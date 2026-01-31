Опасный список вторички: шесть машин, которые чаще всего загоняют владельцев в траты

Покупка подержанного автомобиля всё чаще превращается в лотерею, где за внешним блеском могут скрываться серьёзные проблемы. Некоторые модели на вторичном рынке особенно часто оказываются связаны с авариями, штрафами и юридическими ограничениями. Это напрямую влияет на расходы и нервы владельцев уже после сделки.
Рынок подержанных авто в России продолжает активно расти, и вместе с ним увеличивается доля машин с непрозрачной историей. Свежий анализ, охвативший около 300 тысяч автомобилей, показал: у популярных моделей чаще встречаются следы интенсивной эксплуатации, ДТП и проблемы с документами.
Для покупателя это означает дополнительные траты на ремонт, сложности с регистрацией или даже риск лишиться автомобиля из-за юридических ограничений. Именно поэтому знание "проблемных" моделей становится важной частью подготовки к покупке.
"Юридические риски при покупке автомобиля с пробегом часто недооценивают, хотя именно они могут обнулить всю выгоду сделки, независимо от технического состояния машины", — считает юрист по защите прав потребителей, обозреватель Pravda. ru Татьяна Олеговна Фёдорова.
Отдельную группу риска составляют машины, активно использовавшиеся в такси. Чаще всего в этой категории встречаются Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Эти модели ценятся за доступность и экономичность, но в таксомоторном режиме они проходят огромные пробеги за короткое время.
Постоянная нагрузка на подвеску, трансмиссию и двигатель ускоряет износ. Даже при внешне хорошем состоянии такие автомобили могут потребовать серьёзных вложений уже в первые месяцы эксплуатации, особенно если машина относится к категории покупка авто после ДТП.
Другой тип проблем связан не с техникой, а с документами. По данным исследования, чаще всего юридические ограничения выявляются у Toyota Camry, BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class. Речь идёт о залогах, арестах и других обременениях, которые могут осложнить или полностью заблокировать оформление сделки.
Подобные автомобили нередко привлекают покупателей комфортом и статусом, но именно в этом сегменте риск столкнуться с правовыми нюансами особенно высок. Об этом сообщает 110KM.
Дополнительным тревожным признаком эксперты называют крупные суммы неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Чаще всего они фиксируются у Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. В отдельных случаях автомобиль может оказаться под ограничениями вплоть до ареста автомобиля.
Большое количество штрафов может говорить о неаккуратной эксплуатации, агрессивном стиле вождения и, как следствие, о скрытых проблемах с узлами и агрегатами автомобиля.
"Статистика штрафов — это косвенный, но показательный индикатор отношения владельца к машине: агрессивная езда ускоряет износ даже у конструктивно надёжных моделей", — считает автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda. ru Александр Викторович Громов.
Самые востребованные модели на вторичном рынке часто объединяют сразу несколько рисков. Массовость означает большее число машин с пробегом, но и больше экземпляров с тяжёлой историей. Именно поэтому известное имя и высокая ликвидность не гарантируют удачную покупку.
Какие автомобили чаще всего были в такси?
Как правило, это бюджетные седаны и лифтбеки массового сегмента.
Что опаснее — ДТП или юридические ограничения?
Юридические проблемы могут полностью сорвать покупку, даже если машина технически исправна.
Можно ли безопасно купить популярную модель с пробегом?
Да, но только после тщательной проверки документов и технического состояния.
