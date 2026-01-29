Их покупают вслепую и перепродают без потерь: эти иномарки с пробегом ломают рынок

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает набирать обороты и обновлять рекорды. Иномарки с пробегом остаются ключевым выбором для тех, кто ищет баланс между ценой, надежностью и оснащением. В фокусе — модели, которые стабильно расходятся десятками тысяч экземпляров в год. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Рекордный год для вторички

В 2025 году рынок автомобилей с пробегом в России показал максимальные значения за всю историю наблюдений. По данным аналитического агентства "Автостат", владельцев сменили 6,24 млн легковых машин. Лидерами среди иномарок стали Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla и Toyota Camry. Эти модели выбирают за понятную эксплуатацию, доступность запчастей и устойчивую репутацию на вторичке.

Kia Rio: массовый фаворит

Kia Rio уверенно удерживает первое место по продажам среди подержанных иномарок. Чаще всего на рынке встречаются версии с бензиновым мотором 1,6 литра мощностью 123 л. с., автоматической коробкой передач и передним приводом.

Найти Rio 2021 года с пробегом около 50 тыс. км несложно, но цены уже приблизились к 1,7-1,8 млн рублей. Более доступные варианты стоят около 1,5 млн рублей, однако в таких случаях пробег заметно выше, а покупателю стоит заложить бюджет на расходники. При этом даже трех-четырехлетние автомобили часто сохраняют достойное техническое состояние.

Hyundai Solaris: ставка на комфорт

Hyundai Solaris традиционно рассматривают как альтернативу Rio. Технически автомобили близки, но Solaris чаще выбирают за более мягкую подвеску и расширенные опции.

На рынке можно встретить седаны 2021 года с минимальным пробегом — около 25 тыс. км. Цена в этом сегменте приближается к 2 млн рублей. Экземпляры с пробегом 60 тыс. км и выше стоят заметно дешевле — в районе 1,6 млн рублей, при этом диагностика, как правило, не выявляет скрытых проблем.

Ford Focus: проверенный временем

Ford Focus остается популярным несмотря на возраст большинства представленных машин. В продаже преобладают хетчбэки 2017-2018 годов выпуска с пробегом около 100 тыс. км.

Средняя цена таких автомобилей держится на уровне 1,2-1,25 млн рублей. Покупателей привлекает богатое оснащение: климат-контроль, круиз-контроль, парктроники и система "старт-стоп". Внешние следы эксплуатации встречаются часто, но серьезных технических нареканий обычно нет.

Toyota Corolla: выбор для спокойной езды

Toyota Corolla ценят за надежность и предсказуемые расходы на обслуживание. Наибольшим спросом пользуются автомобили 2021-2022 годов с вариатором и бензиновым мотором 1,2 литра.

Экземпляры с пробегом до 25 тыс. км оцениваются в 2,3 млн рублей. Более доступные варианты 2021 года стоят около 2 млн рублей при пробеге порядка 60 тыс. км. Даже спустя несколько лет такие седаны выглядят свежо и редко требуют дополнительных вложений.

Toyota Camry: бизнес-класс на вторичке

Замыкает пятерку Toyota Camry — один из самых популярных седанов среднего класса. На вторичном рынке особенно востребованы версии 2021 года с мотором 2,5 литра и автоматической коробкой передач.

Автомобили в хорошей комплектации и с пробегом менее 100 тыс. км продаются дороже 3 млн рублей. Несмотря на цену, спрос остается стабильным благодаря комфорту, ресурсу агрегатов и высокой ликвидности.

Сравнение популярных иномарок с пробегом

Если рассматривать эти модели в одном контексте, Kia Rio и Hyundai Solaris подходят тем, кто ищет компактный и экономичный автомобиль для города. Ford Focus предлагает больше драйва и оснащения, но чаще встречается с большим пробегом. Toyota Corolla ориентирована на спокойную эксплуатацию и надежность, а Camry — выбор для тех, кому важны простор, статус и комфорт, даже на вторичном рынке.

Плюсы и минусы покупки популярных моделей

При выборе подержанной иномарки важно учитывать не только цену, но и эксплуатационные особенности.

Плюсы:

широкий выбор на рынке и легкость перепродажи;

доступность запчастей и сервисов;

понятная история моделей и прогнозируемые расходы.

Минусы:

высокая цена на ликвидные версии;

риск купить автомобиль с большим пробегом по завышенной стоимости;

необходимость тщательной диагностики перед сделкой.

Советы по покупке подержанной иномарки

Определите бюджет с учетом возможных вложений после покупки.

Сравните несколько предложений по одной модели и году выпуска.

Проверьте историю автомобиля и проведите полную диагностику.

Оцените реальный пробег и состояние расходников.

Закладывайте запас на страховку и обслуживание в первый год.

Популярные вопросы о покупке иномарок с пробегом

Как выбрать подержанную иномарку без рисков?

Лучше ориентироваться на массовые модели с прозрачной историей и проходить диагностику в независимом сервисе.

Сколько стоит надежный автомобиль с пробегом сегодня?

В сегменте компактных седанов цены начинаются примерно от 1,2-1,5 млн рублей, бизнес-класс — от 3 млн рублей.

Что лучше для вторичного рынка: седан или хетчбэк?

Седаны проще продать в будущем, а хетчбэки часто предлагают больше практичности в городе.