Машина переживёт мороз — но не без последствий: ошибки, которые совершают по инерции

Сильные морозы в конце января снова напомнили автомобилистам, что зима — это испытание не только для водителя, но и для самой машины. Даже при аккуратной езде холод способен ускорить износ узлов и спровоцировать скрытые поломки. Специалисты сервисных центров объяснили, какие риски несёт морозная погода, и как снизить их влияние. Об этом сообщает Autonews.
Короткие поездки и повышенный износ двигателя
Одна из главных зимних проблем — эксплуатация автомобиля на коротких дистанциях. По словам директора по сервису компании "Рольф" Юлии Трушковой, в мороз двигатель часто не успевает выйти на рабочую температуру.
Фото: NewsInfo.Ru by Иван Рогов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заснеженная парковка
"В таком случае температура двигателя не успевает подняться до рабочих значений, в результате износ агрегатов и степень старения масла возрастают многократно", — отметила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
Технический директор сети FIT Service Никита Родионов добавляет, что при таких поездках страдает и аккумулятор. Генератор не успевает полностью восстановить заряд, особенно если автомобиль используется нерегулярно и в городском режиме.
Аккумулятор под ударом холода
Даже умеренные минусовые температуры снижают ёмкость аккумулятора. Это напрямую влияет на запуск двигателя, особенно после ночной стоянки.
"Изношенная или разряженная АКБ, а также длительные простои и нерегулярная эксплуатация автомобиля существенно снижают шансы на успешный пуск в мороз", — заявил руководитель проектов послепродажного обслуживания Major Евгений Крупинин.
Ситуацию усугубляют дополнительные потребители энергии: отопитель салона, обогрев стёкол и сидений, фары и электроника. Родионов советует регулярно проверять состояние аккумулятора тестером, следить за чистотой клемм и иметь под рукой пусковые провода или зарядное устройство.
Дизель и топливо: сезон имеет значение
Отдельного внимания требуют дизельные автомобили. Мороз может привести к загустеванию топлива, если используется летний дизель.
"Для таких автомобилей критично использование летнего топлива, которое на морозе густеет и может привести к отказу подачи", — пояснил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.
Юлия Трушкова отмечает, что многие водители вспоминают об этой особенности уже после выезда из тёплого паркинга. У бензиновых машин, по словам Балашова, проблемы чаще связаны с влагой и качеством топлива, что также осложняет запуск.
Антифриз, масла и подвеска в мороз
Низкие температуры влияют и на технические жидкости. Директор компании "Автосвита" Мария Посеницкая предупреждает о риске замерзания антифриза при недостаточном содержании гликоля.
"Чтобы этого не случилось, в начале холодного сезона следует обновить основные жидкости в автомобиле", — порекомендовала она.
Моторное масло в мороз густеет, и до прогрева двигателя смазка циркулирует медленнее. Родионов подчёркивает, что особенно уязвимы моторы с большим пробегом — увеличенные зазоры усиливают износ при каждом холодном пуске. Также холод делает работу амортизаторов жёстче, ускоряя износ сальников и резиновых элементов подвески.
Пластик, резина и кузовные детали
Экстремальные температуры ускоряют старение резиновых элементов и делают пластик хрупким. Юлия Трушкова отмечает, что после морозов водители часто обращаются в сервис с жалобами на скрипы и стуки в подвеске.
Мария Посеницкая добавляет, что пластиковые детали кузова и агрегатов могут трескаться даже при незначительных нагрузках.
"От этого могут быть трещины и повреждения в важных агрегатах машины или в деталях кузова", — резюмировала эксперт.
Евгений Крупинин приводит пример бамперов, которые в мороз могут пострадать даже при лёгком контакте.
Электрика и скрытая угроза влаги
Холод опасен и для автомобильной электрики. Конденсат, образующийся из-за перепадов температур, может замерзать на разъёмах, а изоляция проводки становится более хрупкой.
"Автомобили с электронными блоками управления работают в особенно сложных условиях: перепады температур, влага, дорожные реагенты", — объяснил Никита Родионов.
Это повышает риск ложных ошибок, отказов датчиков и проблем с камерами и светотехникой. Эксперты советуют регулярно проводить диагностику и защищать разъёмы от влаги.
Советы по защите автомобиля в мороз
Используйте моторное масло и антифриз с подходящими зимними характеристиками.
Контролируйте состояние аккумулятора и избегайте лишних потребителей энергии.
Обрабатывайте уплотнители силиконовой смазкой и не допускайте накопления влаги.
Популярные вопросы о зимней эксплуатации автомобиля
Что чаще всего ломается в мороз?
Аккумулятор, элементы подвески, резиновые уплотнители и системы запуска двигателя.
Как снизить износ двигателя зимой?
Избегать коротких поездок, соблюдать интервалы замены масла и прогревать мотор.
Опасен ли мороз для электроники?
Да, перепады температур и влага повышают риск отказов датчиков и разъёмов.
Ежедневно — 24 истории об автоВсе они в наших соцсетях, подпишись