Виталий Корнеев

Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина

Авто

Отказ в заправке бензина в канистру для многих водителей становится неприятным сюрпризом. Топливо есть, тара под рукой, но оператор АЗС говорит "нельзя". Причина чаще всего кроется в требованиях к безопасности, а не в формализме. 

Почему на АЗС так строго относятся к канистрам

Правила хранения и отпуска топлива на автозаправках регламентированы нормативами безопасности. Бензин относится к легковоспламеняющимся веществам, поэтому любая неподходящая емкость повышает риск возгорания. Особенно это актуально в условиях, когда качество топлива и соблюдение регламентов напрямую влияют на безопасность эксплуатации. Сотрудники АЗС обязаны следовать инструкциям и имеют право отказать в заправке, если тара не соответствует требованиям.

"На заправке ответственность несёт не водитель, а оператор и владелец объекта. Любая нестандартная тара автоматически рассматривается как источник повышенного риска, особенно если невозможно подтвердить её антистатические свойства," — считает инженер по пожарной безопасности, обозреватель Pravda. ru Белов Антон Викторович.

На практике больше всего проблем возникает при попытке использовать случайные емкости — пластиковые бутылки из-под воды или технические канистры без обозначений. Такая тара не рассчитана на контакт с топливом и может деформироваться, протекать или накапливать статическое электричество.

Металлические канистры: самый безопасный вариант

Металлическая канистра по-прежнему считается эталоном безопасности. Она устойчива к механическим повреждениям, не накапливает статическое электричество и хорошо переносит перепады температуры. Главное условие — целостность корпуса и герметичная крышка.

Именно с металлическими емкостями у водителей почти никогда не возникает вопросов на заправке. Даже на самых строгих АЗС такую тару принимают без лишних проверок, что делает ее универсальным выбором для хранения и перевозки бензина, особенно при длительных поездках и зимней эксплуатации автомобиля.

Почему пластиковые канистры вызывают споры

Долгое время пластик ассоциировался с повышенным риском. Основная опасность — накопление статического заряда, который при контакте с парами бензина теоретически может привести к воспламенению. По этой причине многие заправки ранее полностью запрещали заправку пластиковых канистр. Об этом сообщает 110 KM.

Ситуация изменилась с появлением современных материалов и стандартов. Сегодня допускаются пластиковые канистры, изготовленные специально для нефтепродуктов. Они производятся из антистатического пластика и проходят обязательную сертификацию.

Какие пластиковые канистры разрешены

Разрешенной считается только та пластиковая емкость, на которой есть заводская маркировка, подтверждающая назначение для хранения топлива. Обычно это обозначения, указывающие на соответствие стандартам и возможность использования для бензина и дизеля.

Если такой маркировки нет, оператор АЗС вправе отказать в заправке, даже если канистра выглядит прочной и новой. Формально он действует в рамках правил и отвечает за безопасность на территории заправки.

ГОСТ и реальные ситуации на АЗС

В России действует ГОСТ Р 58404-2019, который допускает заправку сертифицированных пластиковых канистр. Однако на практике водители продолжают сталкиваться с отказами. Причина — устаревшие внутренние инструкции или осторожность персонала, не желающего брать на себя ответственность.

В подобных случаях автомобилисты могут сослаться на действующий стандарт, но это не всегда помогает. Поэтому многие предпочитают заранее исключить риск конфликта.

Популярные вопросы о канистрах для бензина

Можно ли заправлять бензин в обычную пластиковую бутылку?

Нет, такая тара категорически запрещена из-за высокого риска возгорания.

Разрешены ли пластиковые канистры на АЗС?

Да, но только при наличии заводской маркировки и соответствия стандартам.

Что выбрать для дальних поездок?

Для гарантии заправки лучше металлическая канистра, для удобства — сертифицированная пластиковая.

Автор Виталий Корнеев
Корнеев Виталий Александрович — инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
