Машина в снежной ловушке: автомобильный набор, без которого зима играет против вас

Зимняя дорога редко прощает беспечность, особенно когда начинается сильный снегопад. В такие дни даже короткая поездка может затянуться или закончиться неожиданной остановкой. Подготовка автомобиля и водителя становится вопросом не комфорта, а безопасности.

Почему в снегопад важно иметь запас необходимых вещей

Снегопады сопровождаются ухудшением видимости, пробками и ростом числа ДТП. Даже в городской среде водитель может надолго застрять без возможности быстро получить помощь. Поэтому базовый набор вещей в автомобиле зимой особенно важен, что регулярно обсуждается в рубрике авто и мото.

По словам Кадакова, в первую очередь необходимо обеспечить возможность связи. Разряженный телефон в экстренной ситуации фактически лишает водителя контроля над происходящим.

Средства против мороза и нештатных ситуаций

Зимой автомобилисты часто сталкиваются с замерзшими замками, тросами и механизмами. В таких случаях может помочь универсальное средство — так называемый "жидкий ключ". Подобные составы позволяют быстрее справиться с проблемой и не тратить лишнее время на морозе.

Перчатки, инструменты и физическая безопасность

Эксперт отдельно подчеркнул важность экипировки. В машине должны быть именно перчатки, а не варежки, поскольку они позволяют выполнять точные действия при замене колеса или расчистке снега.

Эту позицию разделяют и специалисты по безопасности движения, отмечающие, что переохлаждение снижает концентрацию и увеличивает риск ошибок за рулём.

"Даже кратковременное переохлаждение во время вынужденной остановки повышает вероятность неверных действий водителя после возвращения за руль", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Киселёв.

Инструменты, которые лучше не выкладывать из машины

Некоторые автомобилисты, освобождая багажник, оставляют дома оборудование, которое зимой может оказаться жизненно необходимым. Эксперт советует не убирать электрический насос и домкрат, даже если кажется, что поездка будет недолгой.

Пробитое колесо в снегопад — ситуация нередкая, а без нужных инструментов водитель оказывается полностью зависим от помощи со стороны. Также в автомобиле должна быть лопата, которая поможет выбраться из сугроба или расчистить место для установки домкрата, сообщает Абзац.

Запас воды и технических жидкостей

Отправляясь в дальнюю поездку зимой, стоит предусмотреть возможные задержки в пути. По словам Кадакова, запас воды в таких случаях не будет лишним, особенно если дорога проходит по загородным трассам.

Кроме того, водитель должен заранее проверить наличие омывающей жидкости. Зимой она расходуется быстрее из-за снега и грязи, а пустой бачок существенно ухудшает обзор и повышает риск аварии, что особенно актуально для раздела авто и мото.

Не забывайте о мелочах, которые могут стать проблемой

Отдельно автоэксперт обратил внимание на, казалось бы, незначительные детали. Например, владельцам автомобилей с секретками на колесах стоит точно знать, где лежит специальный ключ. В экстренной ситуации поиски такого ключа могут отнять драгоценное время и добавить стресса.

Снегопад опасен не только на дороге

Зимняя погода представляет угрозу не только для водителей, но и для пешеходов. Ранее специалисты предупреждали россиян о наиболее опасных местах возле жилых домов во время снегопадов.

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь советовал с особой осторожностью проходить возле входов в подъезды. Именно там чаще всего скапливается снег и образуются нависающие ледяные глыбы, которые коммунальные службы не всегда успевают убрать вовремя. Падение снега или льда с козырьков может привести к серьёзным травмам.

Советы: как подготовиться к поездке в снегопад

Проверьте заряд телефона и наличие кабеля или внешнего аккумулятора. Убедитесь, что в машине есть перчатки, домкрат, насос и лопата. Положите в багажник "жидкий ключ" и запас омывающей жидкости. Проверьте наличие ключа от секреток, если они установлены. Перед дальней дорогой возьмите с собой воду и тёплую одежду.

Популярные вопросы о поездках в снегопад

Можно ли выезжать без лопаты, если поездка короткая?

Даже короткая поездка может закончиться застреванием в сугробе, поэтому лопата желательна всегда.

Что важнее зимой — насос или домкрат?

Оба инструмента одинаково важны, так как без одного из них замена колеса может оказаться невозможной.

Нужен ли запас воды в городе?

Да, так как пробки и перекрытия дорог возможны и в городской черте.