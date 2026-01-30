Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Киселёв

Блатные знаки тревожат силовиков: серия вызывает вопросы, о которых не говорят вслух

Авто

История с "блатными" автомобильными номерами получила неожиданное продолжение. Жителю Нижнего Новгорода отказали в возврате госзнаков с буквенным кодом ЕКХ, сославшись на новые ограничения и соображения безопасности. Ситуация показала, что легендарная серия номеров фактически уходит в прошлое.

Синий автомобиль ночью в городе
Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий автомобиль ночью в городе

Почему владельцу отказали в возврате номеров

Как следует из разъяснений, автомобильные номера были изъяты из-за опасений, связанных с безопасностью. В ГУ МВД России по Нижегородской области пояснили, что решение принято на основании федеральных законов №144 и №57.

По данным ведомства, подобные обозначения могут привлекать нежелательное внимание и создавать риски как для самих водителей, так и для сотрудников силовых структур. В числе возможных угроз упоминаются попытки компрометации, интерес со стороны иностранных спецслужб и действия недоброжелателей.

"В современных условиях любой визуальный маркер, ассоциирующийся с властью или силовыми структурами, автоматически повышает уровень персональных рисков, даже если владелец не имеет к ним отношения", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Киселёв Андрей Викторович.

Что означают федеральные ограничения

Указанные нормы законодательства, как подчёркивают в полиции, направлены на предотвращение потенциальных угроз. Речь идёт не только о безопасности конкретных лиц, но и о снижении общего уровня уязвимости правоохранительных и охранных структур.

Именно поэтому возврат или повторная выдача номеров с "чувствительными" буквенными сочетаниями сейчас рассматривается как нежелательный шаг, даже если речь идёт о частных владельцах. Подобный подход уже применяется и к вопросам, связанным с изменениями регистрационных знаков.

История серии ЕКХ

Серия автомобильных номеров ЕКХ появилась в 1996 году. Изначально такие знаки предназначались для служебных автомобилей Федеральной службы охраны, ФСБ и высокопоставленных чиновников.

Со временем номера стали доступны и обычным автомобилистам. Однако репутация "особых" знаков за ними закрепилась, а в народе аббревиатуру ЕКХ нередко расшифровывали как "Еду как хочу".

Почему к ЕКХ всегда было повышенное внимание

Даже после того как серия вышла за рамки исключительно служебного использования, владельцы таких номеров часто сталкивались с повышенным интересом на дорогах. Считалось, что за буквенным кодом могут стоять представители власти или силовых структур.

Именно это внимание сегодня рассматривается как фактор риска. По мнению силовых ведомств, подобные ассоциации могут спровоцировать как провокации, так и попытки давления или слежки, аналогично ситуациям, возникающим вокруг нестандартных номерных знаков.

"Любая серия, которая выделяет автомобиль из потока, формирует ложные ожидания у других участников движения и может стать триггером конфликтов или правовых проблем", — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda. ru Олег Николаевич Зорин.

Сравнение ЕКХ с обычными номерными сериями

В отличие от стандартных регистрационных знаков, номера ЕКХ всегда несли дополнительный символический смысл. Обычные серии не выделяют владельца в потоке и не создают лишних ожиданий или подозрений.

ЕКХ, напротив, автоматически ассоциировались с особыми полномочиями, что в современных условиях воспринимается скорее как минус, чем как привилегия.

Что будет дальше с блатными номерами

По имеющейся информации, регистрация новых номеров серии ЕКХ уже не производится. Более того, не исключено, что в ближайшее время такие автономера будут полностью выведены из оборота.

Это означает, что эпоха "блатных" буквенных кодов на российских дорогах может окончательно завершиться, уступив место унифицированным и нейтральным сериям, сообщает "Моторам".

Популярные вопросы о номерах ЕКХ

Можно ли сейчас официально получить номера ЕКХ

Нет, регистрация этой серии уже не ведётся.

Почему их считают потенциально опасными

Из-за ассоциаций с силовыми структурами и повышенного внимания со стороны третьих лиц.

Выведут ли такие номера полностью

По имеющимся данным, такая возможность рассматривается в ближайшей перспективе.

Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто гибдд дорога машина водитель мвд россии автомобили безопасность законодательство
