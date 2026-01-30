Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Столицу накрыл белорусский феномен: этот кроссовер раскупали рекордными темпами

Авто

Рынок новых автомобилей в Москве по итогам 2025 года преподнёс неожиданного лидера. Впервые за последние годы первую строчку столичного рейтинга занял не китайский бренд напрямую, а модель белорусского производства, сумевшая обойти прежних фаворитов сегмента.

Belgee X50
Фото: Own work by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Belgee X50

Об этом сообщает аналитическое агентство Автостат, на данные которого ссылается пресс-служба бренда Belgee. По итогам года самым продаваемым новым автомобилем в столице стал кроссовер Belgee X50, реализованный в количестве 8061 экземпляра.

Лидер столичного рынка

Belgee X50 сумел занять первое место по продажам в Москве за 12 месяцев 2025 года. Такой результат позволил модели опередить всех конкурентов в сегменте и закрепиться в статусе бестселлера столичного рынка новых автомобилей.

Примечательно, что позиции бренда оказались сильными не только в Москве. В общероссийском зачёте Belgee X50 по итогам года занял четвёртую строчку рейтинга, подтвердив устойчивый спрос на модель за пределами столичного региона.

Успех сразу двух моделей

Помимо флагманского X50, в тройку лидеров московского рынка вошёл и более крупный кроссовер Belgee X70. По данным аналитиков, за отчётный период было продано 6020 таких автомобилей, что обеспечило модели третье место в итоговом списке.

Таким образом, бренд смог одновременно закрепиться сразу с двумя моделями в верхней части рейтинга, что стало редким случаем для кризисного года на автомобильном рынке.

Рост на фоне спада

Belgee X50 оказался одной из немногих моделей, продажи которых по итогам сложного для отрасли года не снизились, а, напротив, показали рост. Это выделяет кроссовер на фоне большинства конкурентов, столкнувшихся с падением спроса.

Интересно, что в предыдущие два года лидером столичной статистики оставался Geely Coolray, который считается "прародителем" белорусской модели. В 2025 году именно Belgee X50 удалось прервать эту тенденцию и возглавить московский рейтинг, сообщает "За рулем".

Смена лидера как рыночный сигнал

Смена лидера столичного рейтинга отражает более широкий сдвиг потребительских предпочтений на московском рынке. Покупатели всё чаще делают выбор в пользу адаптированных к локальным условиям моделей, сочетающих узнаваемую платформу, локализованное производство и конкурентную цену. Успех Belgee X50 в этом контексте выглядит не разовым эпизодом, а индикатором того, как трансформируется структура спроса в крупнейшем автомобильном регионе страны.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
