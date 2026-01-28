Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Квадроцикл мечта или дыра в кошельке? Реальные траты за год ставят всё на место

Авто

Владение квадроциклом в России окружено противоречивыми представлениями: одни считают его дорогой игрушкой, другие — доступным транспортом для активного отдыха. На практике всё оказывается сложнее и во многом зависит от модели, стиля эксплуатации и подхода владельца к расходам.

Квадроцикл
Фото: commons.wikimedia.org by Flamberge-Flamberge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квадроцикл

Топливо: базовая, но не критичная статья расходов

Основная регулярная трата — бензин. Полно­приводные квадроциклы в среднем потребляют 12-15 литров топлива на 100 километров. За сезон большинство владельцев проезжают около тысячи километров, что формирует вполне прогнозируемый расход.

Производители рекомендуют использовать бензин не ниже АИ-95. При средней цене около 68 рублей за литр затраты на топливо составляют порядка 8-10 тысяч рублей за сезон. При агрессивной езде по грязи, буксировке прицепа или установке увеличенных колёс расход заметно возрастает, тогда как спокойные поездки по просёлкам позволяют снизить его на несколько литров.

Обслуживание и расходники

Даже новый квадроцикл требует минимум двух визитов в сервис за сезон — после обкатки и при пробеге около 1500 километров. В ходе обслуживания меняются масло и фильтры, проверяются вариатор, тормоза, ремни и рабочие жидкости.

Стоимость напрямую зависит от бренда. Для техники из США или Канады комплект работ и расходников может достигать 40 тысяч рублей, при этом только масло обходится примерно в 10 тысяч. Более доступные модели, включая популярные китайские бренды вроде CFMOTO, позволяют уложиться в 8-12 тысяч рублей за базовое ТО, а цена оригинального масла начинается примерно от 2 тысяч.

При жёсткой эксплуатации добавляются расходы на ремень вариатора, редукторное масло, тормозные колодки и подшипники. В спокойном режиме они служат по два сезона, но при экстремальных нагрузках могут потребовать замены уже через месяц. На непредвиденные поломки эксперты советуют закладывать не менее 15 тысяч рублей в год.

Тюнинг: от комфорта до экстремальных доработок

Для большинства владельцев тюнинг ограничивается практичными решениями — кофрами, подогревом ручек и дополнительным светом. Такой набор обходится примерно в 35 тысяч рублей и существенно повышает комфорт.

Любители жёсткого офф-роуда идут дальше: устанавливают вынос радиатора, шноркели, защиту, грязевую резину и усиленные амортизаторы. В этом случае расходы могут достигать 120-150 тысяч рублей. Для некоторых американских моделей сумма оказывается ещё выше, однако такие вложения обычно растягиваются на несколько сезонов.

Документы, налоги и страховка

Для выезда на дороги общего пользования квадроцикл необходимо застраховать. Полис ОСАГО обходится примерно в 6 тысяч рублей в год, а сезонный вариант стоит дешевле, но требует доплаты при продлении. Отсутствие страховки грозит штрафом до 5 тысяч рублей.

Регистрация техники обойдётся в 4 тысячи рублей: около 1500 рублей за номер, 2000 — за изменения в электронном паспорте и 500 — за свидетельство. Транспортный налог составляет в среднем 15-25 рублей за лошадиную силу. Для квадроцикла мощностью 40-60 л. с. это 600-1500 рублей в год.

Экипировка и безопасность

Шлем — обязательный минимум, продиктованный не только законом, но и здравым смыслом. Простые модели стоят около 6 тысяч рублей, более продвинутые — до 20 тысяч. Дальнейшие траты зависят от стиля езды.

Минимальный набор дополняется перчатками и очками, а полноценная экипировка с защитной одеждой, "черепахой" и специализированной обувью может обойтись в 40-60 тысяч рублей. При редком использовании она служит несколько лет, но активное катание ускоряет износ.

Хранение и перевозка

Оставлять квадроцикл под открытым небом эксперты не рекомендуют из-за риска коррозии и проблем с электрикой. Самый простой вариант — сезонное хранение в сервисе, стоимость которого составляет 10-20 тысяч рублей. Аренда гаража обходится в 5-15 тысяч в зависимости от региона.

Перевозка тоже требует затрат. Новый прицеп стоит от 60 до 150 тысяч рублей, аренда — 1-3 тысячи в день. При регулярных поездках покупка прицепа оказывается выгоднее. Дополнительные мелочи — ремни, упоры, замки и чехол — добавляют ещё 5-10 тысяч рублей.

Итоговые расходы за год

В среднем год владения квадроциклом обходится в 30-40 тысяч рублей — сюда входят топливо, страховка, налог и базовое обслуживание. При редких моделях, активном офф-роуде и крупном тюнинге сумма увеличивается, но значительная часть вложений распределяется на несколько лет, сообщает 110 km. ru.

В результате квадроцикл не становится финансовой ловушкой, если подходить к его эксплуатации разумно. Большинство расходов поддаются контролю, а впечатления от поездок остаются главной ценностью, которую сложно перевести в деньги.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
