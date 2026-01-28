Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заправился — и переплатил: пять невидимых схем, которые работают на каждом водителе

Современная автозаправка всё чаще выглядит как уютный магазин с кофе, выпечкой и витринами товаров первой необходимости. Но за внешним комфортом скрываются ценовые ловушки, из-за которых спонтанная остановка на АЗС легко оборачивается заметными тратами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мини-маркет вместо заправки

Запах свежей выпечки, аккуратная выкладка и яркое освещение — всё это элементы продуманного маркетинга. Он рассчитан на водителей, которые хотят совместить заправку с быстрым перекусом или покупкой нужной мелочи в дорогу. В результате чек в кассе нередко оказывается сопоставимым со стоимостью значительной части бака топлива.

При этом далеко не все товары на АЗС оправдывают свою цену. Некоторые позиции здесь стоят заметно дороже, чем в профильных магазинах, а их качество не всегда соответствует ожиданиям.

Стеклоомывающая жидкость

Одним из самых наглядных примеров переплаты стала стеклоомывающая жидкость. На заправках её стоимость нередко превышает цены в автомагазинах в полтора-два раза. При этом состав и качество продукта могут не отличаться от более дешёвых аналогов.

Эксперты советуют заранее покупать "незамерзайку" в проверенных торговых точках и возить канистру с собой. Такой подход позволяет избежать переплат и сомнительных покупок в дороге.

Моторное масло на всякий случай

Покупка моторного масла на АЗС оправдана только в экстренной ситуации, когда требуется срочно долить масло до визита в сервис. Для плановой замены такие покупки не подходят: выбор марок и допусков обычно ограничен.

Кроме того, наценка на масло на заправках может достигать 30-50%. В автомагазинах и у официальных дилеров тот же продукт обойдётся заметно дешевле и с большим выбором вариантов.

Готовая еда в дорогу

Хот-доги, сэндвичи и другая готовая еда давно стали стандартом для АЗС. Однако именно эти позиции вызывают вопросы с точки зрения свежести и условий хранения. Продукция может часами находиться в подогретом состоянии, что сказывается и на качестве, и на пользе.

За сопоставимые деньги в пути нередко можно найти полноценный перекус в обычном кафе. Такой вариант будет и безопаснее, и зачастую вкуснее.

Дешёвые аксессуары для гаджетов

Кабели, адаптеры и зарядные устройства для телефонов на заправках часто представлены безымянными брендами. Их качество сборки и срок службы, как правило, оставляют желать лучшего, несмотря на далеко не минимальную цену.

Такие покупки редко служат долго и нередко становятся временным решением, которое вскоре приходится менять на более надёжное.

Вода и снеки с наценкой

Даже самые простые товары — вода, чипсы или шоколад — на АЗС стоят значительно дороже, чем в супермаркетах. Разница в цене может достигать двух-трёх раз и объясняется исключительно удобством покупки "здесь и сейчас".

Эксперты называют это своеобразным налогом на спонтанность. Избежать его легко, если планировать покупки заранее и не поддаваться импульсу у кассы, сообщает "За рулем".

