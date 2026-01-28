Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не так уступите — лишитесь прав: водителям объяснили главный нюанс 2026 года

Авто

На нерегулируемых переходах водитель может быть уверен в своей правоте лишь до первого неверного манёвра. Даже формально корректное движение способно обернуться штрафом, если инспектор или камера сочтут, что автомобилист помешал человеку на "зебре". Как именно в 2026 году трактуется непропуск пешехода и какие наказания за это предусмотрены.

Пешеходный переход
Фото: https://unsplash.com by Antoine Boutserin is licensed under Free
Пешеходный переход

Что считается непропуском пешехода

Правила дорожного движения обязывают водителя уступить дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе, если тот уже начал движение или только ступил на проезжую часть. Ключевое значение здесь имеет пункт 1.2 ПДД, где указано: нарушением считается ситуация, при которой действия водителя заставляют пешехода изменить траекторию движения или снизить скорость.

Важно, что понятие "пешеход" трактуется шире, чем кажется на первый взгляд. К этой категории относятся не только люди, идущие пешком, но и те, кто передвигается в инвалидных колясках, ведёт или везёт велосипед, мопед, детскую коляску, а также использует ролики, самокаты или скейтборды. Все они обладают теми же преимуществами на переходе.

Пешеходные переходы обозначаются разметкой 1.14.1 ("зебра") или усиленной 1.14.2, а также знаками 5.19.1 и 5.19.2. Эти элементы могут применяться как вместе, так и по отдельности, что не влияет на обязанность водителя уступить дорогу.

Когда водитель обязан уступить дорогу

Перечень ситуаций, в которых преимущество всегда остаётся за пешеходом, достаточно широк. В первую очередь речь идёт о нерегулируемых переходах, а также о случаях, когда на светофоре для автомобилей загорается зелёный сигнал, но пешеходы ещё не завершили переход.

Отдельно в ПДД оговаривается обязанность пропускать слепых пешеходов с белой тростью — вне зависимости от наличия разметки и знаков. Аналогичное правило действует при поворотах направо или налево, при выезде с прилегающих территорий и при приближении к транспортному средству с включённой аварийной сигнализацией и табличкой "Перевозка детей".

Юрист Дмитрий Безделин обращает внимание, что законодательство не устанавливает конкретной дистанции остановки перед переходом. Остановиться можно непосредственно перед "зеброй", но въезд на неё даже без контакта с пешеходом может быть расценён как нарушение.

Как трактует ситуацию Верховный суд

Позиция Верховного суда РФ была зафиксирована в апелляционном определении от 3 декабря 2020 года № АПЛ20-390. Согласно этому разъяснению, водитель обязан уступать дорогу лишь в том случае, если его действия реально мешают пешеходу — вынуждают того замедляться или менять направление движения.

Если человек находится на противоположной стороне дороги и его траектория никак не пересекается с автомобилем, формальной обязанности останавливаться нет. Однако на практике именно оценка "создания помех" чаще всего становится предметом спора между водителем и инспектором.

Какие штрафы действуют в 2026 году

Факт непропуска пешехода может быть зафиксирован как инспектором ГАИ, так и автоматическими камерами. Если нарушение не повлекло вреда здоровью, применяется статья 12.18 КоАП РФ, предусматривающая штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

При причинении лёгкого вреда здоровью санкции ужесточаются: штраф составляет от 3 750 до 7 000 рублей, либо возможно лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет. В случае вреда средней тяжести сумма штрафа возрастает до 15-37,5 тысячи рублей, а срок лишения прав — до двух лет.

Тяжкий вред здоровью квалифицируется уже по Уголовному кодексу. За такие последствия предусмотрены принудительные работы, арест или лишение свободы. При гибели пешехода, а тем более двух и более человек, наказание может достигать 15 лет лишения свободы. Повторность нарушения при этом не влияет на размер санкций — они одинаковы для всех водителей, независимо от типа автомобиля.

Ответственность пешеходов и порядок обжалования

Пешеходы также несут ответственность за нарушения ПДД. Минимальное наказание — предупреждение или штраф 500 рублей, а при нахождении в состоянии опьянения сумма возрастает до 1-1,5 тысячи рублей. Если действия пешехода создали помехи движению или привели к причинению вреда, применяются более строгие меры.

Если водитель не согласен с обвинением в непропуске пешехода, он вправе обжаловать постановление в течение десяти дней с момента его получения. Дмитрий Безделин поясняет, что жалоба подаётся в свободной форме начальству ГАИ или в районный суд и должна содержать требование отменить постановление и прекратить дело. В качестве доказательств могут использоваться видеозаписи, фотографии и показания свидетелей.

Оплата штрафа

В случае отказа в удовлетворении жалобы штраф необходимо оплатить в течение 60 дней. С 1 января 2025 года действует норма, позволяющая погасить его со скидкой 25%. Оплата через портал госуслуг автоматически фиксируется в базе ГАИ, а подтверждение приходит на электронную почту, сообщает "За рулем".

