Железо за копейки, цифры за миллионы: серый рынок табличек скрытно набирает обороты

Красивый номер на машине для одних — безобидная прихоть, для других — показатель статуса и даже инвестиция. В Казани рынок "блатных” госномеров давно живёт по собственным правилам, несмотря на формальный запрет на их продажу. Автомобилисты готовы выкладывать сотни тысяч и даже миллионы рублей за удачную комбинацию цифр и букв. Почему такие номера стоят как подержанный автомобиль и сколько за них просят сегодня — разбираемся подробнее.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный номер

Дорогие понты, которые давно стали рынком

Разговоры о легализации "красивых" автомобильных номеров в России идут уже больше десяти лет. В конце прошлого года тема снова вышла на федеральный уровень: президент России Владимир Путин поддержал идею официальной продажи таких номеров через портал госуслуг. С инициативой выступил лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, отметив, что в ряде стран эта практика давно приносит бюджету ощутимый доход.

"Вот продажа "красивых” номеров — почему нет. Я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются", — цитируют главу государства СМИ.

По словам инициаторов, в том же Узбекистане бюджет ежегодно получает миллиарды рублей от легальной продажи уникальных номерных знаков. Российские депутаты оценивают потенциальные поступления куда выше: по разным оценкам, речь может идти о десятках миллиардов рублей в год.

Несмотря на оптимистичные заявления, законопроект, внесённый в Госдуму в конце прошлого года, пока не продвинулся. Ожидается, что он может вступить в силу не раньше 1 июля 2026 года, но даже эти сроки выглядят неопределёнными.

Что считается красивым номером и за что платят

Понятие "красивого номера" нигде официально не закреплено. Тем не менее за годы существования серого рынка сложилась устойчивая иерархия комбинаций, которые ценятся особенно высоко. Главный принцип — визуальная простота и запоминаемость.

К самым доступным вариантам относятся так называемые "лесенки" — последовательности вроде 123 или 456. В Казани такие номера можно найти по цене от 100 тысяч рублей. Чуть выше в рейтинге — "зеркальные" комбинации (404, 505) и номера с тремя одинаковыми цифрами, например 111 или 777. Их стоимость обычно начинается от 150 тысяч и может доходить до полумиллиона рублей.

Настоящий ценовой пик — это номера с повторяющимися буквами: ААА, ООО, МММ. Также высоко ценятся сочетания, ассоциирующиеся с маркой автомобиля или сферой бизнеса. За такие комбинации продавцы нередко просят несколько миллионов рублей.

Почему рынок до сих пор серый

Согласно действующим правилам регистрации автомобилей, номера в России выдаются случайным образом и не закрепляются за конкретным человеком. Формально продать госномер нельзя. Однако прямого запрета на сделки между частными лицами тоже нет — именно этим и пользуются продавцы.

В Казани работает сразу несколько сообществ в соцсетях и на специализированных сайтах, где владельцы выставляют номера на продажу. Там же предлагаются услуги по переоформлению и сопровождению сделки.

Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, государство фактически теряет доходы, которые могло бы получать при легализации рынка. Все сделки проходят без налогов, а реальные обороты оценить невозможно.

Сколько стоят красивые номера в Казани сегодня

В ГК "АВТОДОМ" считают, что официальная продажа номеров могла бы создать прозрачный механизм и снизить риски для покупателей. Сейчас же цена формируется исключительно рынком и субъективным спросом.

На практике в Казани действуют следующие ориентиры:

простые "лесенки" — от 100 тысяч рублей;

зеркальные комбинации и три одинаковые цифры — от 150 до 500 тысяч рублей;

буквенные серии и редкие сочетания — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

При этом код региона и история номера тоже играют роль. Один и тот же набор символов может стоить по-разному в зависимости от региона регистрации, сообщает inkazan.ru.

Экспертный взгляд: мистика или экономика

Научный сотрудник Лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин считает, что разговоры о легализации рынка носят циклический характер и всплывают каждый раз, когда бюджету нужны дополнительные источники доходов.

"Спрос на красивые номера был всегда, и вопрос лишь в том, кто его удовлетворит. Среднюю цену назвать невозможно — разброс слишком велик: от десятков тысяч до миллионов рублей", — отмечает эксперт.

По его мнению, с точки зрения реальной пользы для автомобилиста красивые номера не дают никаких преимуществ. Их ценность скорее символическая и во многом иррациональная.

"Продажа госномеров через Госуслуги с аукционным ценообразованием — решение, которое стоило принять давно", — уверен Гатауллин.

Как перепродают блатные номера

Многие покупают красивые номера не только ради имиджа, но и как актив. Считается, что удачная комбинация со временем не теряет в цене, а иногда даже дорожает.

Юридически напрямую переставить номер с одной машины на другую нельзя. Поэтому на рынке используется схема с "автомобилем-донором". Покупается старая машина с нужным номером — чаще всего это "Жигули" или "Москвич". Затем номер сохраняется за владельцем в ГИБДД и устанавливается на другой автомобиль.

"При покупке автомобилей с "красивыми” номерами важно учитывать и страховые последствия: при спорах после ДТП или угона доказать реальную стоимость такого номера практически невозможно, и компенсация почти всегда рассчитывается без учёта его рыночной цены", — считает юрист по страховым спорам, обозреватель Pravda. ru Анастасия Романовна Гущина.

Компании, специализирующиеся на скупке старых машин с удачными номерами, затем перепродают их дороже. Фактически оплачивается только комбинация символов, а сам автомобиль служит лишь "носителем".

Популярные вопросы о красивых автомобильных номерах

Сколько стоит номер с тремя семёрками в Казани?

В среднем такие номера оцениваются примерно в 1 миллион рублей, но цена может меняться в зависимости от региона и буквенной серии.

Можно ли купить красивый номер легально?

На данный момент — нет. Все сделки проходят неофициально через частных лиц.

Является ли красивый номер инвестицией?

Иногда — да, но гарантировать рост цены невозможно. Это скорее ставка на спрос, чем надёжный актив.