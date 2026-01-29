Эти бренды жонглируют литрами: тесты раскрыли истинную вместимость багажников

Покупатели автомобилей привыкли ориентироваться на цифры в технических характеристиках, особенно когда речь идёт о вместимости багажника. Но практика показывает, что эти данные нередко далеки от реальности. Недавняя проверка выявила: заявленные литры часто существуют только на бумаге, а в повседневной эксплуатации багажное отделение оказывается заметно меньше.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дополнительные фонари на багажнике

Почему цифры не совпадают

Эксперты немецкого автоклуба ADAC провели масштабное исследование, оценив реальный объём багажников почти у трёхсот современных автомобилей. В ряде случаев расхождение между паспортными и фактическими данными достигало 350 литров. Это означает, что в реальный багажник может не поместиться то, на что покупатель рассчитывал, изучая характеристики.

Основная причина кроется в отсутствии единого стандарта измерения. Производители сами решают, какие зоны учитывать: одни включают ниши под полом и пространство для запасного колеса, другие измеряют объём до потолка, а третьи ограничиваются уровнем шторки. В результате одинаковые по классу автомобили на бумаге могут выглядеть совершенно по-разному.

Кто оказался честнее

Исследование показало, что чаще всего завышенные показатели встречаются у премиальных марок. Для них эффектные цифры становятся частью имиджа и маркетинга, даже если в реальной жизни эти литры недоступны. В одном из случаев у популярного немецкого кроссовера разница между заявленным и фактическим объёмом составила около 250 литров.

При этом в бюджетном сегменте ситуация выглядит спокойнее. У ряда недорогих моделей расхождения минимальны, а иногда реальный объём даже превышает заявленный. В качестве примера приводится Dacia Duster, чей багажник оказался немного вместительнее, чем указано в характеристиках.

Как оценивать багажник на практике

Специалисты ADAC используют унифицированную методику с заполнением багажника специальными кубиками из пеноматериала. Такой подход позволяет получить объективный результат и корректно сравнивать разные автомобили между собой. Именно этот метод всё чаще считается наиболее честным.

Покупателям же советуют не ограничиваться цифрами из спецификаций. Во время тест-драйва стоит попробовать разместить в багажнике коляску, велосипед или другие габаритные вещи, которые планируется перевозить. Не менее важно учитывать форму проёма, высоту погрузки и максимальную допустимую нагрузку — эти параметры напрямую влияют на удобство и безопасность, сообщает 110km.ru.