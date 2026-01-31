Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денис Крылов

Россияне рванули за китайскими бэушками: названы модели, за которыми стоит очередь

Авто

Российский рынок подержанных автомобилей получил неожиданный импульс со стороны Китая. Импорт б/у машин из КНР вырос кратно, а привычные японские и немецкие бренды уверенно удерживают лидерство. При этом структура спроса показывает, какие модели сегодня действительно выгодно везти.

Фото: Pravda.Ru by Иван Иванов
Рынок б/у авто из Китая бьёт рекорды

Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков сообщил о резком росте поставок подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию. По итогам 2025 года в страну ввезли 81,2 тысячи машин с пробегом старше трёх лет.

Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял лишь 23,5 тысячи автомобилей. Таким образом, импорт вырос в 3,5 раза, что стало абсолютным рекордом для данного направления.

"Китайский рынок стал удобным источником для массовых и понятных моделей, которые хорошо известны российским покупателям и не вызывают опасений при дальнейшей эксплуатации", — считает аналитик рынка авто, обозреватель Pravda. ru Чернов Алексей Геннадьевич.

Какие марки везут чаще всего

Основной поток б/у автомобилей из Китая формируют бренды, давно знакомые российским водителям. Лидером по объёму поставок стала Toyota, на долю которой пришлось 15 тысяч автомобилей, или 18,5% от общего импорта.

В первую десятку также вошли:

  • Volkswagen - 11,1 тыс. автомобилей.
  • Honda - 10,3 тыс.
  • BMW - 4,7 тыс.
  • Audi - 4,6 тыс.
  • Hyundai - 3,9 тыс.
  • Geely - 3,4 тыс.
  • Changan - 3,3 тыс.
  • Kia - 2,5 тыс.
  • Nissan - 2,2 тыс.

Самые популярные модели 2025 года

В модельном рейтинге уверенно лидирует Toyota Corolla - в Россию ввезли 3912 таких автомобилей. Эта модель остаётся востребованной за счёт надёжности, простоты обслуживания и доступных запчастей, что подтверждает стабильный спрос на надёжные подержанные автомобили.

В пятёрку самых популярных также вошли:

  1. Toyota RAV4 - 3476 единиц

  2. Honda Breeze - 2269 единиц

  3. BMW X3 - 1964 единицы

  4. Honda CR-V - 1941 единица

Возраст и мощность: важные нюансы импорта

Большинство автомобилей, ввезённых из Китая в 2025 году, оказались относительно свежими. Около 40% машин были выпущены в 2022 году, ещё 45% — в 2021-м. Это делает такие автомобили привлекательными по состоянию и ресурсу.

При этом 56,4% всех ввезённых машин имеют мощность более 160 л. с. Именно этот порог с 1 декабря стал критическим из-за изменения схемы расчёта утилизационного сбора, о чём ранее говорили в контексте снижения мощности двигателей.

"Импортёры сознательно шли на повышенные издержки, понимая, что спрос на мощные и хорошо оснащённые модели сохранится даже при росте обязательных платежей", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Волков Никита Андреевич.

Почему рекорд случился несмотря на рост утильсбора

Интересно, что даже после резкого увеличения утилизационного сбора на автомобили мощнее 160 л. с. именно декабрь 2025 года стал рекордным по объёму ввоза б/у машин из Китая. Импортёры стремились успеть завезти автомобили до полного эффекта новых расчётов, что дополнительно подстегнуло статистику.

Китай против традиционных рынков

Если раньше подержанные автомобили чаще везли из Японии и Европы, то Китай постепенно становится альтернативной площадкой. Здесь представлены те же модели, но зачастую с меньшим пробегом и более богатыми комплектациями, рассчитанными на внутренний рынок, сообщает Автостат.

Советы по выбору б/у авто из Китая

Перед покупкой важно проверить юридическую чистоту автомобиля, реальный пробег и историю обслуживания. Стоит учитывать мощность двигателя и заранее просчитывать утилизационный сбор. Наиболее ликвидными остаются массовые модели с проверенной репутацией и доступными запчастями.

"При грамотной проверке такие автомобили могут стать выгодной альтернативой европейскому и японскому импорту, особенно на фоне ограниченного предложения", — считает автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda. ru Громов Александр Викторович.

Популярные вопросы о ввозе б/у авто из Китая

Какие модели проще всего продать в России

Самыми ликвидными считаются Toyota Corolla, RAV4 и Honda CR-V.

Стоит ли опасаться китайской сборки

Большинство машин — это глобальные модели, собранные по тем же стандартам, что и для других рынков.

Станет ли импорт меньше в 2026 году

Многое будет зависеть от политики утильсбора и валютного курса.

