От дешёвых АКБ — к дешёвым электрокарам: твердотельные батареи меняют правила игры

В России потихоньку ругают электрокары из-за их плохой приспособленности к суровой зиме в виду малой емкости АКБ. А между тем на формирующемся рынке твердотельных батарей (ТТБ) разворачиваются ну очень интересные события.

Фото: commons.wikimedia.org by Токумейгакариноаосима, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ZAA-ZE1 Nissan Leaf G, вид спереди

Сначала Китай заявил о старте серийного производства этих источников электроэнергии уже в первом квартале этого года. Было объявлено, что запущена первая линия завода.

И тут уже на сцене появляется Финляндия, о которой в плане производства чего-либо как-то забыли со времен триумфа Nokia с ее телефонами. Одна из компаний заявила, что приступила к оснащению своих серийных (!) мотоциклов твердотельными аккумуляторами. Но обо всем по порядку.

В Поднебесной

Компания Heyuan Lithium Innovation, более известная в мире по сокращенному наименованию Hylic, объявила во всеуслышание о вводе в эксплуатацию первой линии своего предприятия по выпуску ТТБ.

Организация появилась на свет в начале 2023 года и уже в конце его подписала с правительством договор о строительстве предприятия по выпуску твердо-жидкостных (да-да: так странно, но официально в КНР именуются ТТБ) аккумуляторов. Соглашение подразумевает три этапа:

Первый подразумевает:

осваивание 20,84 акра земли и 71,7 млн "зеленых" для организации и пуска производственной линии мощностью 1 ГВт*ч (что уже выполнено);

увеличение инвестиций до 143,3 млн долларов для введения в строй линии, которая будет выдавать 2 ГВт*ч;

освоение 501 млн долларов под строительство линии по выпуску ТТБ мощностью 7 ГВт*ч.

Однако Hylic — не единственная в Китае компания, уверенно двигающаяся вперед в направлении серийного выпуска новых типов АКБ. Так, автопроизводитель SAIC Motor сообщила, что ее партнер Qingtao Power ввел в строй линию по выпуску ТТБ. Предполагается: мелкосерийное производство начнется в этом году, крупномасштабное — в следующем.

Примерно так же обстоят дела у GAC. Глава компании Ци Хунчжун заявил, что разработана "большая" ТТБ, в которой емкость одной ячейки достигает 60 А*ч. При этом плотность энергии в ней вдвое превышает такой же показатель у обычных АКБ. Тестовое производства уже налажено, в серию батарея пойдет не ранее 2027 года.

А вот лидер по производству накопителей энергии компания CATL что-то не торопится или осторожничает. Несмотря на регулярные инвестиции в область создания производства ТТБ, массовый их выпуск намечается на 2020-й год. Также с твердотельными аккумуляторами экспериментирует в союзе с Li Auto автопроизводитель Chery.

В Финляндии

В Суоми компания Verge, выпускающая мотоциклы, презентовала серийные байки, оснащенные ТТБ — TS Pro и TS Ultra. Батареи плотностью 400 Вт8ч/кг произведены совместно с компанией Donut Lab. Теперь электромотоциклы получили следующие характеристики:

резерв хода — до 600 км (ранее было в 2 раза меньше);

зарядка на 300 км занимает 10 минут;

сохраняет 99% энергии в морозы при -30°С;

100 тыс. циклов с сохранением основных качества.

В компании отмечают, что при изготовлении аккумулятора применялись "доступные материалы", благодаря чему ТТБ имеют меньшую стоимость по сравнению с литиевыми "коллегами". Это важный показатель, которым пока не могут похвастать конкуренты из Китая. Поставки ТТБ в Финляндии должны начаться уже в текущем квартале.

Об общих ценовых тенденциях аккумуляторов

Выпускаемые в мире и, в первую очередь, в КНР автомобильные батареи продолжают улучшаться: увеличивается плотность энергии, уменьшается время зарядки и стоимость. В минувшем году цена АКБ железо-фосфатного типа (LFP) составила 84$ за кВт*ч против литиевых аналогов в 108$. Кстати, на LFP-батареями сегодня комплектуется более 50% всех выпускаемых в мире электрокаров.

Не стоит забывать и о другом, наиболее дешевом и "продвинутом" варианте АКБ — натриевых батареях. Они, в отличие от твердотельных, только начинающих свое "шествие по планете", более распространены.

В прошлом году в КНР общая мощность этих аккумуляторов достигла 10 ГВт *ч, а к 2034-му составит 292 ГВт*ч. Кстати, о себестоимости: по информации от IRENA, тонна карбоната лития стоит от 6 тысяч долларов, а такой же соли натрия — от 100$. Как говорят в Одессе — почувствуйте разницу!

Вышеперечисленные факты неумолимо свидетельствует о явно намечающейся тенденции снижения стоимости аккумуляторов и, как следствие, самих электромобилей.