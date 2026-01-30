Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Машина переживёт мороз — но не без последствий: ошибки, которые совершают по инерции

Авто
Сильные морозы в конце января снова напомнили автомобилистам, что зима — это испытание не только для водителя, но и для самой машины. Даже при аккуратной езде холод способен ускорить износ узлов и спровоцировать скрытые поломки. Специалисты сервисных центров объяснили, какие риски несёт морозная погода, и как снизить их влияние. Об этом сообщает Autonews.

Короткие поездки и повышенный износ двигателя

Одна из главных зимних проблем — эксплуатация автомобиля на коротких дистанциях. По словам директора по сервису компании "Рольф" Юлии Трушковой, в мороз двигатель часто не успевает выйти на рабочую температуру.

Заснеженная парковка
Фото: NewsInfo.Ru by Иван Рогов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заснеженная парковка

"В таком случае температура двигателя не успевает подняться до рабочих значений, в результате износ агрегатов и степень старения масла возрастают многократно", — отметила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Технический директор сети FIT Service Никита Родионов добавляет, что при таких поездках страдает и аккумулятор. Генератор не успевает полностью восстановить заряд, особенно если автомобиль используется нерегулярно и в городском режиме.

Аккумулятор под ударом холода

Даже умеренные минусовые температуры снижают ёмкость аккумулятора. Это напрямую влияет на запуск двигателя, особенно после ночной стоянки.

"Изношенная или разряженная АКБ, а также длительные простои и нерегулярная эксплуатация автомобиля существенно снижают шансы на успешный пуск в мороз", — заявил руководитель проектов послепродажного обслуживания Major Евгений Крупинин.

Ситуацию усугубляют дополнительные потребители энергии: отопитель салона, обогрев стёкол и сидений, фары и электроника. Родионов советует регулярно проверять состояние аккумулятора тестером, следить за чистотой клемм и иметь под рукой пусковые провода или зарядное устройство.

Дизель и топливо: сезон имеет значение

Отдельного внимания требуют дизельные автомобили. Мороз может привести к загустеванию топлива, если используется летний дизель.

"Для таких автомобилей критично использование летнего топлива, которое на морозе густеет и может привести к отказу подачи", — пояснил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Юлия Трушкова отмечает, что многие водители вспоминают об этой особенности уже после выезда из тёплого паркинга. У бензиновых машин, по словам Балашова, проблемы чаще связаны с влагой и качеством топлива, что также осложняет запуск.

Антифриз, масла и подвеска в мороз

Низкие температуры влияют и на технические жидкости. Директор компании "Автосвита" Мария Посеницкая предупреждает о риске замерзания антифриза при недостаточном содержании гликоля.

"Чтобы этого не случилось, в начале холодного сезона следует обновить основные жидкости в автомобиле", — порекомендовала она.

Моторное масло в мороз густеет, и до прогрева двигателя смазка циркулирует медленнее. Родионов подчёркивает, что особенно уязвимы моторы с большим пробегом — увеличенные зазоры усиливают износ при каждом холодном пуске. Также холод делает работу амортизаторов жёстче, ускоряя износ сальников и резиновых элементов подвески.

Пластик, резина и кузовные детали

Экстремальные температуры ускоряют старение резиновых элементов и делают пластик хрупким. Юлия Трушкова отмечает, что после морозов водители часто обращаются в сервис с жалобами на скрипы и стуки в подвеске.

Мария Посеницкая добавляет, что пластиковые детали кузова и агрегатов могут трескаться даже при незначительных нагрузках.

"От этого могут быть трещины и повреждения в важных агрегатах машины или в деталях кузова", — резюмировала эксперт.

Евгений Крупинин приводит пример бамперов, которые в мороз могут пострадать даже при лёгком контакте.

Электрика и скрытая угроза влаги

Холод опасен и для автомобильной электрики. Конденсат, образующийся из-за перепадов температур, может замерзать на разъёмах, а изоляция проводки становится более хрупкой.

"Автомобили с электронными блоками управления работают в особенно сложных условиях: перепады температур, влага, дорожные реагенты", — объяснил Никита Родионов.

Это повышает риск ложных ошибок, отказов датчиков и проблем с камерами и светотехникой. Эксперты советуют регулярно проводить диагностику и защищать разъёмы от влаги.

Советы по защите автомобиля в мороз

  • Используйте моторное масло и антифриз с подходящими зимними характеристиками.
  • Контролируйте состояние аккумулятора и избегайте лишних потребителей энергии.
  • Обрабатывайте уплотнители силиконовой смазкой и не допускайте накопления влаги.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации автомобиля

Что чаще всего ломается в мороз?

Аккумулятор, элементы подвески, резиновые уплотнители и системы запуска двигателя.

Как снизить износ двигателя зимой?

Избегать коротких поездок, соблюдать интервалы замены масла и прогревать мотор.

Опасен ли мороз для электроники?

Да, перепады температур и влага повышают риск отказов датчиков и разъёмов.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Сейчас читают
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Садоводство, цветоводство
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Наука и техника
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Последние материалы
Йога и железо не враги: связка, которая превращает тренировки в гармонию
Машина переживёт мороз — но не без последствий: ошибки, которые совершают по инерции
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Лишние покупки исчезают сами: 3 простых шага, которые экономят деньги и место
Косово как нож у горла: почему Сербию годами тянут в Евросоюз, но дверь так и не открывают
Южный фрукт оказался сибиряком: именно эти виды не боятся смертельного холода
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Новые авто застряли за границей: покупатели столкнулись с неожиданным барьером
Самые древние псы планеты: животные, в которых до сих пор живёт дух дикой охоты
Вашингтон пошёл ва-банк с Ираном — теперь счёт может пойти на часы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.