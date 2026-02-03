Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет

Во все времена отношение автовладельцев к государственным регистрационным знакам (ГРЗ) было неоднозначным. Для кого-то получение номера — рутинная процедура, требующая еще и оплаты. Другие ищут в знаке сочетание цифр и букв, полагая, что оно может быть "счастливым". Третьи покупают или договариваются о получении знаков с определенным чередованием цифр и букв, считая, что оно принесет удачу.

Фото: Own work by Джамал005, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трофейный Opel P4 1935 года выпуска с номерами 1950х годов

Государство тоже как-то не осталось в стороне. Но не в плане поиска "счастья", а для удобства определения, например, "сильных мира сего". А также различных служб. Причем началось это практически сразу после изобретения автомобиля.

Так, машины Его Императорского Величества уже в 1910-х годах имели знаки с царским гербом и буквой "М" на синем фоне. Тенденция особо не изменилась и после 1917 года. Но мы все-таки начнем с номеров более близких многим читателям — с белыми буквами на черном фоне.

Новый ГОСТ

Он появился в 1967-м и обязал заменить ранее "господствовавшие" желтые номера. Теперь в знаке вместо двух стало три буквы и четыре цифры. Исключение — дипломатические ГРЗ, имевшие черные буквы на белом фоне с обязательной "Д" в конце.

Сразу стоит заметить: и тогда, и сейчас возможные ругательные комбинации не выпускали сознательно. Хотя странные буквосочетания попадались: например, "МОТ" (Москва) или ПОХ (Полтавская область).

Госструктуры озаботились тем, чтобы выделяться на общем фоне. Поэтому существовали так называемые спецномера. Например, аббревиатура "МОЛ" с нулями в начале была у службы охраны Генсека КПСС. Остряки расшифровывали это как: "Мы охраняем Леню".

Однако официального деления номеров как бы не было.

Тем не менее у инспекторов ГАИ была своя поговорка: "В машины МОС не суй свой нос", так как на авто с такими номерами ездили высшие министерские и партийные чиновники.

Правда, знаки с таким же буквосочетанием были и у редакционных автомобилей (газеты "Правда", "Известия", Комсомольская правда" и т. д.), Гостелерадио.

А вот в регионах на буквы внимания обращали мало: там ценились цифры. Если 00-01 - значит, едет Первый секретарь, 00-02 — второй и т. д. "по ранжиру". Не отставали от "сильных мира сего" и другие знаменитости. У Юрия Гагарина была "Волга" ГАЗ-21, на которой присутствовал знак 78-78 МОД. Ничего особенного — просто красивое сочетание.

Правда, следующая машина космонавта получила знак 12-04 ЮАГ (ну, тут все понятно: 12 апреля, Юрий Алексеевич Гагарин). А хоккеист Валерий Харламов, катавшийся под номером "17", имел машину с ГРЗ 00-17 ММБ.

Особенно среди водителей ценилось, если номер совпадал, например, с годом рождения автовладельца, а при наличии еще и инициалов, имени — то это вообще большая редкость. Например, 19-57 ЮЛЯ, 19-60 ИВА (Иванов Василий Андреевич, родившийся в 1960 году).

Также считалось неплохо, если в сумме 4 цифры давали "сотку": 90-10 или 20-80. Ну и, конечно, тогда, как и сейчас, ценились "зеркальные" ГРЗ типа 21-12 либо 29-92. Сегодня это, к примеру, 181 или 242.

Для иностранцев, которые могли в СССР арендовать автомобиль, ввели номера на белом фоне с сочетанием букв ТУР. Такой знак можно увидеть на модели ВАЗ-2103, снявшейся в популярном фильме "Невероятные приключения итальянцев в России".

Стандарт 1977 и 1993 года

Его ввели во время празднования 60-летия Великого Октября. Теперь у большинства номеров — белый фон и черные знаки. Государственные авто снабжались ГРЗ с 4-мя цифрами спереди и тремя последующими буквами. У частников она (маленькая) стояла впереди, пара больших — после 4-х цифр.

Вплоть до 1993 года авто силовых структур оснащались номерами с буквосочетанием МКС, МОЛ и МКМ (Московская Краснознаменная милиция). Служебные машины, принадлежавшие комбинатам Мосавтолегтранса, отличались по аббревиатуре МОК, у автобусов — МНА, ММН, такси — ММТ.

Легковая техника с номерами ЕКХ (в народе расшифровывали "Еду, как хочу") относилась к Федеральной службе охраны. Знаки МММ принадлежали МВД, ННН были у налоговиков, а ООО ("Три Ольги") висели на автомобилях управленческих чиновников.

Но все это с приставкой "были": в 2008-м Правительство РФ выпустило Постановление №562, согласно которому номера стали выдавать "в порядке очередности". То есть все вышеперечисленные буквосочетания вполне с того времени могли оказаться у частного лица.

Да и номера в 1993 году (ГОСТ Р 50577‑93) поменяли свой вид: теперь это была белая табличка с флагом (изначально его не было), одной буквой спереди, двумя сзади, с тремя цифрами между ними. И еще в конце стояло число, указывающее на регион и обозначение страны (RUS). При этом знаки не разделяются по ведомствам и т. п., как ранее.

Но у пытливого читателя останется вопрос: "Неужели сегодня все номера для всех одинаковы"?

Жив курилка! У милиции теперь синие номера. Но есть и спецсерия, с виду напоминающая обычные ГРЗ, вот только буквы особые. Так, знаки "а***МР" указывают на принадлежность к аппарату Правительства, ГД, иным федеральным ведомствам, включая МО РФ, МЧС, ФКСН и т. д. В 2007-м вместо синих некоторым служебным авто МВД, повесили ГРЗ серий "к***КР", "в***КР", "е***КР".

Другие "блатные" сочетания почти не сохранили. Например, ныне знаки с тремя "О" можно встретить на обычной легковушке или большегрузе. Хотя "момент" есть: глава "Лукойл" "рассекает" на авто с номерами о001ОО — красиво! А о9**ОО принадлежит транспорту ФСО. В общем, что-то осталось, что-то изменилось.

В любом случае, ответ нужно искать в постоянно меняющихся инструкциях, выдаваемых инспекторам ГАИ. Пожалуй, только черные номера с белыми буквами, как и ранее, оставили военным. Они отличаются отсутствием рельефности, выпуклости: по сути, их можно нарисовать самому, т. е. по приказу свыше сменить в случае надобности.

А еще остались "неприкосновенными" дипломатические знаки: белые на красном фоне. Но если увидите на таком номере в начале букву "Т" — знайте, едет не посол или атташе, а технический персонал.