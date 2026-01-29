Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Авто прогреется за минуты: методы, которые работают, а не сжигают прикуриватель

Авто

Зимой многие водители сталкиваются с одной и той же проблемой: двигатель уже прогрелся, а в салоне по-прежнему холодно. Особенно это заметно в сильные морозы, когда стандартной работы печки оказывается недостаточно. В таких условиях автомобилисты ищут дополнительные способы быстрее сделать поездку комфортной.

Поднятые дворники зимой
Фото: Pravda.Ru by Круглова Мария, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поднятые дворники зимой

Почему дополнительные обогреватели не спасают

Одними из самых старых и распространённых решений считаются компактные тепловентиляторы, работающие от прикуривателя. Однако их эффективность сильно переоценена. Подобные устройства имеют мощность около 150 Вт, что несопоставимо с возможностями штатной системы отопления.

Для сравнения, печка даже у бюджетных моделей, таких как Lada Granta, развивает мощность 4 кВт и более. На практике маломощный обогреватель способен лишь слегка растопить лед на небольшом участке стекла. Эффект напоминает дыхание на замёрзшее окно — локально тепло есть, но на общий климат в салоне это почти не влияет.

Подогрев сидений как рабочее решение

Гораздо более надёжным способом согреться остаётся подогрев сидений. Его можно реализовать двумя путями: установить специальные накидки или смонтировать встроенный подогрев. Оба варианта дают ощутимый результат уже в первые минуты движения.

При этом специалисты предупреждают о рисках. Некачественные комплекты или ошибки при установке могут привести к перегреву проводки и даже возгоранию. Поэтому важно либо использовать проверенные решения, либо доверять монтаж профессионалам, строго соблюдая требования безопасности.

Дополнительные хитрости для сохранения тепла

Существуют и менее очевидные способы улучшить прогрев салона. Для некоторых моделей автомобилей выпускаются специальные дефлекторы и накладки, корректирующие распределение воздушных потоков. Один из таких аксессуаров, известный как "Тёплые ноги", направляет поток горячего воздуха к ногам водителя и применяется, в частности, на Duster, Terrano, Largus и Logan.

Кроме того, энтузиасты используют элементы от бытовых систем "тёплого пола", создавая самодельный обогрев в нужных зонах салона. Такой подход требует аккуратности и технических навыков, поскольку работа с углеродными волокнами и множеством параллельных соединений связана с повышенным риском.

Что действительно важно учитывать

Главный вывод прост: универсального и простого решения не существует. Эффективность обогрева зависит не только от дополнительных устройств, но и от грамотного распределения тепла, состояния штатной печки и качества установки оборудования. В морозы именно комплексный подход позволяет быстрее прогреть салон и избежать дискомфорта в дороге, сообщает "За рулем".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто зима дорога советы машина лайфхаки водитель
Новости Все >
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране
Громкие лозунги Брюсселя: полный бан импорта рискует обернуться проблемами для ЕС
Без диплома, без стажа — и с зарплатой до 275 тысяч: вакансии, в которые трудно поверить
Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Характер кузбассовцев вырос под землёй и на морозе: обратная сторона выносливости
Сейчас читают
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Наука и техника
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин
Возврат в молодость без процедур: стрижки, которые пугающе круто меняют возраст
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Последние материалы
Шерстяные носки останутся в шкафу: скандинавский секрет тёплого пола без труб
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Эти бренды жонглируют литрами: тесты раскрыли истинную вместимость багажников
Ванная пахнет как дорогой спа-салон: секрет прячется прямо внутри рулона бумаги
Осенью вспыхивает золотом за одну ночь: эффектный гость, который не боится морозов
Рассада стартует как на стероидах: на кухне нашли замену стимуляторам и фунгицидам
В Европе старое авто — норма, в России — стыд: почему взгляды на машины так расходятся
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Без зала и надрыва: движения, с которых безопасно начинается стройное тело
С виду обычный камень, а эффект как от подкормки: что добавляют в грунт умные дачники
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.