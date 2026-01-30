Новые авто застряли за границей: покупатели столкнулись с неожиданным барьером

Параллельный импорт автомобилей в России в 2026 году оказался под давлением сразу нескольких факторов, и главным из них стало повышение утилизационного сбора. Новые правила заметно изменили структуру спроса, сместив интерес покупателей к определённым сегментам и моделям. Участники рынка признают: ввоз машин формально продолжается, но условия стали куда жёстче. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Nissangeniss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan X-Trail e-power

Новые правила и неопределённость с автомобилями 2026 года

С января 2026 года обновлённые ставки утильсбора скорректировали логику параллельного импорта. По словам руководителя компании Carwin Дмитрия Заборы, основной поток сместился в сторону автомобилей 2025 года выпуска, тогда как машины нового модельного года остаются вне досягаемости.

"Наверное, главный запрос — можно ли купить новые машины 2026 года и вывезти их в Россию без ожидания 180 дней. На текущий момент — нельзя. Ни одна машина 2026 года границу пока не пересекла", — подчеркнул руководитель компании Carwin Дмитрий Забора.

Эксперт также опроверг слухи о якобы разрешённом экспорте новых Toyota.

"Особенно завод Toyota. Он, наоборот, против вывоза новых машин. Хотя кто-то уже собирает предоплаты", — добавил он.

Несмотря на высокий интерес к обновлённым Toyota RAV4 и Toyota Corolla, на практике ввозятся только автомобили 2025 года с заранее оформленными документами. Самым популярным вариантом в этом сегменте остаётся Mazda CX-5, которую называют удачным компромиссом между ценой и оснащением.

Китай, Корея и Япония: как меняется география импорта

Подержанные автомобили из Китая стали ощутимо дороже. Машины 2021-2023 годов с двигателями до 160 л. с. прибавили в цене 150-200 тыс. рублей, из-за чего нередко оказываются дороже, чем стоили новыми.

"Люди больше спрашивают, но меньше покупают, пока просто удивляются ценам", — отмечает Дмитрий Забора.

Корейское направление, по его словам, практически исчерпано. Премиальные модели до трёх лет резко подорожали, а востребованные дизельные BMW X2 и BMW X3 выкуплены почти полностью. Аналогичная ситуация сложилась и с Volkswagen Tiguan на дизеле, который на вторичном рынке оценивается дороже прежней цены нового автомобиля.

Японский рынок выглядит стабильнее. Спрос здесь растёт на полноприводные кроссоверы, семейные модели и микроавтобусы. В качестве альтернативы крупным корейским минивэнам упоминается Mitsubishi Delica с двигателем 145 л. с.

"Позитива и оптимизма мы не испытываем. Запросы есть, импорт формально работает, но ощущение, будто рынок подъезжает к последней остановке", — резюмировал Забора.

Ставка на доступность и проверенные модели

Глава компании "СпецАвтоТрейд" Глеб Шнайдер считает, что ассортимент начала 2026 года был предсказуем.

"Мы заранее составили список машин, которые останутся проходными по цене и параметрам. По факту сейчас берут именно их", — отметил он.

В сегменте до 1 млн рублей рынок почти полностью перешёл на праворульные автомобили: Mazda Axela, Subaru Impreza, Toyota Yaris, Honda Fit, Nissan Note и Toyota Corolla Fielder. В диапазоне 1,5-2 млн рублей лидируют леворульные модели — от Volkswagen T-Roc и Jetta VS7 до Hyundai Elantra и Skoda Karoq. Более дорогой сегмент до 160 л. с. представлен ограниченным набором, где ключевыми остаются Mazda CX-5, Subaru Forester и Nissan X-Trail.

"Бюджетный и среднебюджетный сегменты подорожали в среднем на 5-10%", — пояснил Шнайдер, добавив, что в верхнем диапазоне рост оказался заметно выше.

Интерес есть, сделок меньше

Основатель Evocars Денис Блинов отмечает рост запросов на автомобили до 160 л. с., но подчёркивает, что далеко не все они доходят до покупки.

"Запросов было очень много, но в сделки они переходили редко", — заявил он.

По его словам, европейские бренды — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz — по-прежнему в фокусе внимания, тогда как корейский рынок почти полностью опустел. Ограничения на вывоз новых автомобилей из Китая Блинов объясняет изменением внутренних правил.

"Раньше машина могла стать б/у почти сразу после перепродажи. Теперь автомобиль должен находиться в Китае не менее 180 дней", — пояснил эксперт.

Сравнение популярных сегментов параллельного импорта

Бюджетные модели выигрывают за счёт низкого утильсбора и доступных цен, но часто имеют правый руль. Средний сегмент предлагает больший выбор леворульных автомобилей с умеренным ростом стоимости. Более дорогие машины до 160 л. с. сталкиваются с ограниченным предложением и заметным удорожанием, что снижает их массовую привлекательность.

Плюсы и минусы параллельного импорта в 2026 году

Текущая ситуация имеет свои сильные и слабые стороны. К преимуществам относятся сохранение доступа к популярным моделям и широкий выбор брендов. Среди минусов — рост цен, неопределённость с новыми автомобилями и дополнительные расходы, включая установку ЭРА-ГЛОНАСС и зависимость от валютного курса.

Советы по выбору автомобиля по параллельному импорту

Оцените мощность двигателя — модели до 160 л. с. облагаются льготным утильсбором.

Уточняйте год выпуска и статус автомобиля, особенно при покупке из Китая.

Сравнивайте цены с учётом всех дополнительных платежей и курсовых рисков.

Популярные вопросы о параллельном импорте автомобилей

Какие машины выгоднее ввозить в 2026 году?

Наиболее доступными остаются автомобили до 160 л. с. в бюджетном и среднебюджетном сегментах.

Сколько стоит утильсбор при импорте?

Размер зависит от мощности и объёма двигателя, а также статуса автомобиля — для физлиц льготы действуют только до 160 л. с.

Что лучше выбрать: Китай или Японию?

Китай предлагает больше новых моделей, но с ограничениями, тогда как Япония остаётся стабильным источником подержанных кроссоверов и минивэнов.