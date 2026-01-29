Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хотите японское качество за цену Гранты? Именно этот хэтчбек стал тихой находкой года

Покупка подержанного автомобиля за 400 тысяч рублей редко ассоциируется с надёжностью и комфортом, но на вторичном рынке есть модели, которые выбиваются из этого стереотипа. Один из таких вариантов — хэтчбек Datsun mi-DO, формально считающийся иномаркой, но по сути представляющий собой доработанную версию хорошо знакомой Lada Granta.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Почти иномарка на базе Гранты

Datsun mi-DO выпускался с 2015 по 2020 год и разрабатывался при участии Nissan параллельно с седаном on-DO. Пятидверный хэтчбек длиной 3950 мм построен на платформе Гранты, однако прямым клоном его назвать нельзя. Отличаются не только кузов и интерьер, но и ряд важных узлов — в частности, усилитель тормозов и замки дверей.

При этом оснащение у mi-DO заметно богаче, чем у базовой Гранты. Даже начальные комплектации предлагали больше опций, из-за чего новые Datsun стоили дороже. Сейчас на вторичном рынке ценовой разрыв практически исчез, что делает модель привлекательной альтернативой отечественному аналогу.

Достоинства и слабые места

К сильным сторонам mi-DO относят энергоёмкую подвеску, клиренс 174 мм и доступность запчастей. Машина неплохо переносит плохие дороги и в целом недорога в содержании. По сути, это шанс купить "улучшенную Ладу" за те же деньги.

Но и недостатков хватает. Автомобиль склонен к коррозии, а качество комплектующих нестабильно — мелкие неисправности встречаются регулярно. Багажник объёмом 240 литров нельзя назвать вместительным, а салон хоть и выглядит аккуратнее грантовского, всё равно может поскрипывать.

Моторы и трансмиссии

Изначально mi-DO оснащался 8-клапанным двигателем ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с., а с 2017 года появился 16-клапанный ВАЗ-21127 на 106 л. с. До 2018 года оба мотора были "втыковыми", из-за чего владельцы предпочитали менять ремень ГРМ и помпу заранее — уже после 50-60 тысяч километров.

Основные проблемы связаны с термостатами, катушками зажигания и датчиками, но ресурс двигателей при этом солидный: многие из них проходят более 300 тысяч км. С автоматом ситуация ещё интереснее — четырёхступенчатый Jatco JF414E, знакомый по Nissan, считается крайне живучим.

Что важно учесть при покупке

Подвеска у mi-DO крепкая, но агрессивную езду по ямам не любит: быстрее изнашиваются ступичные подшипники, стойки и шаровые. Требуют внимания пыльники ШРУСов, а качество тормозных компонентов сильно зависит от предыдущего ремонта. Дополнительно стоит проверить, подпадает ли автомобиль под отзывную кампанию по подушкам безопасности для машин 2014-2018 годов выпуска.

В итоге Datsun mi-DO остаётся компромиссным, но разумным выбором за свои деньги. Он не стал полноценной иномаркой, зато сохранил простоту и ремонтопригодность, предложив чуть больше комфорта, чем Гранта, сообщает "За рулем".

