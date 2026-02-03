Кто держится на плаву, а кто тонет: неожиданные итоги продаж авто в России за 2025 год

Российский авторынок снова оказался в точке пересборки. Формально он так и не вышел на докризисные объёмы, а по факту живёт по новым, во многом искусственным правилам.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конфликт в автосалоне

Рынок ниже ожиданий, но без обвала

С 2022 года, когда в России было реализовано лишь 626 тыс. новых легковых автомобилей, рынок заметно восстановился и к 2024-му вырос до 1,57 млн машин. Однако даже этот результат не позволил превзойти показатели ковидного 2020 года, когда продажи составляли около 1,6 млн автомобилей.

В 2025 году было продано 1 326 016 новых легковых машин — на 15,6% меньше, чем годом ранее. Такой итог эксперты называют умеренно негативным. Отрасль изначально готовилась к сложному году из-за роста утильсбора, отмены льгот для частного ввоза мощных автомобилей и общего инфляционного давления.

Дорогие кредиты и сжатый спрос

Ситуацию усугубила денежно-кредитная политика. Центробанк удерживал ключевую ставку на уровне 21% с октября 2024 года по июнь 2025-го, лишь к декабрю снизив её до 16%. Даже после этого автокредиты остались малодоступными для большинства покупателей.

По данным Национального бюро кредитных историй, за 11 месяцев 2025 года объём автокредитования сократился на 34,2% в денежном выражении. Более 80% заявок получали отказ, а средний срок кредита приблизился к шести годам, что считается чрезмерным для рынка новых автомобилей.

Продажи пошли волнами

Год оказался крайне неравномерным. Январь ещё показал рост на 11% — за счёт постановки на учёт машин, купленных до праздников. Но уже в марте рынок рухнул сразу на 45,5%, и двузначное снижение сохранялось до конца третьего квартала.

Осенью ситуация временно улучшилась из-за ажиотажа перед очередным повышением утильсбора. В октябре продажи снизились всего на 3,2% год к году, в ноябре выросли на 5%, а в декабре — почти на 11%. При этом второй год подряд самым результативным месяцем стал октябрь, что эксперты связывают не с рыночной логикой, а с календарём фискальных решений.

Складские запасы как опора рынка

Дилеры вошли в 2025 год с переполненными складами, закупив автомобили по старым ставкам утильсбора. В первом полугодии лишь 27,3% проданных машин были текущего года выпуска, остальные — 2024 года и старше.

У ряда брендов доля "залежалых" автомобилей превышала 90%, а рубеж в 50% свежих машин за этот период преодолел только УАЗ. По итогам 11 месяцев доля автомобилей 2025 года выпуска выросла до 50%, однако рынок по-прежнему во многом опирался на старые запасы.

Лидеры и аутсайдеры

АВТОВАЗ продолжил терять позиции: его доля снизилась с 30,6% в 2023 году до 24,9% в 2025-м, а в октябре был зафиксирован антирекорд — 20,1%. Продажи Lada упали на 24,4%, что оказалось хуже среднерыночной динамики.

На этом фоне резко выросли Belgee, удвоивший продажи, и Solaris, прибавивший в 2,3 раза. Эксперты отмечают, что устойчивый спрос сохраняется даже на возрастные модели, причём в категорию "проверенных" всё чаще попадают и китайские автомобили.

Новые бренды и сжатие доли Китая

Одним из заметных новичков стал Tenet — автомобили Chery с минимальными изменениями, выпускаемые по полному циклу в Калуге. За чуть более чем четыре месяца присутствия на рынке бренд занял девятое место и получил 2,5% доли.

При этом суммарная доля китайских марок сократилась с 58,5% до 51,7%, но аналитики связывают это не с падением интереса, а с запуском локальных брендов на базе тех же моделей. Москвич, напротив, откатился с 12-го на 17-е место, потеряв около трети продаж.

Электромобили и нишевые проекты

Проект Xcite развития не получил, а рост его продаж объясняется распродажей складских остатков. Evolute увеличил реализацию почти втрое, до 3499 машин, заняв 42-е место. Почти половину спроса обеспечил гибрид i-Space, тогда как чисто электрические модели остаются маловостребованными.

За пределами топ-30 также оказались Sollers с 2732 проданными автомобилями и Amberauto с 1126 машинами. Последняя смогла оживить спрос на электромобиль A5 лишь после введения существенных скидок. Aurus за год поставил на учёт 138 автомобилей.

Прогноз на 2026 год

В 2026 году рынок может развиваться по трём сценариям. Пессимистичный вариант предполагает падение на 10%, до 1,2 млн машин. Оптимистичный — рост на те же 10%, до 1,46 млн. Базовый сценарий не предусматривает заметной динамики и фактически означает стагнацию, сообщает "За рулем".