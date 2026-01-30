Беспилотники выезжают на дороги — и ломают ПДД: система наказаний дала опасный сбой

Выход беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в России ставит под вопрос всю существующую систему регулирования дорожного движения. Речь идет не только о новых технологиях, но и о необходимости пересмотра базовых юридических принципов, на которых сегодня построено транспортное право.

Фото: https://unsplash.com by Volodymyr Proskurovskyi is licensed under Free Красные стоп-сигналы машин

Закон для транспорта без водителя

Министерство транспорта представило проект закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", который создает правовую основу для эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Документ предполагает формирование отдельной категории транспорта, не предполагающей участия водителя в привычном понимании этого слова.

Автоюристы указывают, что принятие такого закона неизбежно повлечет за собой масштабные изменения в нормативной системе. Беспилотный транспорт должен быть включен в действующее законодательство как самостоятельный объект регулирования, со своими правами, обязанностями и ограничениями, а также с четко прописанной ответственностью за возможные инциденты.

Пересмотр кодексов и ответственность

По оценке специалистов, внедрение беспилотников невозможно без корректировки сразу нескольких кодексов. Изменения затронут административное, уголовное и гражданское право, поскольку действующие нормы исходят из презумпции наличия водителя, принимающего решения за рулем.

"Надо будет под этот транспорт законодательно менять полностью юридическую базу. Все документы, все законы — от административного кодекса, уголовного, до других полностью должны быть переделаны", — отметил автоюрист, автоэксперт Дмитрий Золотов.

По его словам, без этого невозможно определить, кто именно несет ответственность в случае ДТП или нарушения правил дорожного движения.

Ограничения на дорогах общего пользования

Даже при наличии правовой базы беспилотный транспорт столкнется с практическими сложностями. Наиболее уязвимыми сценариями остаются маневры в плотном потоке — перестроения, развороты и повороты, особенно в условиях непредсказуемого поведения других участников движения.

Эксперты отмечают, что в таких ситуациях беспилотные автомобили могут занимать выжидательную позицию, что потенциально приведет к заторам. При невозможности безопасного маневра система может полностью остановить автомобиль, блокируя движение на длительное время и создавая дополнительные риски для дорожной инфраструктуры, сообщает Общественная Служба Новостей.

Долгосрочный прогноз

Несмотря на существующие ограничения, в ведомствах рассматривают беспилотный транспорт как стратегическое направление. Согласно прогнозам, к 2050 году до половины автомобилей на российских дорогах могут стать беспилотными, что делает вопрос правового регулирования не теоретическим, а практическим.

В этих условиях разработка комплексной и непротиворечивой юридической базы становится ключевым условием для интеграции новых технологий в повседневную транспортную систему.