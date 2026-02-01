Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Смирнова

Россияне будут удивлены выбором японцев: лучшие автомобили года — без привычных марок

Японский рынок автомобилей часто удивляет даже опытных автолюбителей. В стране, где родились Toyota, Honda и Nissan, вкусы покупателей формируются по своим законам и не всегда совпадают с глобальными трендами. Итоги свежего опроса показали, какие машины сами японцы считают лучшими в 2026 году.

Peugeot 3008
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Peugeot 3008

Почему выбор японцев не всегда очевиден

В Японии автомобили оценивают не только по мощности и престижу бренда. Большое значение имеют практичность, экономичность, экологичность и удобство в повседневной эксплуатации. Именно поэтому в списке лидеров оказалось много компактных моделей, электрокаров и гибридов, а привычные мировые бестселлеры отошли на второй план — похожую трансформацию приоритетов аналитики уже отмечали на фоне роста интереса к электромобилям.

"Японский потребитель традиционно смотрит на автомобиль как на утилитарный инструмент, а не символ статуса — отсюда внимание к компактности, экономии и технологиям" — считает макроэкономист, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Компактность и электрификация — ключевые тренды

Одной из главных особенностей рейтинга стало доминирование кей-каров и электромобилей. Эти машины идеально вписываются в плотную городскую среду, отличаются низкими расходами и отвечают современным требованиям по экологии.

Daihatsu Move

Этот кей-кар остаётся настоящим народным автомобилем. Модель выпускается уже в седьмом поколении, предлагается с передним или полным приводом и моторами мощностью до 65 л. с. Небольшие размеры и экономичность сделали её одной из самых популярных машин в стране.

Suzuki eVitara

Электрическое развитие классической Vitara вышло на рынок в 2025 году и быстро привлекло внимание. Компактный кроссовер с электромотором мощностью до 184 л. с. оказался востребован благодаря дизайну и современному оснащению.

Европейцы, которых полюбили в Японии

Неожиданностью стало высокое присутствие европейских марок. Японские водители всё чаще выбирают нестандартные решения, если они отвечают их требованиям, особенно в сегменте компактных и технологичных моделей, где конкуренция усиливается и на фоне изменений в глобальном автопроме.

Peugeot 3008

Французский кроссовер уверенно чувствует себя на японском рынке. Модель предлагается как с ДВС, так и в электрической версии, причём полный привод доступен только электрокару. Автоматическая коробка передач входит в стандартное оснащение.

BMW 2-Series

Компактная модель из Германии, не слишком популярная в Европе, неожиданно пришлась по вкусу японцам. Линейка двигателей охватывает диапазон от 120 до 300 л. с., а покупателям доступны задний или полный привод.

Volkswagen ID. Buzz

Электрический минивэн стал одним из самых заметных автомобилей рейтинга. Яркий дизайн и мощность до 340 л. с. сделали его фаворитом среди поклонников необычных и технологичных решений.

"Интерес японцев к европейским моделям — это не про бренд, а про точное попадание в формат: компактность, дизайн и электроника важнее происхождения" — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Андреевич Волков.

Электромобили и гибриды в числе лидеров

Экологичные технологии в Японии развиваются активно, и это отражается в итогах голосования.

Nissan Leaf

Один из самых известных электромобилей в мире стабильно входит в число лидеров на родине. Leaf ценят за надёжность и удобство повседневного использования, а его популярность в Японии остаётся высокой уже много лет.

Toyota Crown Estate

Единственная Toyota в рейтинге оказалась гибридной и полноприводной. Модель предлагается с моторами мощностью от 170 до 240 л. с. и ориентирована на комфортную семейную эксплуатацию.

Спорт и практичность — вершина рейтинга

В верхней части списка оказались автомобили, которые сочетают эмоции и универсальность.

Honda Prelude

Спортивная модель, рассчитанная не на массового покупателя. Автомобиль оснащается 200-сильным мотором и воспринимается как имиджевое решение для ценителей динамики и дизайна.

Subaru Forester

Абсолютным лидером стал именно этот кроссовер. Японцы отдали первое место просторному и надёжному автомобилю с обязательным полным приводом и вариатором. Forester предлагается с моторами мощностью от 136 до 194 л. с. и считается идеальным семейным вариантом, сообщает Novate.

"Forester выигрывает за счёт баланса: он не самый модный, но максимально соответствует повседневным задачам японской семьи" — считает инженер-автомеханик, обозреватель Pravda. ru Михаил Сергеевич Лазарев.

Популярные вопросы о предпочтениях японских автомобилистов

Почему в рейтинге мало Toyota

Японцы воспринимают многие модели Toyota как "само собой разумеющееся" и чаще голосуют за более свежие или нестандартные решения.

Почему так много электрокаров

Государственная политика и городская инфраструктура активно поддерживают электротранспорт.

Можно ли считать этот рейтинг универсальным

Нет, он отражает именно японские реалии и приоритеты, которые отличаются от российских или европейских.

Автор Елена Смирнова
Смирнова Елена Павловна — таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
