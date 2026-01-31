Черный и белый теряют фанатов: неожиданные цвета захватывают рынок авто

В 2025 году российские автолюбители всё чаще задумывались не только о марке и цене машины, но и о цвете кузова. Аналитика показала любопытный разрыв между тем, что чаще всего продают, и тем, что действительно хотят купить. Монохром по-прежнему доминирует в объявлениях, но внимание покупателей всё заметнее смещается к более выразительным оттенкам.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобили разных цветов

Какие цвета доминировали на рынке новых автомобилей

Статистика по новым автомобилям в 2025 году наглядно показывает приверженность производителей и дилеров классике. Основную часть предложения формировали машины спокойных, универсальных цветов.

Белые автомобили заняли первое место, на них пришлось 29,9% всех объявлений. Следом шли чёрные кузова с долей 22,7%, затем серые — 20,5% и серебристые — 9,1%. В сумме эти четыре цвета обеспечили более 82% предложения на рынке новых машин, включая модели, которые сегодня представлены у дилеров в разных цветах и комплектациях, как, например, Lada Iskra у дилеров Тольятти.

Ситуация на вторичном рынке

На рынке автомобилей с пробегом картина оказалась схожей, хотя доля монохромных оттенков была немного ниже. Белые машины составили около 23% предложений, чёрные — 20,2%, серые — 15%, серебристые — 12,3%.

В общей сложности около 71% всех объявлений на вторичке пришлось именно на эти цвета, что подтверждает их универсальность и ликвидность при перепродаже.

Какие цвета пользовались наибольшим спросом

Интересно, что предпочтения покупателей не всегда совпадали с предложением. Среди новых автомобилей самый высокий интерес вызвали коричневые модели — спрос на них оказался на 38,5% выше среднего уровня.

Чёрные и белые автомобили тоже пользовались устойчивым вниманием, превышая средний спрос примерно на 10%. Кроме того, в числе востребованных оттенков оказались синий, зелёный и серый — в том числе в сегментах, где фиксируется оживление спроса, как это видно на примере роста продаж премиальных автомобилей.

Яркие оттенки на вторичном рынке

На рынке подержанных автомобилей лидерами по интересу покупателей стали зелёные и бордовые машины. Спрос на них был примерно на 13% выше среднего.

Чёрные автомобили заняли следующую позицию с превышением спроса на 10%. При этом белые, серые и серебристые кузова, несмотря на большое количество предложений, привлекали немного меньше внимания — спрос на них оказался ниже среднего примерно на 5%. Об этом сообщают Автоновости дня.

Как менялась цветовая палитра по сравнению с 2024 годом

По сравнению с предыдущим годом аналитики отметили заметные сдвиги. Особенно выделяется рост доли коричневых автомобилей среди новых — их стало в полтора раза больше. Также увеличилось присутствие серебристых и чёрных машин, рост составил 11-13%.

На вторичном рынке изменения были менее резкими, но тоже ощутимыми: доля белых автомобилей выросла на 3,6%, а серых — на 1,6%.

"Изменения в цветовой структуре рынка хорошо отражают общее настроение потребителей: осторожность сочетается с желанием выделиться, особенно когда речь идёт о покупке автомобиля с пробегом", — подчёркивает инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda. ru Михаил Сергеевич Лазарев.

Популярные вопросы о цветах автомобилей в России

Какой цвет проще всего продать?

Традиционно это белый и чёрный, благодаря высокой ликвидности.

Стоит ли брать яркий цвет?

Да, если вы готовы к чуть более узкому кругу покупателей в будущем.

Меняется ли мода на цвета автомобилей?

Да, спрос постепенно смещается в сторону более выразительных оттенков.