Цены взлетели, но выбор остался: кроссоверы, удержавшиеся вопреки налогам и сборам

Рост цен на автомобили в начале 2026 года заметно сузил выбор для покупателей, особенно в сегменте кроссоверов. Новые ставки утилизационного сбора и НДС подтолкнули многие модели за пределы психологической отметки в 3 млн рублей. Тем не менее на рынке по-прежнему можно найти интересные варианты иностранных SUV, которые укладываются в этот бюджет.

Фото: openverse by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Omoda C5

Почему кроссоверы остаются самым востребованным сегментом

Кроссоверы давно стали универсальным выбором для российских условий. Их ценят за высокий клиренс, вместительный салон, практичный багажник и адаптацию к плохим дорогам. Даже на фоне подорожания именно этот класс автомобилей сохраняет высокий спрос — особенно с учётом того, как в 2026 году меняется реальная стоимость владения автомобилем.

Несмотря на общий рост цен, некоторые бренды удерживают модели ниже 3 млн рублей. Причём в отдельных случаях речь идёт не только о базовых версиях, но и о хорошо оснащённых комплектациях с климат-контролем, подогревами и современными системами помощи водителю, сообщает Autonews.

Самые доступные модели до 3 млн рублей

Одним из самых популярных вариантов остаётся Haval Jolion. Этот кроссовер предлагается в широком диапазоне комплектаций, включая версии с полным приводом, которые всё ещё укладываются в заданный бюджет. Машина оснащается турбомотором 1,5 литра и семиступенчатым "роботом".

Существенно дешевле можно приобрести Haval M6. Даже в старших версиях модель получает светодиодную оптику, климат-контроль, подогрев передних сидений, камеру заднего вида и круиз-контроль. Привод здесь исключительно передний, что и позволяет удерживать цену.

В линейке Haval Pro в ценовой диапазон до 3 млн рублей попал Haval H3. Это кроссовер с более "внедорожным" дизайном, но в доступных версиях он предлагается только с передним приводом.

Купеобразные и среднеразмерные варианты

Для тех, кому важен дизайн, интересным вариантом остаётся Haval F7. Купеобразный силуэт и современный интерьер сочетаются с цифровой приборной панелью, светодиодной оптикой и круиз-контролем. Правда, в пределах бюджета доступна лишь базовая комплектация.

В сегменте более крупных моделей выделяется Jetour X70 Plus. За сумму, близкую к 3 млн рублей, покупатель получает просторный кроссовер с подогревом всех сидений, круговыми парктрониками и беспроводной зарядкой, пусть и в начальном исполнении.

Компактные кроссоверы для города

Jetour X50 — один из самых доступных вариантов в подборке. Даже максимальная комплектация укладывается в лимит и предлагает дистанционный запуск двигателя, подогрев всех сидений, камеру заднего вида и люк в крыше.

Changan CS35 Plus также остаётся в пределах бюджета, причём даже в топовой версии. Это компактный городской кроссовер с хорошим уровнем оснащения и экономичным турбомотором.

Единственным представителем Geely ниже 3 млн рублей стал Cityray. Модель предлагает климат-контроль, систему "старт/стоп", иммобилайзер и подогрев передних сидений, ориентируясь на спокойную повседневную эксплуатацию.

Альтернативы с интересными особенностями

В линейке GAC под ценовой порог попадает GS3. Кроссовер выделяется мощным для своего класса мотором, но некоторые практичные элементы, вроде полки багажника, предлагаются за доплату.

Белорусский Belgee X50 — технический родственник дорестайлингового Geely Coolray. Он оснащается подогревом всех сидений, камерами кругового обзора и парктрониками. Более крупный Belgee X70 интересен тем, что даже в предтоповой версии предлагает полный привод, оставаясь в пределах 3 млн рублей — что особенно важно на фоне того, как меняется рынок новых автомобилей в 2026 году.

Новые бренды и некитайские варианты

Jaecoo J7 в базовой версии также вписывается в бюджет. Автомобиль отличается богатым оснащением, но предлагается только с передним приводом.

Omoda C5 — один из немногих кроссоверов, который можно купить менее чем за 3 млн рублей даже в максимальной комплектации. В списке опций — адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, беспроводная зарядка и полный привод.

Отдельного внимания заслуживает KGM Tivoli. Это компактный корейский кроссовер, ключевая особенность которого — классический автомат с гидротрансформатором, редкость в текущем сегменте.

Сравнение кроссоверов до 3 млн рублей

Большинство моделей в этом бюджете оснащаются турбомоторами объёмом 1,4-1,6 литра и роботизированными коробками передач. Полный привод встречается реже, но всё ещё доступен у отдельных моделей Belgee и Omoda.

Компактные кроссоверы выигрывают по цене и расходу топлива, тогда как среднеразмерные предлагают больше пространства и комфорта, но чаще ограничиваются базовыми версиями.

Популярные вопросы о кроссоверах до 3 млн рублей

Какой кроссовер самый доступный в 2026 году?

Среди новых моделей минимальные цены предлагают Jetour X50 и Haval Jolion.

Можно ли купить полный привод за эти деньги?

Да, но выбор ограничен. Полный привод предлагают, например, Belgee X70 и Omoda C5.

Что лучше выбрать: компактный или среднеразмерный SUV?

Компактные модели выгоднее по цене и эксплуатации, а среднеразмерные — по пространству и комфорту.