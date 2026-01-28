Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Автомобиль меняет курс при торможении: ошибка, которую замечают слишком поздно

Авто

Ситуация, когда автомобиль уводит в сторону при торможении, знакома многим водителям. На ровной дороге машина внезапно меняет траекторию, и это вызывает тревогу. Такой симптом редко бывает случайным и почти всегда указывает на техническую проблему.

Водитель выкручивает руль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель выкручивает руль

Почему автомобиль тянет в сторону при торможении

Наиболее частая причина связана с тормозной системой. Если колодки или тормозные диски изнашиваются неравномерно, одно колесо начинает тормозить активнее другого. Аналогичный эффект возникает при заклинившем суппорте или закисших направляющих, когда механизм не возвращается в исходное положение. В результате тормозное усилие распределяется неправильно, и автомобиль уводит в сторону.

Первая причина — проблемы с тормозной системой. Это может быть неравномерный износ тормозных колодок или дисков, заклинивший суппорт, закисшие направляющие либо разное тормозное усилие на колёсах, сообщает Autonews.

Роль шин и подвески в управляемости

Вторая группа причин связана с колёсами и элементами подвески. Разное давление в шинах, неравномерный износ резины или повреждённая покрышка напрямую влияют на поведение автомобиля при торможении. Даже небольшая разница может привести к заметному уводу, особенно если игнорировать рабочее давление в шинах.

Не стоит исключать и нарушения углов установки колёс. Неправильный развал-схождение часто проявляется именно при замедлении. Дополнительный вклад в проблему вносят изношенные сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы, которые не обеспечивают стабильное положение колёс. Разное давление в колесах, изношенная резина или проблемы с подвеской также могут вызывать увод при торможении.

Что проверить в первую очередь

Игнорировать такой симптом опасно, поэтому начинать стоит с базовой проверки. Прежде всего необходимо измерить давление в шинах и оценить состояние протектора. Далее следует осмотреть тормозную систему: колодки, диски, суппорты, тормозные шланги и уровень тормозной жидкости.

Особого внимания требует ситуация, когда одно из колёс заметно нагревается — это часто указывает на заклинивший тормозной суппорт. Если с этими узлами всё в порядке, следующим шагом станет диагностика подвески и контроль углов установки колёс. Часто именно комплексная проверка позволяет выявить скрытую причину.

Советы водителю при уводе автомобиля

  • Проверьте давление в шинах и состояние резины.
  • Осмотрите тормозные колодки и диски на предмет неравномерного износа.
  • Обратите внимание на работу суппортов и направляющих.
  • Запишитесь на диагностику подвески и развал-схождение.

Популярные вопросы о проблемах с торможением

Опасно ли ездить, если машину тянет в сторону?

Да, особенно при экстренном торможении — риск потери управления возрастает.

Может ли проблема исчезнуть сама?

Как правило, нет. Причина остаётся и со временем усугубляется.

Что чаще всего вызывает увод?

На практике лидируют неисправности тормозной системы и разное давление в шинах.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
