Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию

Многие автолюбители наверняка слышали, что в Бразилии машины заправляют чуть ли не чистым спиртом или ромом.

Фото: own work by Natecull, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спирт и бензин для автомобилей

Когда бензин становится "спиртовым"

Пусть это и не совсем так, но доля правды (и хорошая доля!) тут есть. В этой стране основным топливом для легковых автомобилей уже много десятилетий служит смесь E85 (85% спирта и 15% бензина).

Активно развивается это направление в США и странах Евросоюза, где на заправках распространено легкое горючее с 5-10% содержанием этанола (Е5, Е10). Правда, в странах ЕС, как отмечают пользователи, "спиртовой бензин" не получил массового распространения из-за проблем совместимости со старым автопарком.

Современные же автомобили проходят испытания на совместимость с E5/E10, и информация об этом указывается на лючке бензобака.

В России до недавнего времени предельно допустимая норма составляла всего 1%, и добавление спирта было экономически невыгодно из-за акцизов. Теперь ситуация меняется, и долю планируется увеличить до 10%, что вызывает закономерные вопросы и дискуссии среди автомобилистов.

Госдума о спирте в бензине

Ситуация в России развивается, как всегда, со своими особенностями. Принятая ГД РФ норма — лишь первое звено в цепочке изменений, необходимых для перехода на топливо с повышенным содержанием этанола. Предлагаемая поправка обнуляет акциз на денатурированный спирт, но только при его целевых поставках на нефтеперерабатывающие заводы, имеющие соответствующую лицензию. При этом государство учитывает, что нужно:

снизить риски дефицита топлива, который может возникать из-за внешних факторов;

поддержать агропромышленный сектор, т. к. сырьём для этанола может служить зерно или сахарная свёкла;

отменить акцизы: с ними добавление спирта в бензин невыгодно.

Пока речь идёт об увеличении доли этанола до 10% в бензине АИ-92. Этим моментом могут заинтересоваться владельцы современных турбированных автомобилей, часть которых требуют топливо с октановым числом не ниже 95.

Однако, как показывает практика и обсуждения автомобилистов, множество машин (включая турбированные, особенно с современными системами адаптации) официально допускают использование 92-го бензина. Для них переход на E10 (количество спирта — 10% актуален.

Но простому водителю в первую очередь важно знать, что даст ему переход на подобный вид топлива, каковы его плюсы и минусы?

Преимущества и недостатки Е10

Пожалуй, основное достоинство — высокое октановое число, повышающее детонационную стойкость топлива, что может быть полезно для двигателей с высокой степенью сжатия. Некоторые энтузиасты давно уже специально добавляют спирт для форсирования моторов.

Есть и иные плюсы:

этанол содержит кислород, и, как известно из школьного курса физики, поддерживает более полное сгорание топливной смеси, что снижает вредные выбросы (это уже плюс в экологии);

спирт работает, как растворитель и способен очищать элементы топливной системы.

Но есть и "ложки дегтя", среди которых основная — гигроскопичность этанола, впитывающего воду. А это приводит к ржавлению металлических частей топливной системы и разрушению резиновых деталей.

Второй минус — меньшая, по сравнению с чистым бензином, энергоемкость: т. е. расход топлива вырастет, хоть и ненамного.

И последний момент, о котором мы упоминали — несовместимость моторов многих старых моделей авто с топливом, в котором солидная доля спирта.

Кстати, для большинства современных авто этанол — не проблема: их движки уже изначально рассчитаны на него, о чем свидетельствует табличка у крышки бака.

Спирт в американском бензине

Если российским водителям только (возможно) еще предстоит столкнуться со "спиртовым бензином", то в Америке его давно уже используют. Вообще-то, в США на АЗС встречается 3 типа бензина, не считая дизтоплива:

E10 (Gasohol) — фактически национальный стандарт. Содержание этанола до 10%. Совместим с абсолютно всеми бензиновыми автомобилями, продаваемыми в США с конца 1980-х годов, и всей малой садовой/строительной техникой. На него приходится более 95% всего продаваемого бензина.

E15 — смесь с 15% этанола. Одобрена Агентством по охране окружающей среды (EPA) для использования в легковых автомобилях модельного года 2001 и новее. Её продвигают как более дешёвую и экологичную альтернативу, но распространение ограничено инфраструктурой и недоверием части потребителей.

E85 (Flex Fuel) — высокооктановая смесь, содержащая от 51% до 83% этанола в зависимости от сезона (зимой доля снижается для улучшения холодного пуска). Предназначена исключительно для Flex-Fuel Vehicles (FFV) — автомобилей со специально адаптированной топливной системой.

Американский опыт чётко выделил технические последствия использования этаноловых смесей, которые хорошо изучены. Если ваша машина адаптирована под спиртовое топливо (здесь имеется в виду американский Е85), то никаких изменений в эксплуатации не будет: характеристики авто остаются прежними.

Незначительно (3-4%) увеличится расход горючего, но его цена с лихвой компенсирует этот минус. Разница в стоимости по сравнению с почти "чистым" бензином достигает 25-30%. А высокое октановое число "105", заставит мотор работать с полной отдачей.

Но повторимся: подобное топливо можно использовать только в машинах, приспособленных под него. А это значит — все резинки должны быть сделаны из специального стойкого к агрессивным средам материала.

Бак — коррозионностойкий, а ЭБУ должна быть соответствующим образом запрограммирована. А вот приспособлены или нет отечественные авто к "спиртовому бензину" — большой вопрос. Хотя, некоторые заводы (ВАЗ и УАЗ) испытания провели и сообщили: 10-процентная добавка вреда нынешним серийным моторам не принесет.

Но это тестирование на стендах, а как поведет себя машины в суровых реалиях России? Наверное, скоро узнаем…