Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Киселёв

Машина в снежной ловушке: автомобильный набор, без которого зима играет против вас

Авто

Зимняя дорога редко прощает беспечность, особенно когда начинается сильный снегопад. В такие дни даже короткая поездка может затянуться или закончиться неожиданной остановкой. Подготовка автомобиля и водителя становится вопросом не комфорта, а безопасности.

Набор для автомобиля зимой
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набор для автомобиля зимой

Почему в снегопад важно иметь запас необходимых вещей

Снегопады сопровождаются ухудшением видимости, пробками и ростом числа ДТП. Даже в городской среде водитель может надолго застрять без возможности быстро получить помощь. Поэтому базовый набор вещей в автомобиле зимой особенно важен, что регулярно обсуждается в рубрике авто и мото.

По словам Кадакова, в первую очередь необходимо обеспечить возможность связи. Разряженный телефон в экстренной ситуации фактически лишает водителя контроля над происходящим.

Средства против мороза и нештатных ситуаций

Зимой автомобилисты часто сталкиваются с замерзшими замками, тросами и механизмами. В таких случаях может помочь универсальное средство — так называемый "жидкий ключ". Подобные составы позволяют быстрее справиться с проблемой и не тратить лишнее время на морозе.

Перчатки, инструменты и физическая безопасность

Эксперт отдельно подчеркнул важность экипировки. В машине должны быть именно перчатки, а не варежки, поскольку они позволяют выполнять точные действия при замене колеса или расчистке снега.

Эту позицию разделяют и специалисты по безопасности движения, отмечающие, что переохлаждение снижает концентрацию и увеличивает риск ошибок за рулём.

"Даже кратковременное переохлаждение во время вынужденной остановки повышает вероятность неверных действий водителя после возвращения за руль", — считает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Киселёв.

Инструменты, которые лучше не выкладывать из машины

Некоторые автомобилисты, освобождая багажник, оставляют дома оборудование, которое зимой может оказаться жизненно необходимым. Эксперт советует не убирать электрический насос и домкрат, даже если кажется, что поездка будет недолгой.

Пробитое колесо в снегопад — ситуация нередкая, а без нужных инструментов водитель оказывается полностью зависим от помощи со стороны. Также в автомобиле должна быть лопата, которая поможет выбраться из сугроба или расчистить место для установки домкрата, сообщает Абзац.

Запас воды и технических жидкостей

Отправляясь в дальнюю поездку зимой, стоит предусмотреть возможные задержки в пути. По словам Кадакова, запас воды в таких случаях не будет лишним, особенно если дорога проходит по загородным трассам.

Кроме того, водитель должен заранее проверить наличие омывающей жидкости. Зимой она расходуется быстрее из-за снега и грязи, а пустой бачок существенно ухудшает обзор и повышает риск аварии, что особенно актуально для раздела авто и мото.

Не забывайте о мелочах, которые могут стать проблемой

Отдельно автоэксперт обратил внимание на, казалось бы, незначительные детали. Например, владельцам автомобилей с секретками на колесах стоит точно знать, где лежит специальный ключ. В экстренной ситуации поиски такого ключа могут отнять драгоценное время и добавить стресса.

Снегопад опасен не только на дороге

Зимняя погода представляет угрозу не только для водителей, но и для пешеходов. Ранее специалисты предупреждали россиян о наиболее опасных местах возле жилых домов во время снегопадов.

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь советовал с особой осторожностью проходить возле входов в подъезды. Именно там чаще всего скапливается снег и образуются нависающие ледяные глыбы, которые коммунальные службы не всегда успевают убрать вовремя. Падение снега или льда с козырьков может привести к серьёзным травмам.

Советы: как подготовиться к поездке в снегопад

  1. Проверьте заряд телефона и наличие кабеля или внешнего аккумулятора.
  2. Убедитесь, что в машине есть перчатки, домкрат, насос и лопата.
  3. Положите в багажник "жидкий ключ" и запас омывающей жидкости.
  4. Проверьте наличие ключа от секреток, если они установлены.
  5. Перед дальней дорогой возьмите с собой воду и тёплую одежду.

Популярные вопросы о поездках в снегопад

Можно ли выезжать без лопаты, если поездка короткая?

Даже короткая поездка может закончиться застреванием в сугробе, поэтому лопата желательна всегда.

Что важнее зимой — насос или домкрат?

Оба инструмента одинаково важны, так как без одного из них замена колеса может оказаться невозможной.

Нужен ли запас воды в городе?

Да, так как пробки и перекрытия дорог возможны и в городской черте.

Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто зима снегопад автомобиль
Новости Все >
Иллюзия приватности треснула: закрытые каналы Telegram стали новой мишенью мошенников
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя
Сейчас читают
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Красота и стиль
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Машина в снежной ловушке: автомобильный набор, без которого зима играет против вас
Чудо-очистка или дымовая завеса? Разбираем автопылесосы без прикрас и маркетинга
Батареи не знают, что вы мёрзнете ночью: секрет тепла кроется под простынёй
Иллюзия безопасности: случаи, которые страховка не признаёт даже при полном покрытии
Когда контроль бессилен: внутренняя мотивация меняет правила работы в России
Полив за копейки, эффект — как от дорогой химии: рассада растёт вдвое быстрее
Макрон задал тон, Стармер подхватил — новый жёсткий стиль взорвал Европу
Хранение с подвохом: после одной ошибки фрукты начинают портиться в разы быстрее
Польза имбиря — не для всех: список заболеваний, при которых его не стоит есть и пить
Морковь, что растёт сама: сорт выдерживает всё и даёт сладкий урожай к осени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.