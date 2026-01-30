Машина переживёт мороз — но не без последствий: ошибки, которые совершают по инерции

Короткие поездки и повышенный износ двигателя

Одна из главных зимних проблем — эксплуатация автомобиля на коротких дистанциях. По словам директора по сервису компании "Рольф" Юлии Трушковой, в мороз двигатель часто не успевает выйти на рабочую температуру.

Фото: NewsInfo.Ru by Иван Рогов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заснеженная парковка

"В таком случае температура двигателя не успевает подняться до рабочих значений, в результате износ агрегатов и степень старения масла возрастают многократно", — отметила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Технический директор сети FIT Service Никита Родионов добавляет, что при таких поездках страдает и аккумулятор. Генератор не успевает полностью восстановить заряд, особенно если автомобиль используется нерегулярно и в городском режиме.

Аккумулятор под ударом холода

Даже умеренные минусовые температуры снижают ёмкость аккумулятора. Это напрямую влияет на запуск двигателя, особенно после ночной стоянки.

"Изношенная или разряженная АКБ, а также длительные простои и нерегулярная эксплуатация автомобиля существенно снижают шансы на успешный пуск в мороз", — заявил руководитель проектов послепродажного обслуживания Major Евгений Крупинин.

Ситуацию усугубляют дополнительные потребители энергии: отопитель салона, обогрев стёкол и сидений, фары и электроника. Родионов советует регулярно проверять состояние аккумулятора тестером, следить за чистотой клемм и иметь под рукой пусковые провода или зарядное устройство.

Дизель и топливо: сезон имеет значение

Отдельного внимания требуют дизельные автомобили. Мороз может привести к загустеванию топлива, если используется летний дизель.

"Для таких автомобилей критично использование летнего топлива, которое на морозе густеет и может привести к отказу подачи", — пояснил директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Юлия Трушкова отмечает, что многие водители вспоминают об этой особенности уже после выезда из тёплого паркинга. У бензиновых машин, по словам Балашова, проблемы чаще связаны с влагой и качеством топлива, что также осложняет запуск.

Антифриз, масла и подвеска в мороз

Низкие температуры влияют и на технические жидкости. Директор компании "Автосвита" Мария Посеницкая предупреждает о риске замерзания антифриза при недостаточном содержании гликоля.

"Чтобы этого не случилось, в начале холодного сезона следует обновить основные жидкости в автомобиле", — порекомендовала она.

Моторное масло в мороз густеет, и до прогрева двигателя смазка циркулирует медленнее. Родионов подчёркивает, что особенно уязвимы моторы с большим пробегом — увеличенные зазоры усиливают износ при каждом холодном пуске. Также холод делает работу амортизаторов жёстче, ускоряя износ сальников и резиновых элементов подвески.

Пластик, резина и кузовные детали

Экстремальные температуры ускоряют старение резиновых элементов и делают пластик хрупким. Юлия Трушкова отмечает, что после морозов водители часто обращаются в сервис с жалобами на скрипы и стуки в подвеске.

Мария Посеницкая добавляет, что пластиковые детали кузова и агрегатов могут трескаться даже при незначительных нагрузках.

"От этого могут быть трещины и повреждения в важных агрегатах машины или в деталях кузова", — резюмировала эксперт.

Евгений Крупинин приводит пример бамперов, которые в мороз могут пострадать даже при лёгком контакте.

Электрика и скрытая угроза влаги

Холод опасен и для автомобильной электрики. Конденсат, образующийся из-за перепадов температур, может замерзать на разъёмах, а изоляция проводки становится более хрупкой.

"Автомобили с электронными блоками управления работают в особенно сложных условиях: перепады температур, влага, дорожные реагенты", — объяснил Никита Родионов.

Это повышает риск ложных ошибок, отказов датчиков и проблем с камерами и светотехникой. Эксперты советуют регулярно проводить диагностику и защищать разъёмы от влаги.

Советы по защите автомобиля в мороз

Используйте моторное масло и антифриз с подходящими зимними характеристиками.

Контролируйте состояние аккумулятора и избегайте лишних потребителей энергии.

Обрабатывайте уплотнители силиконовой смазкой и не допускайте накопления влаги.

Популярные вопросы о зимней эксплуатации автомобиля

Что чаще всего ломается в мороз?

Аккумулятор, элементы подвески, резиновые уплотнители и системы запуска двигателя.

Как снизить износ двигателя зимой?

Избегать коротких поездок, соблюдать интервалы замены масла и прогревать мотор.

Опасен ли мороз для электроники?

Да, перепады температур и влага повышают риск отказов датчиков и разъёмов.