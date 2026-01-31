Скидки сдуло, цены пошли вверх: эти машины в 2026 всё ещё отдают почти даром

Начало 2026 года принесло российскому авторынку рост цен и заметное сокращение привычных скидок на новые автомобили. Тем не менее полностью дисконт не исчез, и часть моделей по-прежнему можно купить на более выгодных условиях. Основные предложения сосредоточены на машинах прошлых годов выпуска и отдельных комплектациях. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jetour

Почему скидок стало меньше

К середине 2025 года автопроизводители активно распродавали складские запасы, предлагая крупные бонусы и прямые скидки. По мере сокращения стоков эти программы начали сворачиваться. К началу 2026 года дисконт сохранился в основном на автомобили 2024 года выпуска и на ограниченный перечень моделей, которые не во всех регионах есть в наличии.

Китайские бренды: где еще есть выгода

Наиболее заметные скидки по-прежнему предлагают китайские марки. У Haval они действуют только на отдельные версии внедорожников линейки Pro. Geely сократила модельный ряд, но оставила умеренный дисконт на Monjaro и седан Preface. Belgee предлагает сниженные цены лишь на компактный кроссовер X50, а Changan — на одну модель CS75 Plus разных годов выпуска.

Jetour и GWM также заметно урезали программы, сохранив скидки точечно. Исключением стал JAC: у бренда дисконт распространяется почти на весь модельный ряд, включая кроссоверы, пикапы и автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Некитайские марки и остатки складов

Среди немногих некитайских брендов выделяется корейский KGM. Скидки у него действуют на весь модельный ряд, но исключительно на автомобили 2024 года выпуска. Размер выгоды здесь один из самых ощутимых в сегменте среднеразмерных и крупных кроссоверов.

Что предлагают дилеры

Дополнительные скидки в 2026 году чаще исходят не от производителей, а от дилеров. В сетях "Рольф", Major и "Авилон" можно получить дополнительную выгоду на отдельные модели — от китайских кроссоверов до "Москвича 3". Как правило, такие предложения зависят от наличия конкретных автомобилей и условий сделки.

Сравнение автомобилей со скидками и без них

Автомобили со скидками чаще всего относятся к прошлому модельному году и имеют фиксированный набор опций. Новые поставки 2025-2026 годов почти не участвуют в акциях. При этом разница в цене между "скидочным" и новым автомобилем может достигать нескольких сотен тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью страховки, зимних шин или дополнительного оборудования.

Плюсы и минусы покупки машины со скидкой

Покупка автомобиля с дисконтом выглядит привлекательно, но имеет свои особенности.

Плюсы:

заметная экономия бюджета;

возможность приобрести более высокую комплектацию;

снижение затрат на кредит или лизинг.

Минусы:

ограниченный выбор цветов и опций;

чаще всего прошлый год выпуска;

быстрый разбор ликвидных версий.

Советы по покупке автомобиля со скидкой

Проверьте год выпуска и условия гарантии.

Уточните, действует ли скидка без трейд-ина и кредита.

Сравните цену с учетом дилерских бонусов и страховки.

Оцените, стоит ли экономия потери нужных опций.

Популярные вопросы о скидках на автомобили в 2026 году

Какие марки чаще всего дают скидки?

В основном китайские бренды и отдельные корейские модели прошлых годов выпуска.

Сколько можно сэкономить при покупке?

Выгода обычно составляет от 100 до 700 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации.

Что выгоднее: скидка или новый модельный год?

Если важна цена — выгоднее скидка. Если приоритет обновления и выбор опций — лучше новый год выпуска.