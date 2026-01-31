Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Киселёв

Лавочка прикрыта: те, кто приезжал на чужих номерах, внезапно столкнутся с штрафами

Авто

Любителей плотной тонировки в России ждут неприятные новости. В январе 2026 года вступили в силу изменения, которые закрыли последнюю юридическую лазейку для автомобилей на иностранных номерах. Теперь требования к обзорности стекол стали едиными для всех водителей без исключений.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Почему иностранные номера больше не спасают

Ранее владельцы автомобилей, временно ввезённых из стран, не входящих в Таможенный союз, пользовались особенностью правоприменения. Такие машины могли находиться в России до шести месяцев без регистрации, а требования Технического регламента Таможенного союза на них формально не распространялись.

Этим активно пользовались водители, игнорируя нормы по светопропусканию стёкол. Аргумент был простой: автомобиль зарегистрирован за рубежом, значит, российские требования к тонировке не действуют.

"Фактически речь шла не о пробеле в правилах, а о разночтениях в формулировках, которыми водители пользовались при обжаловании штрафов", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.

Что изменилось в законе

Ситуацию изменила новая редакция федерального законодательства. Речь идёт о Федеральном законе от 29 декабря 2025 года № 526-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". В нём была скорректирована ключевая формулировка статьи 12.5 КоАП РФ.

Теперь вместо ссылки на Технический регламент используется формулировка "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения". На первый взгляд правка кажется технической, но на практике она меняет всё. Аналогичный подход уже применяется при оценке изменений регистрационных знаков.

В чём принципиальная разница

"Основные положения…" обязательны для всех транспортных средств, независимо от страны регистрации. Это означает, что автомобили на временном ввозе больше не могут уходить от ответственности за нарушения требований к обзорности.

Ранее под ограничения не подпадали машины из государств вне Таможенного союза, включая Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Более того, нередко за рулём таких авто находились граждане России, формально зарегистрированные в этих регионах. Выписанные штрафы они успешно обжаловали. Теперь эта практика прекращена.

Какие нормы действуют сейчас

Требования к светопропусканию остались прежними, но стали универсальными:

  • Лобовое стекло — не менее 70% светопропускания.
  • Передние боковые стёкла — минимум 70%.
  • Любая более тёмная тонировка запрещена для всех без исключения.

Ссылки на иностранную регистрацию автомобиля больше не принимаются ни инспекторами, ни судами, как и в случаях, связанных с общением с инспектором на дороге.

Штрафы и реальные последствия

За нарушение требований к тонировке водителю по-прежнему грозит штраф 500 рублей. Однако на этом всё не заканчивается. Инспектор также выносит требование об устранении нарушения.

Если водитель проигнорирует это требование и будет повторно остановлен, вступает в силу статья 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Санкции здесь уже куда серьёзнее и могут включать административный арест сроком до 15 суток.

"Многие недооценивают последствия именно повторной остановки, считая, что речь идёт о том же штрафе, но правовая квалификация там уже совсем другая", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Киселёв Андрей Викторович.

Советы водителям с тонировкой шаг за шагом

Проверьте светопропускание стёкол заранее. Если показатели ниже нормы, лучше снять плёнку до первой проверки. Не стоит рассчитывать на иностранные номера или временный ввоз — этот аргумент больше не работает. При получении требования об устранении нарушения выполните его как можно быстрее, сообщает "5 Колесо".

Популярные вопросы

Можно ли ездить с тонировкой на иностранных номерах

Нет, требования теперь одинаковы для всех.

Остался ли прежний штраф

Да, базовый штраф — 500 рублей, но возможны более серьёзные меры при повторе.

Могут ли арестовать за тонировку

Не напрямую, но при игнорировании законного требования инспектора — да.

Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
