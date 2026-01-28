Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Громов

Чистый вид — не главное: как зимняя мойка сдерживает скрытое разрушение автомобиля

Авто

Зимняя мойка автомобиля часто воспринимается как необязательная процедура, которую можно отложить до весны. Однако специалисты по уходу за машинами уверены: именно холодный сезон требует к транспорту повышенного внимания. Низкие температуры, дорожная соль и грязь действуют агрессивно и могут нанести автомобилю серьёзный ущерб за считанные месяцы.

Автомобильная мойка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная мойка

Почему зима — самый опасный сезон для автомобиля

Зимой дороги регулярно обрабатываются солью и химическими реагентами, которые помогают бороться с гололёдом, но при этом становятся настоящим испытанием для кузова. Эти вещества оседают на лакокрасочном покрытии, колесных арках и днище, ускоряя коррозионные процессы. В условиях постоянных перепадов температуры грязь буквально "въедается" в поверхность машины, поэтому зимняя мойка автомобиля становится не вопросом внешнего вида, а мерой защиты.

Специалисты автосалона в Фарго отмечают, что именно в холодное время года внешний вид автомобилей чаще всего находится в худшем состоянии. Соль, песок и дорожный мусор накапливаются слоями, и если не удалять их регулярно, повреждения становятся необратимыми.

Страдает не только кузов, но и салон

Внутреннее состояние автомобиля зимой также быстро ухудшается. Снег, влага и реагенты попадают в салон на обуви, оседают на ковриках и обивке. Со временем это приводит к неприятным запахам, пятнам и разрушению материалов.

Регулярная профессиональная чистка помогает не только сохранить эстетику, но и продлить срок службы материалов, используемых в отделке салона.

Почему нельзя откладывать мойку до весны

Многие водители предпочитают подождать тёплой погоды, считая зимнюю мойку бессмысленной. Однако эксперты предупреждают: затягивание может привести к повреждениям, которые уже невозможно будет устранить.

Коррозия, повреждённый лак, въевшиеся загрязнения — всё это результат длительного отсутствия ухода. Весной такие проблемы часто требуют дорогостоящего ремонта.

Автомобиль как инвестиция

На фоне роста цен на покупку и обслуживание машин специалисты всё чаще советуют относиться к автомобилю как к долгосрочному вложению. Регулярный уход позволяет сохранить стоимость транспорта и избежать крупных затрат в будущем.

Даже простые регулярные процедуры, такие как мойка и защита кузова, существенно влияют на общее состояние машины.

Личный опыт и психологический эффект чистоты

Рейсвиг делится и личной историей: в прошлом ему приходилось жить в автомобиле, и он хорошо знает, как жизненные обстоятельства могут отнимать силы и время на поддержание порядка. Он вспоминает случай, когда клиент привёз машину, за которой не ухаживали несколько лет. После комплексной очистки автомобиль преобразился, и это отразилось не только на внешнем виде.

Керамическое покрытие и защита зимой

В последнее время всё больше водителей выбирают керамическое покрытие как дополнительную меру защиты. Оно создаёт прочный слой, который предохраняет кузов от ультрафиолетового излучения, дорожной грязи и химических реагентов. Кроме того, такое покрытие придаёт автомобилю выраженный глянцевый блеск.

Керамика обладает гидрофобными свойствами: вода и грязь не задерживаются на поверхности, а значит, последующие мойки становятся проще и быстрее. Для зимнего сезона это особенно актуально, так как позволяет сократить воздействие агрессивной среды на лакокрасочное покрытие.

"С точки зрения технического состояния регулярное удаление соли и реагентов снижает риск скрытых дефектов кузова и элементов подвески, которые зимой развиваются быстрее", — считает инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda. ru Михаил Сергеевич Лазарев.

Советы по уходу за автомобилем зимой

  1. Мойте автомобиль не реже одного раза в месяц, даже при сильных морозах.
  2. Уделяйте внимание днищу, порогам и колесным аркам.
  3. Используйте защитные покрытия для кузова.
  4. Регулярно очищайте салон от влаги и реагентов.

Популярные вопросы о зимней мойке автомобиля

Нужно ли мыть машину при минусовой температуре?

Да, если мойка проводится профессионально и с последующей сушкой, вреда автомобилю не будет.

Как часто стоит мыть автомобиль зимой?

Специалисты рекомендуют делать это минимум раз в месяц, а при активной эксплуатации — чаще.

Что лучше защищает кузов зимой?

Керамические и защитные составы помогают снизить воздействие соли и дорожной грязи.

Автор Александр Громов
Громов Александр Викторович — автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы зима авто
Новости Все >
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Цифры на одометре не приговор: машины, которые спокойно ходят сотни тысяч километров
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Стёкла плачут первыми: скрытая деталь в салоне удерживает влагу даже после прогрева
Премиум на колонке — сюрприз под капотом: за что водители переплачивают зимой
Одна капля крови в океане — не начало охоты: акулы реагируют совсем на другое
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
Дом теряет вид после уборки: поверхности, которые никогда нельзя отбеливать
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Диеты не срабатывают, пока в бокале есть спиртное — лишний вес держится именно так
Безобидный храп или симптом болезни: когда у собаки за этими звуками скрывается проблема
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.