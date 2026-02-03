Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Логинов

Цена новых авто взлетает не сама: в чеках всплыл скрытый двигатель подорожания

Авто

В 2026 году покупка нового автомобиля в России всё чаще начинается с неприятного открытия. Существенная часть цены машины — это не двигатель, не электроника и не бренд, а обязательный утилизационный сбор. В ряде случаев он приближается к половине стоимости автомобиля и напрямую влияет на решения покупателей.

Покупка автомобиля
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Почему утильсбор стал ключевым фактором цены

Утилизационный сбор изначально задумывался как инструмент поддержки автопрома и экологической переработки. Однако за последние годы его доля в конечной цене автомобиля выросла до рекордных значений. В условиях общего подорожания машин именно утильсбор всё чаще становится одной из самых крупных статей расходов для покупателя.

Фактически каждый, кто приобретает новый автомобиль, заранее оплачивает будущую утилизацию — независимо от того, сколько лет машина прослужит и будет ли она вообще сдана на переработку. При этом сами расчёты нередко строятся с учётом снижения мощности двигателя, что дополнительно искажает восприятие реальной стоимости автомобиля.

Сколько реально платит покупатель в 2026 году

Конкретные примеры показывают масштаб проблемы. У бюджетных моделей доля утильсбора выглядит особенно шокирующей. Так, у седана Changan Alsvin сбор составляет около 800 тысяч рублей — это примерно 44% от стоимости автомобиля. У более дорогих моделей процент ниже, но абсолютные суммы остаются значительными.

Даже при параллельном импорте ситуация не становится легче. Кроссовер Geely Monjaro с ценой от 3,6 млн рублей облагается утильсбором свыше 1 млн рублей, что эквивалентно примерно 28% стоимости. Таким образом, независимо от класса автомобиля, покупатель сталкивается с серьёзной дополнительной нагрузкой.

Куда уходят деньги от утильсбора

Средства от утильсбора поступают в федеральный бюджет и формируют один из крупнейших неналоговых источников дохода государства. В 2024 году поступления превысили 1,1 трлн рублей, из которых около 400 млрд рублей пришлись на автомобили, произведённые в России. По прогнозам, к 2026 году общий объём сборов может достичь 2,6 трлн рублей.

При этом значительная часть средств возвращается в отрасль. Почти триллион рублей планируется направить автопроизводителям в виде компенсаций, размер которых зависит от уровня локализации. Остальная часть остаётся в распоряжении бюджета, формируя долгосрочные ожидания роста цен на автомобили.

Кто в итоге финансирует автопром

За последние три года на поддержку автопрома из бюджета было направлено около 260 млрд рублей. Эти средства пошли на субсидирование спроса, разработку моделей и другие меры поддержки. Примечательно, что примерно 75% этой суммы было обеспечено именно за счёт утильсбора.

Фактически покупатели автомобилей сами финансируют развитие отрасли, оплачивая сбор при покупке машины. При этом для большинства автовладельцев этот механизм остаётся неочевидным до момента расчёта итоговой цены.

"С точки зрения налоговой нагрузки это перекладывание отраслевых расходов на конечного потребителя без прямого договора и выбора", — отмечает юрист по налоговому праву, обозреватель Pravda. ru Денис Анатольевич Прохоров.

Как утильсбор влияет на рынок

Рост утильсбора оказывает давление не только на рынок новых автомобилей. Из-за удорожания новых машин растут цены и на подержанные авто. Исключением остаются лишь автомобили старше 20 лет, которые практически не дорожают.

Несмотря на масштабную поддержку, рынок в 2026 году демонстрирует спад. Продажи новых автомобилей сократились примерно на 15%. Особенно заметно снижение у российских брендов: АВТОВАЗ потерял около 24% продаж, "Москвич" — 32%, УАЗ — 34%. Об этом сообщает 110KM.

Популярные вопросы об утильсборе на автомобили

Что такое утилизационный сбор?
Это обязательный платёж, включаемый в цену автомобиля для финансирования его будущей утилизации и поддержки автопрома.

Почему он так сильно вырос?
Из-за изменений в ставках и роли утильсбора как источника бюджетных доходов.

Можно ли избежать уплаты утильсбора?
При покупке нового автомобиля в России — нет, он всегда включён в цену.

Автор Артём Логинов
Артём Сергеевич Логинов — макроэкономист, специалист по инфляции, процентным ставкам и динамике ВВП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
