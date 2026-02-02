Железо за копейки, цифры за миллионы: серый рынок табличек скрытно набирает обороты

Красивый номер на машине для одних — безобидная прихоть, для других — показатель статуса и даже инвестиция. В Казани рынок "блатных” госномеров давно живёт по собственным правилам, несмотря на формальный запрет на их продажу. Автомобилисты готовы выкладывать сотни тысяч и даже миллионы рублей за удачную комбинацию цифр и букв. Почему такие номера стоят как подержанный автомобиль и сколько за них просят сегодня — разбираемся подробнее.
Разговоры о легализации "красивых" автомобильных номеров в России идут уже больше десяти лет. В конце прошлого года тема снова вышла на федеральный уровень: президент России Владимир Путин поддержал идею официальной продажи таких номеров через портал госуслуг. С инициативой выступил лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, отметив, что в ряде стран эта практика давно приносит бюджету ощутимый доход.
"Вот продажа "красивых” номеров — почему нет. Я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", — цитируют главу государства СМИ.
По словам инициаторов, в том же Узбекистане бюджет ежегодно получает миллиарды рублей от легальной продажи уникальных номерных знаков. Российские депутаты оценивают потенциальные поступления куда выше: по разным оценкам, речь может идти о десятках миллиардов рублей в год.
Несмотря на оптимистичные заявления, законопроект, внесённый в Госдуму в конце прошлого года, пока не продвинулся. Ожидается, что он может вступить в силу не раньше 1 июля 2026 года, но даже эти сроки выглядят неопределёнными.
Понятие "красивого номера" нигде официально не закреплено. Тем не менее за годы существования серого рынка сложилась устойчивая иерархия комбинаций, которые ценятся особенно высоко. Главный принцип — визуальная простота и запоминаемость.
К самым доступным вариантам относятся так называемые "лесенки" — последовательности вроде 123 или 456. В Казани такие номера можно найти по цене от 100 тысяч рублей. Чуть выше в рейтинге — "зеркальные" комбинации (404, 505) и номера с тремя одинаковыми цифрами, например 111 или 777. Их стоимость обычно начинается от 150 тысяч и может доходить до полумиллиона рублей.
Настоящий ценовой пик — это номера с повторяющимися буквами: ААА, ООО, МММ. Также высоко ценятся сочетания, ассоциирующиеся с маркой автомобиля или сферой бизнеса. За такие комбинации продавцы нередко просят несколько миллионов рублей.
Согласно действующим правилам регистрации автомобилей, номера в России выдаются случайным образом и не закрепляются за конкретным человеком. Формально продать госномер нельзя. Однако прямого запрета на сделки между частными лицами тоже нет — именно этим и пользуются продавцы.
В Казани работает сразу несколько сообществ в соцсетях и на специализированных сайтах, где владельцы выставляют номера на продажу. Там же предлагаются услуги по переоформлению и сопровождению сделки.
Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, государство фактически теряет доходы, которые могло бы получать при легализации рынка. Все сделки проходят без налогов, а реальные обороты оценить невозможно.
В ГК "АВТОДОМ" считают, что официальная продажа номеров могла бы создать прозрачный механизм и снизить риски для покупателей. Сейчас же цена формируется исключительно рынком и субъективным спросом.
На практике в Казани действуют следующие ориентиры:
При этом код региона и история номера тоже играют роль. Один и тот же набор символов может стоить по-разному в зависимости от региона регистрации, сообщает inkazan.ru.
Научный сотрудник Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин считает, что разговоры о легализации рынка носят циклический характер и всплывают каждый раз, когда бюджету нужны дополнительные источники доходов.
"Спрос на красивые номера был всегда, и вопрос лишь в том, кто его удовлетворит. Среднюю цену назвать невозможно — разброс слишком велик: от десятков тысяч до миллионов рублей", — отмечает эксперт.
По его мнению, с точки зрения реальной пользы для автомобилиста красивые номера не дают никаких преимуществ. Их ценность скорее символическая и во многом иррациональная.
"Продажа госномеров через Госуслуги с аукционным ценообразованием — решение, которое стоило принять давно", — уверен Гатауллин.
Многие покупают красивые номера не только ради имиджа, но и как актив. Считается, что удачная комбинация со временем не теряет в цене, а иногда даже дорожает.
Юридически напрямую переставить номер с одной машины на другую нельзя. Поэтому на рынке используется схема с "автомобилем-донором". Покупается старая машина с нужным номером — чаще всего это "Жигули" или "Москвич". Затем номер сохраняется за владельцем в ГИБДД и устанавливается на другой автомобиль.
"При покупке автомобилей с "красивыми” номерами важно учитывать и страховые последствия: при спорах после ДТП или угона доказать реальную стоимость такого номера практически невозможно, и компенсация почти всегда рассчитывается без учёта его рыночной цены", — считает юрист по страховым спорам, обозреватель Pravda. ru Анастасия Романовна Гущина.
Компании, специализирующиеся на скупке старых машин с удачными номерами, затем перепродают их дороже. Фактически оплачивается только комбинация символов, а сам автомобиль служит лишь "носителем".
Сколько стоит номер с тремя семёрками в Казани?
В среднем такие номера оцениваются примерно в 1 миллион рублей, но цена может меняться в зависимости от региона и буквенной серии.
Можно ли купить красивый номер легально?
На данный момент — нет. Все сделки проходят неофициально через частных лиц.
Является ли красивый номер инвестицией?
Иногда — да, но гарантировать рост цены невозможно. Это скорее ставка на спрос, чем надёжный актив.
