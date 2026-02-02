Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок

Начало 200-х на АвтоВАЗ ознаменовалось малозаметным печальным событием. Завод прекратил разработки, связанные с роторным двигателем: КБ, им занимавшееся, перепрофилировали, а к 2007-му все оборудование вывезли и утилизировали.

Фото: Own work by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотор Мазды

Так была поставлена точка в истории советского, а затем и российского двигателя Ванкеля. А ведь им комплектовали серийные машины в мире и СССР, РФ, причем, не один год. Так почему перспективный когда-то мотор предпочли забыть?

История появления

Немецкий инженер-самоучка Феликс Ванкель начал работу над идеей роторного двигателя еще в 1920-е годы. Однако путь к успеху был долог: лишь к 1957 году совместно с компанией NSU (позже поглощена Audi) создали жизнеспособный опытный образец. Уже в 1963-м мир увидел первый серийный автомобиль с РПД — NSU Prince Spider, а затем и передовой седан NSU Ro 80.

Казалось, будущее — за новой технологией: мотор был невероятно компактным, мало весил, плавно работал и с небольшим объемом выдавал мощность, сопоставимую с многоцилиндровыми атмосферными агрегатами.

Успех немецкой разработки не остался незамеченным. Лицензии на производство РПД купили такие гиганты, как Mercedes-Benz, Citroën, Toyota и Mazda. Но большинство из них быстро охладели к новинке, столкнувшись с ее "ахиллесовой пятой" — низкой долговечностью уплотнителей ротора, малым ресурсом и высоким расходом топлива.

Ярким исключением стала лишь Mazda, которая довела технологию до совершенства в двигателях семейства Renesis для моделей RX-7 и RX-8, сделав ротор своей визитной карточкой. В то время как мир в основном отвернулся от Ванкеля, в СССР к его идее отнеслись с интересом.

Советский Союз и его разработки роторного мотора

Этим агрегатом в стране заинтересовались еще в 1960-е годы. Правда, решили не покупать лицензию, а пойти "своим путем". Хотя, забегая вперед, стоит заметить: для создания собственного роторного двигателя позже, в 70-е, СССР купил немецкую NSU RО 80, японскую Mazda RX2, чьи моторы разобрали до винтика.

А тогда, в 60-е, в НИИ Мотопром в городе Серпухове сделали агрегат РД-250, который, имея объем в 250 "кубиков", выдавал 10 "лошадей" при 6 тыс. об/мин. Всего изготовили несколько моторчиков разного объема. Один из них — РД-601, в начале 70-х даже ставили на мотоцикл "Днепр-МТ-9": была выпущена опытная серия.

Байк с роторным движком объемом 600 кв. см выдавал в 52(!) л. с., раскручиваясь до 6 тыс. об/мин. Штатная мощность — 32 л. с.

В столичном НАМИ тоже в этом плане не сидели сложа руки и "презентовали" мотор Ванкеля под "Запорожец". Агрегат имел объем 560 куб. см и развивал приличные 57,2 л. с. Штатный авто выдавал всего до 30 л. с.

Попытки серийных разработок

Первым в технологию изготовления агрегата Ванкеля "окунулся" АЗЛК. На заводе начались работы по изучению двигателя от "японца" и созданию своего собственного. Но энтузиазм на столичном предприятии как-то быстро затух и проект не продвинулся даже до экспериментального образца. Иное дело — Тольятти.

Решение начать разработку роторного двигателя на ВАЗе в 1973 году выглядело смелым и неожиданным для отрасли, ориентированной на простоту и ремонтопригодность. Инициатива исходила от генерального директора завода Виктора Полякова, бывшего высокопоставленного чиновника Минавтопрома.

Для начала сделали односекционный агрегат ВАЗ-311 в 70 л. с. и оснастили им в 1982 году "одиннадцатую", присвоив ей индекс ВАЗ-21018. Внешне "Жигули" по требованию заказчика (очевидно: силовых структур) никак не отличались от серийных.

Но первые же испытания показали — мотор требует серьезной доработки. Из 50 опытных машин только одна(!) "прожила" с установленным на нее роторным мотором полгода. На остальные пришлось поставить традиционные ДВС. Разумеется — неудача, "полетели головы", но упрямые вазовцы опыты не прекратили.

Двухсекционные двигатели

Их разработали к 1983 году, присвоив индексы ВАЗ-411 (110-120 "лошадей") и ВАЗ-413 (140 л. с.). Предполагалось, что второй вариант агрегата будут ставить на "Волги". Тогда было время "активизирующегося энтузиазма" — роторными моторами заинтересовались в авиации, кораблестроении.

Разработку двигателя Ванкеля ВАЗу заказывали отовсюду. Для легких самолетов в 90-е даже успели выпустить опытные модели агрегатов ВАЗ-416 и 426.

Но не забывали и об автомобилях. В 1979-м, когда "восьмерка" готовилась встать на конвейер, для нее, как переднеприводной легковушки, разработали "свой" роторный движок ВАЗ-414. Его планировали ставить и на "Запорожцы".

Был даже создан мотор Ванкеля в 40 "лошадок" для "Оки" (модель 1185)! Но все закончилось мелкосерийным производством, в основном, "Самар" и "классики" в виде ВАЗ-21079.

Роторный двигатель ВАЗ-415, который на них устанавливался, в 1997-м получил сертификат. Теперь его можно было свободно использовать на любых серийных авто.

Правда, цена увеличивалась на полторы-две тысячи "зеленых". Да и расход топлива был больше, а ресурс мотора меньше. Зато машина с движком в 120-140 л. с., раскручивавшимся до немыслимых 8000 об/мин., буквально "рвала" с места, преодолевая "сотку" за 8-9 сек. Сравните: штатные показатели, в зависимости от типа ДВС, составляют 12,5-22 секунды.

Финал проекта: почему ротор не прижился?

Время было упущено: Советский Союз, потом РФ боролись с экономическими трудностями, а мир ужесточал экологические нормы, ставшие для прожорливого РПД приговором.

Причины заката роторной эпопеи в СССР и мире схожи:

Низкая надежность. Грани ротора (апексы) изнашивались быстро, сокращая ресурс мотора.

Высокий расход топлива и масла. Экономичность была не в приоритете у конструкторов, но для частного владельца, если не брать в расчет силовые структуры, это был критичный недостаток.

Экологические проблемы. Неполное сгорание топлива в вытянутой камере вело к высоким выбросам, что не соответствовало новым стандартам.

Специфичность обслуживания. Для ремонта требовались уникальные знания и инструменты, которых не было в обычных сервисах.

В отличие от Mazda, сделавшей ротор частью бренда, в СССР эта технология так и осталась "штучным товаром" для узкого круга заказчиков.

Но и в новой России двигатель Ванкеля не прижился. Появились модернизированные "классические" ДВС, которые по характеристикам мало чем уступали роторным агрегатам, но не имели свойственных им недостатков.

К тому же, сегодня мировой автопром активно переориентируется на электрическую тягу: бензиновые моторы перестали быть в тренде…