашей стране, а в 2026 году, по оценке "Альфа-Лизинг”, количество китайских автомобилей со сборкой на территории РФ вырастет в 2 раза", — отмечает коммерческий директор ГК "Альфа-Лизинг" Ольга Кириллова.

Ценовая политика и ожидания покупателей

Дополнительным сдерживающим фактором для рынка станет изменение поведения самих покупателей. На фоне роста цен и сокращения скидочных программ многие клиенты займут выжидательную позицию, рассчитывая на более выгодные условия или расширение предложения автомобилей российской сборки. Это особенно характерно для корпоративных клиентов и таксопарков, для которых стоимость владения играет ключевую роль, сообщает "За рулем".

Эксперт подчёркивает, что в 2026 году рынок будет развиваться без резких скачков, а основная конкуренция сместится из ценовой плоскости в производственную. Производителям придётся делать ставку не на прямые скидки, а на локализацию, адаптацию моделей под требования законодательства и оптимизацию издержек. В этих условиях китайские бренды сохранят позиции, но темпы их расширения будут более сдержанными, чем в предыдущие годы.