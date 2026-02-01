Складские остатки спасают бюджет: на какие авто ещё действует реальная выгода

В начале 2026 года покупатели новых автомобилей столкнулись с неожиданной реальностью: привычные крупные скидки почти исчезли. Акции, которые ещё недавно были нормой, теперь встречаются всё реже, а выгодные предложения приходится буквально выискивать. При этом полностью дисконты с рынка не пропали — просто стали точечными и ограниченными.

Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Emgrand

Почему скидок на новые авто стало меньше

Главная причина — исчерпание складских запасов машин, накопленных в 2024–2025 годах. Именно на эти автомобили дилеры активно делали скидки, чтобы разгрузить склады. В 2026 году новые партии поступают уже по другим закупочным ценам, и пространство для манёвра у продавцов заметно сократилось.

Кроме того, спрос на новые автомобили остаётся стабильным, даже без дополнительных стимулов. Производители и дилеры всё чаще предпочитают продавать машины по полной стоимости, чем снижать маржу за счёт массовых акций.

Какие бренды всё ещё предлагают скидки

Несмотря на общее ужесточение политики, отдельные автопроизводители всё же сохранили дисконты — в основном на ограниченное число моделей и чаще всего на автомобили 2024 года выпуска.

Haval в начале 2026 года оставил скидки только на внедорожники линейки Pro, причём не во всех комплектациях. Размер выгоды стал заметно скромнее по сравнению с прошлым годом.

Geely, напротив, не только сократил скидки, но и убрал из ассортимента ряд популярных моделей. Coolray и Emgrand в большинстве салонов уже недоступны, а оставшиеся автомобили продаются с минимальным дисконтом — ситуация, характерная для модели Geely Emgrand.

Belgee сохранил скидки исключительно на кроссовер X50, при этом за последний год размер выгоды уменьшался несколько раз, несмотря на устойчивый интерес к кроссоверам X50 и X70. Changan предлагает дисконт лишь на одну модель — CS75 Plus.

Jetour, активно привлекавший покупателей акциями в 2025 году, в 2026-м практически полностью от них отказался. JAC остаётся редким исключением: бренд продолжает делать скидки на весь модельный ряд, хотя и корректирует их размер.

GWM сохранил выгоду только на пикапы, за исключением King Kong Poer. Bestune уменьшал скидки постепенно, но полностью от них не отказался. Корейский KGM предлагает дисконт лишь на автомобили 2024 года выпуска — новые машины продаются уже по полной цене.

Дилерские акции: где ещё можно сэкономить

Дополнительные скидки от дилеров в 2026 году стали настоящей редкостью, но полностью не исчезли.

В компании "Рольф" можно получить дополнительную выгоду на Belgee X50 — до 150 тысяч рублей, а на Belgee X70 — до 490 тысяч рублей. Также в продаже остались седаны Geely Emgrand со скидкой 300 тысяч рублей вне зависимости от комплектации. На Geely Monjaro в версии Exclusive дисконт достигает 200 тысяч рублей.

В автосалонах Major выгодные условия действуют на отдельные модели Evolute, Jetta и Jetour Dashing, однако точные суммы зависят от конкретного предложения. В "Авилоне" скидка в 2026 году осталась только на кроссовер "Москвич 3" и составляет 360 тысяч рублей. Об этом сообщает Autonews.

Сравнение: рынок 2025 и 2026 годов

Если в 2025 году скидки распространялись почти на весь модельный ряд многих брендов, то в 2026-м ситуация изменилась радикально. Теперь дисконт — это либо автомобили прошлых лет выпуска, либо единичные модели с ограниченным выбором комплектаций.

Рынок стал менее гибким для покупателя и более предсказуемым для продавца, что особенно заметно на примере китайских марок, ранее лидировавших по размеру скидок.

"Покупателю важно внимательно читать условия и фиксировать договорённости на бумаге, поскольку в условиях дефицита даже незначительные формулировки могут повлиять на итоговую цену", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda. ru Татьяна Олеговна Фёдорова.

Популярные вопросы о скидках на новые автомобили в 2026 году

Есть ли скидки на машины 2026 года выпуска?

Как правило, нет — такие автомобили продаются по полной цене.

На какие бренды проще всего получить дисконт?

Чаще всего — на отдельные модели китайских марок и автомобили 2024 года выпуска.

Стоит ли ждать возвращения больших акций?

Эксперты считают, что в ближайшее время массовые скидки маловероятны.