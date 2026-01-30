Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Киселёв

Полноприводные кроссоверы подешевели: пять моделей, которые удивят ценами 2026 года

Авто

Полноприводные кроссоверы в 2026 году окончательно перестали быть нишевым выбором для бездорожья. В условиях российских зим, нестабильной погоды и роста цен всё больше водителей рассматривают полный привод как вопрос безопасности, а не статуса. Производители отвечают на спрос расширением доступных версий и богатых комплектаций.

BELGEE X70
Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BELGEE X70

Почему спрос на полноприводные кроссоверы растёт

Российские дороги и климат по-прежнему диктуют свои условия. Скользкие трассы, снежные дворы, грунтовки и резкие перепады температуры делают полный привод практичным решением для повседневной эксплуатации. В 2026 году покупатели всё чаще выбирают кроссоверы, которые сочетают умеренную цену, современные системы помощи водителю и уверенное поведение на сложном покрытии.

Дополнительный фактор — усиление конкуренции между брендами. Китайские и локализованные модели предлагают всё более богатое оснащение уже в базовых версиях, что раньше было редкостью для сегмента.

Haval Jolion AWD: самый доступный вариант

Самым дешёвым полноприводным кроссовером на рынке в 2026 году стал Haval Jolion в версии Elite. Его цена начинается от 2 299 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и семиступенчатым "роботом" с мокрым сцеплением.

Даже в стандартной комплектации покупатель получает светодиодную оптику, климат- и круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль, подогревы, камеру заднего вида и мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном. Такое сочетание делает Jolion одним из самых прагматичных предложений в сегменте.

Тенет T4: ставка на локальную сборку

Второе место в рейтинге занимает Тенет T4, выпускаемый на калужском заводе. Стоимость модели стартует с 2 390 000 рублей. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Кроссовер выделяется богатым оснащением: система кругового обзора, зимний пакет, климат- и круиз-контроль, мультимедиа с экраном 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Локализация производства позволяет удерживать цену на конкурентном уровне.

Chery Tiggo 7 Pro Max: максимум опций уже в базе

Третью строчку занял Chery Tiggo 7 Pro Max в комплектации Active стоимостью от 2 610 000 рублей. Автомобиль получил новый 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и семиступенчатую роботизированную коробку.

Даже в начальной версии присутствуют расширенные системы безопасности, климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, подогрев задних сидений и мультимедийный экран на 12,3 дюйма. Это один из редких примеров, когда базовая комплектация практически не требует доплат. Об этом сообщает 110 KM.

Omoda C5 AWD: дизайн и технологии

Omoda C5 с полным приводом предлагается по цене от 2 679 900 рублей. Модель оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 л. с. и роботизированной коробкой передач.

В списке оснащения — двухзонный климат-контроль, подогрев руля, сидений и лобового стекла, беспроводная зарядка для смартфонов, парктроники и медиасистема с экраном 10,25 дюйма. Ожидаемый выход нового поколения в следующем году дополнительно подогревает интерес к текущей версии.

"Турбомоторы в городе часто работают на коротких поездках и прогревах, а зимой требования к топливу и режиму эксплуатации становятся жёстче", — считает аналитик рынка нефтепродуктов, обозреватель Pravda. ru Чернов Алексей Геннадьевич.

Belgee X70: альтернатива из Беларуси

Пятёрку самых доступных полноприводных кроссоверов замыкает Belgee X70 белорусской сборки. В комплектации Style его цена составляет 2 700 990 рублей. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбомотором на 150 л. с. и семиступенчатой преселективной коробкой передач.

В стандартном наборе — двухзонный климат-контроль, мультируль, фронтальные подушки безопасности и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и восемью динамиками. Модель демонстрирует, что региональные бренды способны конкурировать с крупными игроками по оснащению и стоимости.

Популярные вопросы о полноприводных кроссоверах 2026 года

Какой кроссовер с полным приводом самый дешёвый?

Haval Jolion в версии Elite.

Есть ли богатые комплектации без доплат?

Да, у Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5.

Стоит ли переплачивать за полный привод?

Для регионов с плохими дорогами и суровой зимой — да.

Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
