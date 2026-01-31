Лавочка прикрыта: те, кто приезжал на чужих номерах, внезапно столкнутся с штрафами

Любителей плотной тонировки в России ждут неприятные новости. В январе 2026 года вступили в силу изменения, которые закрыли последнюю юридическую лазейку для автомобилей на иностранных номерах. Теперь требования к обзорности стекол стали едиными для всех водителей без исключений.
Ранее владельцы автомобилей, временно ввезённых из стран, не входящих в Таможенный союз, пользовались особенностью правоприменения. Такие машины могли находиться в России до шести месяцев без регистрации, а требования Технического регламента Таможенного союза на них формально не распространялись.
Этим активно пользовались водители, игнорируя нормы по светопропусканию стёкол. Аргумент был простой: автомобиль зарегистрирован за рубежом, значит, российские требования к тонировке не действуют.
"Фактически речь шла не о пробеле в правилах, а о разночтениях в формулировках, которыми водители пользовались при обжаловании штрафов", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.
Ситуацию изменила новая редакция федерального законодательства. Речь идёт о Федеральном законе от 29 декабря 2025 года № 526-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". В нём была скорректирована ключевая формулировка статьи 12.5 КоАП РФ.
Теперь вместо ссылки на Технический регламент используется формулировка "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения". На первый взгляд правка кажется технической, но на практике она меняет всё. Аналогичный подход уже применяется при оценке изменений регистрационных знаков.
"Основные положения…" обязательны для всех транспортных средств, независимо от страны регистрации. Это означает, что автомобили на временном ввозе больше не могут уходить от ответственности за нарушения требований к обзорности.
Ранее под ограничения не подпадали машины из государств вне Таможенного союза, включая Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Более того, нередко за рулём таких авто находились граждане России, формально зарегистрированные в этих регионах. Выписанные штрафы они успешно обжаловали. Теперь эта практика прекращена.
Требования к светопропусканию остались прежними, но стали универсальными:
Ссылки на иностранную регистрацию автомобиля больше не принимаются ни инспекторами, ни судами, как и в случаях, связанных с общением с инспектором на дороге.
За нарушение требований к тонировке водителю по-прежнему грозит штраф 500 рублей. Однако на этом всё не заканчивается. Инспектор также выносит требование об устранении нарушения.
Если водитель проигнорирует это требование и будет повторно остановлен, вступает в силу статья 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Санкции здесь уже куда серьёзнее и могут включать административный арест сроком до 15 суток.
"Многие недооценивают последствия именно повторной остановки, считая, что речь идёт о том же штрафе, но правовая квалификация там уже совсем другая", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Киселёв Андрей Викторович.
Проверьте светопропускание стёкол заранее. Если показатели ниже нормы, лучше снять плёнку до первой проверки. Не стоит рассчитывать на иностранные номера или временный ввоз — этот аргумент больше не работает. При получении требования об устранении нарушения выполните его как можно быстрее, сообщает "5 Колесо".
Нет, требования теперь одинаковы для всех.
Да, базовый штраф — 500 рублей, но возможны более серьёзные меры при повторе.
Не напрямую, но при игнорировании законного требования инспектора — да.
