Михаил Лазарев

Опасный список вторички: шесть машин, которые чаще всего загоняют владельцев в траты

Авто

Покупка подержанного автомобиля всё чаще превращается в лотерею, где за внешним блеском могут скрываться серьёзные проблемы. Некоторые модели на вторичном рынке особенно часто оказываются связаны с авариями, штрафами и юридическими ограничениями. Это напрямую влияет на расходы и нервы владельцев уже после сделки.

Kia Rio
Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Rio

Почему вторичный рынок становится зоной риска

Рынок подержанных авто в России продолжает активно расти, и вместе с ним увеличивается доля машин с непрозрачной историей. Свежий анализ, охвативший около 300 тысяч автомобилей, показал: у популярных моделей чаще встречаются следы интенсивной эксплуатации, ДТП и проблемы с документами.

Для покупателя это означает дополнительные траты на ремонт, сложности с регистрацией или даже риск лишиться автомобиля из-за юридических ограничений. Именно поэтому знание "проблемных" моделей становится важной частью подготовки к покупке.

"Юридические риски при покупке автомобиля с пробегом часто недооценивают, хотя именно они могут обнулить всю выгоду сделки, независимо от технического состояния машины", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda. ru Татьяна Олеговна Фёдорова.

Автомобили с прошлым в такси и после аварий

Отдельную группу риска составляют машины, активно использовавшиеся в такси. Чаще всего в этой категории встречаются Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Эти модели ценятся за доступность и экономичность, но в таксомоторном режиме они проходят огромные пробеги за короткое время.

Постоянная нагрузка на подвеску, трансмиссию и двигатель ускоряет износ. Даже при внешне хорошем состоянии такие автомобили могут потребовать серьёзных вложений уже в первые месяцы эксплуатации, особенно если машина относится к категории покупка авто после ДТП.

Юридические сложности и ограничения

Другой тип проблем связан не с техникой, а с документами. По данным исследования, чаще всего юридические ограничения выявляются у Toyota Camry, BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class. Речь идёт о залогах, арестах и других обременениях, которые могут осложнить или полностью заблокировать оформление сделки.

Подобные автомобили нередко привлекают покупателей комфортом и статусом, но именно в этом сегменте риск столкнуться с правовыми нюансами особенно высок. Об этом сообщает 110KM.

Штрафы как сигнал о стиле эксплуатации

Дополнительным тревожным признаком эксперты называют крупные суммы неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Чаще всего они фиксируются у Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. В отдельных случаях автомобиль может оказаться под ограничениями вплоть до ареста автомобиля.

Большое количество штрафов может говорить о неаккуратной эксплуатации, агрессивном стиле вождения и, как следствие, о скрытых проблемах с узлами и агрегатами автомобиля.

"Статистика штрафов — это косвенный, но показательный индикатор отношения владельца к машине: агрессивная езда ускоряет износ даже у конструктивно надёжных моделей", — считает автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda. ru Александр Викторович Громов.

Почему популярность не всегда плюс

Самые востребованные модели на вторичном рынке часто объединяют сразу несколько рисков. Массовость означает большее число машин с пробегом, но и больше экземпляров с тяжёлой историей. Именно поэтому известное имя и высокая ликвидность не гарантируют удачную покупку.

Популярные вопросы о проблемных подержанных авто

Какие автомобили чаще всего были в такси?
Как правило, это бюджетные седаны и лифтбеки массового сегмента.

Что опаснее — ДТП или юридические ограничения?
Юридические проблемы могут полностью сорвать покупку, даже если машина технически исправна.

Можно ли безопасно купить популярную модель с пробегом?
Да, но только после тщательной проверки документов и технического состояния.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада

Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
