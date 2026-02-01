Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Киселёв

Сразу по всем фронтам: февраль принесёт водителям пять болезненных изменений

Авто

С начала февраля автомобилистов ждёт сразу несколько изменений, которые затрагивают и покупку машин, и вопросы эксплуатации. Часть нововведений касается защиты прав потребителей, другая — ситуации на авторынке и документов водителей. Некоторые решения уже вызвали споры среди юристов и дилеров.

Зимняя дорога
Фото: https://pixabay.com by NoName_13 is licensed under Free
Зимняя дорога

Возврат автомобиля: компенсацию будут считать по-новому

С 1 февраля меняется порядок расчёта выплат при возврате технически сложных товаров, включая автомобили. Поправки к статье 24 закона "О защите прав потребителей" закрепляют новую формулу: компенсацию будут определять как разницу между ценой покупки и рыночной стоимостью аналогичного автомобиля на момент удовлетворения претензии.

Речь идёт о машине с тем же годом выпуска, сопоставимым пробегом и аналогичной степенью износа. Ранее расчёт часто велся исходя из цены нового автомобиля, что делало возврат более выгодным для покупателя, особенно на фоне обсуждаемого роста цен на автомобили.

"Для потребителя ключевая проблема в том, что рыночная стоимость подержанного автомобиля не всегда отражает реальные потери владельца, особенно если дефект выявился вскоре после покупки" — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda. ru Татьяна Олеговна Фёдорова.

Почему изменения не в пользу автовладельцев

Автоюрист Лев Воропаев обращает внимание, что новая схема снижает размер возможной выплаты. Теперь при возврате машины с серьёзным дефектом ориентиром станет вторичный рынок.

Это означает, что разница между выплатой и первоначальной стоимостью может оказаться значительно меньше, чем раньше, особенно в сегменте массовых моделей с быстрым падением цены.

Продавцов освободят от штрафов в ряде случаев

Ещё одно нововведение касается ответственности продавцов. Их освободят от штрафных санкций за невыполнение обязательств, если причиной стали сбои в поставках, не связанные с намеренным выбором ненадёжного контрагента.

Юристы отмечают, что это может отразиться, в том числе, на сроках поставки запчастей и ремонте автомобилей, что ранее уже становилось причиной конфликтов при затягивании ремонта по страховке.

"Закон фактически переносит часть рисков с продавца на покупателя, если доказано отсутствие вины дилера в логистических сбоях" — считает юрист по корпоративному праву, обозреватель Pravda. ru Роман Игоревич Лаврентьев.

Что происходит с ценами на автомобили

По оценкам дилеров, в феврале ожидается умеренный рост цен. Основными факторами называют повышение ставок утилизационного сбора и постепенное сокращение складских запасов.

Наиболее заметно подорожание может проявиться в сегменте бюджетных автомобилей. При этом система скидок сохранится, но их размер, как прогнозируют участники рынка, будет скромнее, чем в предыдущие годы.

Скидки останутся, но станут осторожнее

Производители и дилеры не отказываются от стимулирования спроса, однако действуют более сдержанно. Скидочные программы сохраняются, но рассчитывать на крупные дисконты уже не стоит. Рынок демонстрирует осторожный оптимизм, что отражается и в ценовой политике.

Замена водительских удостоверений

Автоматическое продление срока действия водительских прав, действовавшее с 2022 по 2025 год, завершено. Водителям, чьи удостоверения истекают в феврале 2026 года, необходимо заменить документы в стандартном порядке, не откладывая визит в ГАИ.

Погодный фактор для автомобилистов

Дополнительные сложности в начале месяца может создать погода. Синоптики прогнозируют морозы и снегопады в Москве и центральных регионах, что повышает риск ДТП и требует особого внимания к состоянию автомобиля и зимних шин.

Как было и как стало

Ранее возврат автомобиля мог принести владельцу компенсацию, сопоставимую с ценой новой модели. Теперь расчёт жёстко привязан к рынку подержанных машин. Аналогично и с ответственностью продавцов: если раньше штрафы применялись шире, то теперь появились дополнительные основания для освобождения от них, сообщает Autonews.

Советы автомобилистам шаг за шагом

  • Проверьте срок действия водительских прав и заранее запланируйте замену.
  • При покупке автомобиля уточняйте условия возврата и расчёта компенсации.
  • Учитывайте погодные условия и готовность автомобиля к морозам.
  • Следите за акциями дилеров, но не рассчитывайте на максимальные скидки.

Популярные вопросы об изменениях с 1 февраля

Как теперь считается компенсация при возврате машины

По рыночной стоимости аналогичного подержанного автомобиля на момент возврата.

Освобождают ли продавцов от ответственности полностью

Нет, только если задержки вызваны объективными сбоями поставок без их вины.

Будут ли скидки на новые автомобили

Да, но они станут менее щедрыми по сравнению с предыдущими годами.

Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
