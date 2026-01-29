Засыпало снегом — готовьте кошелёк: штрафы, о которых зимой вспоминают слишком поздно

Зимние условия на дорогах создают для водителей не только дополнительные риски аварий, но и неожиданные поводы для административных наказаний. Ряд привычных действий в холодное время года может обернуться штрафами, даже если нарушения были совершены неумышленно.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Проверка документов на дороге

Парковка под снегом: скрытые нарушения

Одна из самых распространённых зимних ошибок связана с парковкой. Под слоем снега водитель может не заметить газон и оставить автомобиль в месте, которое формально относится к зелёной зоне. Такое нарушение фиксируется независимо от времени года, а размер штрафа зависит от региона и местных нормативов.

Для частных автовладельцев сумма взыскания может достигать 5 тысяч рублей. Для юридических лиц санкции значительно строже и исчисляются уже сотнями тысяч рублей. Отсутствие визуальных ориентиров из-за сугробов при этом не освобождает от ответственности.

Отдельное внимание уделяется парковке, мешающей работе коммунальной техники. Автомобили, препятствующие уборке снега, подлежат эвакуации, а все расходы за перемещение и хранение машины ложатся на владельца.

Снег на автомобиле как источник штрафов

Неубранный снег на кузове автомобиля также может стать причиной наказания. Поездка со снежной массой на крыше грозит штрафом в 500 рублей. Аналогичное взыскание предусмотрено за загрязнённые фары и нечитаемые регистрационные знаки.

Если во время движения снег слетает с автомобиля и повреждает другое транспортное средство, ответственность полностью возлагается на водителя, не очистившего машину перед выездом. При этом сбрасывание снега на проезжую часть расценивается как создание помех движению, что также считается нарушением Правил дорожного движения.

Прогрев двигателя и технические неисправности

Зимой особое внимание инспекторы уделяют прогреву двигателя. Во дворах жилых домов запрещено оставлять автомобиль с работающим мотором более чем на пять минут. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Кроме того, в холодное время года чаще выявляются технические неисправности. Замёрзшая жидкость в бачке омывателя или неработающие стеклоочистители считаются основанием для штрафа в 500 рублей. В отдельных случаях инспектор вправе запретить дальнейшую эксплуатацию автомобиля до устранения неисправности.

Почему зимой штрафов становится больше

Зимний сезон требует от водителей повышенного внимания не только к дорожной обстановке, но и к формальному соблюдению правил. Снег и морозы маскируют нарушения, но не отменяют ответственности за них.

Невнимательность при парковке, пренебрежение очисткой автомобиля или привычка долго прогревать двигатель могут привести к финансовым потерям. Поэтому зимой автомобилистам важно контролировать не только стиль вождения, но и состояние машины, а также выбор места для стоянки, сообщает "За рулем".