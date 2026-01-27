Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

92-й в турбомотор? Китайцы разрешают — и причина выглядит подозрительно выгодной

Современные китайские автомобили с турбированными моторами нередко ставят владельцев в тупик: на лючке бензобака указано, что двигатель допускает использование бензина АИ-92. При этом европейские производители для схожих по конструкции агрегатов часто требуют 98-й или даже 100-й бензин. Почему подходы так различаются и какой бензин действительно нужен моторам с непосредственным впрыском.

Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free
Чем отличается непосредственный впрыск

Не все автомобилисты точно знают, какой тип впрыска используется в их машине, хотя разница между ними принципиальная. В двигателях с непосредственным впрыском топливо подаётся прямо в цилиндр, а форсунки работают под давлением до 250 бар. Это почти в сто раз выше, чем в системах распределённого впрыска.

Такие условия означают повышенные температуры и нагрузки на элементы топливной системы. Форсунки сильнее подвержены закоксовыванию, особенно при использовании несвежего или некачественного бензина. Особой чувствительностью отличается и топливный насос высокого давления, в котором применяются детали с микронными зазорами.

Наддув как дополнительный фактор риска

Практически все современные моторы с непосредственным впрыском оснащаются турбонаддувом. Воздух сжимается не только в цилиндре, но и предварительно — в компрессоре турбины. Даже эффективный интеркулер не способен снизить температуру заряда до уровня атмосферных двигателей.

Повышенные тепловые нагрузки напрямую влияют на стабильность сгорания и работу системы впрыска. В исправном состоянии такие моторы обеспечивают высокую экономичность и соответствие строгим экологическим нормам. Но это возможно лишь при использовании качественных технических жидкостей, включая бензин и моторное масло.

Существует ли специальный бензин

Отдельных марок топлива, предназначенных исключительно для моторов с непосредственным впрыском, не существует. Однако решающее значение имеет чистота бензина. Поэтому эксперты советуют заправляться на брендовых АЗС крупных нефтяных компаний, где риск получить некачественное топливо заметно ниже.

Дополнительным плюсом может стать использование "улучшенных" бензинов с повышенной моющей способностью. Хотя любой бензин обладает очищающими свойствами, такие продукты эффективнее поддерживают чистоту форсунок и камер сгорания, что особенно важно для сложных и нагруженных систем впрыска.

Почему октановое число всё-таки важно

Системы управления двигателем способны адаптироваться к топливу с более низким октановым числом, чем рекомендовано. Но максимальная мощность, экономичность и ресурс двигателя закладываются именно под рекомендованный бензин, а не под минимально допустимый.

Ресурсные испытания также проводятся на топливе с оптимальными характеристиками. Для турбированных моторов с непосредственным впрыском эксперты считают разумным постоянное использование бензина не ниже АИ-95, а в жаркую погоду — АИ-98. Иначе двигатель вынужден работать в щадящем режиме, снижая отдачу ради собственной защиты.

Маркетинг против реальной эксплуатации

Допуск АИ-92 в инструкциях китайских автомобилей во многом носит маркетинговый характер. Производители делают акцент на универсальности и возможности эксплуатации даже в регионах с ограниченным выбором топлива. Однако это не означает, что такой бензин оптимален для повседневной езды и сохранения ресурса мотора.

Как отмечают эксперты, к подобным заявлениям стоит относиться с иронией. Формально двигатель "поедет", но работать он будет не в лучших для себя условиях.

LSPI и роль моторного масла

Отдельную опасность для двигателей с прямым впрыском представляет явление LSPI — низкоскоростное раннее зажигание. Оно было выявлено на ранних этапах развития таких моторов и связано с преждевременным воспламенением смеси топлива и моторного масла, сообщает "За рулем".

Проблему удалось существенно снизить с появлением новых категорий моторных масел. Современные стандарты практически исключают образование зольных отложений в камере сгорания и на поршнях, тем самым уменьшая риск разрушительных вспышек до штатного зажигания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
