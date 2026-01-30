Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Цены поехали вниз, а спрос — вверх: редкая комбинация, которая изменила рынок авто

Авто

Рынок подержанных автомобилей в Приморье в 2025 году показал редкое для последних лет сочетание: снижение цен сопровождалось ростом покупательского интереса. Особенно заметно это проявилось в сегменте кроссоверов и внедорожников, где спрос ускорился на фоне расширения выбора и корректировки стоимости.

Выгрузка автомобиля из контейнера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выгрузка автомобиля из контейнера

Фавориты вторичного рынка

Аналитики сервиса "Авито Авто" проанализировали поведение покупателей в Приморском крае и зафиксировали устойчивый интерес к автомобилям японского, южнокорейского и немецкого производства. Средняя цена подержанного SUV по итогам года составила 2 350 000 рублей, что сделало этот сегмент более доступным для широкой аудитории.

Среди марок наибольшую популярность сохранили Toyota, Hyundai, Kia, BMW и Honda. В модельном ряду спрос концентрировался как на массовых кроссоверах, так и на более статусных автомобилях. В число наиболее востребованных вошли Hyundai Palisade, Geely Monjaro, Toyota RAV4, Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser Prado, представляющие разные ценовые и функциональные ниши.

Рост интереса к отдельным моделям

Динамика спроса в течение года оказалась неравномерной. Наиболее заметный прирост продемонстрировали внедорожники SsangYong, интерес к которым увеличился на 34%. Эксперты связывают это с сочетанием цены и эксплуатационных характеристик, востребованных в условиях региона.

Среди конкретных моделей лидерами по темпам роста стали BMW X7, прибавивший 39,8%, и Hyundai Tucson с ростом 22,5%. Положительная динамика также зафиксирована у Toyota RAV4 (+11,4%) и BMW X5 (+8,2%). Эти показатели отражают смещение интереса покупателей в сторону вместительных и универсальных автомобилей, сообщает vostokmedia.com.

Коррекция цен и структура рынка

На фоне стабильного спроса цены в сегменте SUV в целом снизились. Наибольшее падение стоимости отмечено у Toyota Land Cruiser — минус 14,9%, до 4 000 000 рублей. Существенно подешевели Genesis GV70 (-11,5%, до 3 540 000 рублей), BMW X7 (-11,1%, до 8 000 000 рублей), Suzuki Jimny (-10,9%, до 1 180 000 рублей) и BMW X6 (-10,9%, до 6 685 000 рублей).

Доля кроссоверов и внедорожников на российском вторичном рынке продолжает расти и в 2025 году достигла 28%, что на три процентных пункта выше показателей пятилетней давности.

"Это, в первую очередь, связано с тем, что на рынке новых авто сегмент SUV уже давно занимает значительную долю: в 2025 году — более 70% среди предложений на Авито", — отметил директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Андрей Ковалев.

По его словам, покупатели ценят универсальность, проходимость и комфорт, а производители адаптируют модели под российские условия эксплуатации.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Сейчас читают
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Недвижимость
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Последние материалы
Цены поехали вниз, а спрос — вверх: редкая комбинация, которая изменила рынок авто
Страсть начинается не в спальне: еда, способная вернуть огонь в отношениях
Природа кризисов — от перестройки 90-х до курса Трампа: эффект домино чувствуют все страны
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Жвачка под микроскопом: в рот попадает то, что вы бы никогда не проглотили осознанно
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Секрет стройных ног без зала: упражнения, которые включают жиросжигание мгновенно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.