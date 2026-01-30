Цены поехали вниз, а спрос — вверх: редкая комбинация, которая изменила рынок авто

Рынок подержанных автомобилей в Приморье в 2025 году показал редкое для последних лет сочетание: снижение цен сопровождалось ростом покупательского интереса. Особенно заметно это проявилось в сегменте кроссоверов и внедорожников, где спрос ускорился на фоне расширения выбора и корректировки стоимости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Выгрузка автомобиля из контейнера

Фавориты вторичного рынка

Аналитики сервиса "Авито Авто" проанализировали поведение покупателей в Приморском крае и зафиксировали устойчивый интерес к автомобилям японского, южнокорейского и немецкого производства. Средняя цена подержанного SUV по итогам года составила 2 350 000 рублей, что сделало этот сегмент более доступным для широкой аудитории.

Среди марок наибольшую популярность сохранили Toyota, Hyundai, Kia, BMW и Honda. В модельном ряду спрос концентрировался как на массовых кроссоверах, так и на более статусных автомобилях. В число наиболее востребованных вошли Hyundai Palisade, Geely Monjaro, Toyota RAV4, Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser Prado, представляющие разные ценовые и функциональные ниши.

Рост интереса к отдельным моделям

Динамика спроса в течение года оказалась неравномерной. Наиболее заметный прирост продемонстрировали внедорожники SsangYong, интерес к которым увеличился на 34%. Эксперты связывают это с сочетанием цены и эксплуатационных характеристик, востребованных в условиях региона.

Среди конкретных моделей лидерами по темпам роста стали BMW X7, прибавивший 39,8%, и Hyundai Tucson с ростом 22,5%. Положительная динамика также зафиксирована у Toyota RAV4 (+11,4%) и BMW X5 (+8,2%). Эти показатели отражают смещение интереса покупателей в сторону вместительных и универсальных автомобилей, сообщает vostokmedia.com.

Коррекция цен и структура рынка

На фоне стабильного спроса цены в сегменте SUV в целом снизились. Наибольшее падение стоимости отмечено у Toyota Land Cruiser — минус 14,9%, до 4 000 000 рублей. Существенно подешевели Genesis GV70 (-11,5%, до 3 540 000 рублей), BMW X7 (-11,1%, до 8 000 000 рублей), Suzuki Jimny (-10,9%, до 1 180 000 рублей) и BMW X6 (-10,9%, до 6 685 000 рублей).

Доля кроссоверов и внедорожников на российском вторичном рынке продолжает расти и в 2025 году достигла 28%, что на три процентных пункта выше показателей пятилетней давности.

"Это, в первую очередь, связано с тем, что на рынке новых авто сегмент SUV уже давно занимает значительную долю: в 2025 году — более 70% среди предложений на Авито", — отметил директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Андрей Ковалев.

По его словам, покупатели ценят универсальность, проходимость и комфорт, а производители адаптируют модели под российские условия эксплуатации.