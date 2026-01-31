Современный мотор не терпит экспериментов: за эту ошибку владельцы Geely платят рублём

Автомобили Geely давно закрепили за собой репутацию надёжных и технологичных машин, недаром их часто называют "китайской Volvo". Однако даже такие моторы не прощают невнимательного отношения к обслуживанию. Ошибка при выборе масла или затянутая замена способны привести к дорогостоящему ремонту.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Haoyue L

Почему двигатели Geely чувствительны к маслу

Современные силовые агрегаты Geely — это форсированные и нагруженные моторы, рассчитанные на работу в высоких температурных режимах. Именно поэтому они особенно требовательны к качеству смазки и её соответствию заводским допускам. Даже хорошее, но неподходящее по спецификации масло со временем может стать причиной ускоренного износа двигателя.

Эксперты советуют начинать с простого правила: покупать смазочные материалы только в проверенных магазинах и обязательно сверяться с рекомендациями производителя, указанными в руководстве по эксплуатации, а также регулярно контролировать уровень масла в двигателе.

"Даже незначительное отклонение по вязкости или допуску в современных моторах приводит к накопительному эффекту: сначала растёт температура и нагрузка на узлы, а затем ускоряется износ поршневой группы" — считает инженер-автомеханик, обозреватель Pravda. ru Михаил Сергеевич Лазарев.

Какие моторы стоят под капотом Geely

Линейка двигателей у марки довольно обширная. Базовым считается атмосферный бензиновый мотор BHE15-AFD объёмом 1,5 литра и мощностью до 127 л. с., который устанавливается на Geely Emgrand и Belgee S50. Турбированные версии этого агрегата с индексом BHE15-EFZ развивают до 181 л. с. и используются на Coolray, Atlas и Preface.

Отдельного внимания заслуживает трёхцилиндровый турбомотор JLH-3G15TD, созданный на базе решений Volvo и знакомый по кроссоверу XC40. В линейке Geely он встречается на Coolray, Atlas и Atlas Pro, включая версии с мягким гибридом. Флагманские модели Tugella, Monjaro и Okavango оснащаются двухлитровыми турбомоторами серии JLH-4G20 с непосредственным впрыском топлива.

На что обращать внимание при выборе масла

Главное — не бренд, а соответствие спецификациям. Большинство моторов Geely рассчитаны на масла с вязкостью 0W-20, которые применяются в высокофорсированных двигателях, работающих на высоких оборотах. Такие масла обеспечивают стабильную смазку, быстрый пуск и защиту при городских нагрузках, особенно при частых остановках и коротких поездках, где важны правильные методы замены масла.

Производитель рекомендует использовать фирменные продукты, но на рынке есть и альтернативы, соответствующие требованиям по допускам и характеристикам.

Оригинальные решения от китайского производителя

Для своих автомобилей Geely предлагает моторные масла марки Lopal. Это продукция компании Jiangsu Lopal Tech Co., Ltd., сертифицированная по стандартам API и ILSAC и одобренная рядом мировых автоконцернов.

Одним из рекомендуемых вариантов является полностью синтетическое масло Smart ESF FE SP 0W-20. Оно рассчитано на турбированные двигатели, устойчиво к высоким температурам, снижает износ и помогает бороться с отложениями, что особенно актуально при нестабильном качестве топлива.

Ещё один вариант — Ultra SYN FE SP 5W-30. Масло соответствует стандартам API SP и ILSAC GF-6A, обеспечивает лёгкий запуск в мороз и снижает риск эффекта LSPI, знакомого владельцам турбомоторов.

Немецкие альтернативы для моторов Geely

Среди европейских брендов часто упоминается Liqui Moly. Для двигателей Geely подходят масла Special Tec V 0W-20 и Top Tec 6600 0W-20, изначально разработанные для современных моторов Volvo и оснащённых системой start-stop.

Для моделей Geely Atlas специалисты также рекомендуют Special Tec F 5W-30. Этот продукт хорошо зарекомендовал себя на моторах Ford, Volvo и Mazda и подходит для турбированных двигателей с фазорегуляторами и современными системами очистки выхлопа.

Масла для гибридов и тяжёлых условий

Для гибридных установок и высоких нагрузок подойдут продукты бренда Bizol, входящего в холдинг Eurolub. В частности, масло TECHNOLOGY 0W-20 C5 рассчитано на гибридные силовые установки и обеспечивает стабильную защиту при любых режимах работы.

В линейке есть и вариант Initial 5W-30 A5/B5, рассчитанный на увеличенные интервалы замены и экономию топлива. Аналогичные задачи решают масла ReinWell ADVANS 8800 0W-20 и ADVANS 8300 5W-30, которые разработаны с учётом требований по защите от LSPI и подходят для турбированных моторов с непосредственным впрыском.

"Для гибридов и турбомоторов с непосредственным впрыском особенно критично сочетание термостабильности и защиты от LSPI — здесь компромиссы быстро выходят боком" — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Киселёв.

Плюсы и минусы разных подходов

Выбор фирменного масла упрощает обслуживание и снижает риски, но может быть дороже. Альтернативные продукты позволяют сэкономить, однако ошибка в подборе чревата проблемами с двигателем. Экономия на качестве смазки в любом случае оборачивается дополнительными расходами, сообщает "Автовзгляд".

Советы по выбору масла шаг за шагом

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля.

Определите точную вязкость и допуски для вашего двигателя.

Покупайте масло только у надёжных продавцов.

Соблюдайте рекомендованные интервалы замены.

Популярные вопросы о моторных маслах

Можно ли заливать масло с другой вязкостью

Только если это допускается производителем и указано в инструкции.

Чем опасно несоответствие спецификации

Повышенным износом, риском перегрева и сокращением ресурса двигателя.

Как часто менять масло

При активной городской эксплуатации интервал лучше сокращать по сравнению с максимальным, указанным в регламенте.