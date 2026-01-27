Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Одно неверное число — и мотор начинает умирать: главная ошибка при выборе масла

Авто

Выбор моторного масла кажется простой задачей, пока не приходится сталкиваться с десятками допусков, классов вязкости и советов "из интернета". Ошибка в этом вопросе может стоить двигателю ресурса, а владельцу — лишних затрат. Понимание базовых принципов помогает избежать лишних рисков и подобрать масло осознанно. Об этом сообщают Kolesa.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Рекомендации автопроизводителя — отправная точка

Любой подбор моторного масла начинается с инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно автопроизводитель закладывает требования к смазочному материалу, исходя из конструкции двигателя, тепловых режимов и расчетных нагрузок.

В руководстве указываются международные допуски и стандарты, такие как API, ACEA и ILSAC, а также фирменные требования отдельных концернов. Встречающиеся формулировки вроде "используйте масло с допуском ACEA C5" или "рекомендуется масло класса API SP" — не рекомендация, а обязательное условие.

Важно учитывать, что стандарты развиваются. Если в мануале указан допуск предыдущего поколения, допускается применение более современного масла, так как новые спецификации, как правило, перекрывают требования старых.

Класс вязкости и климат эксплуатации

Помимо допусков, производитель указывает классы вязкости по SAE J300. Эти параметры определяют поведение масла при холодном запуске и при рабочей температуре двигателя.

Всесезонные масла маркируются двумя числами. Первое, перед буквой W, отвечает за текучесть на морозе. Чем оно ниже, тем легче пуск двигателя в холодную погоду. Для большинства регионов России подходит класс 5W, а для районов с температурами ниже -30 °C чаще выбирают 0W.

Второе число отражает высокотемпературную вязкость — способность масла сохранять защитную пленку при нагреве. Современные двигатели все чаще рассчитаны на маловязкие масла вроде 5W-30, 0W-30 или 0W-20, что связано с требованиями по экономии топлива и снижению выбросов. При этом споры о зимнем и летнем масле до сих пор остаются источником ошибок при выборе.

Баланс между экономичностью и защитой

Маловязкие масла снижают потери на трение, но предъявляют высокие требования к качеству базовых масел и присадок. Именно поэтому решающее значение имеет уровень технологий производителя и его опыт взаимодействия с автоконцернами.

Масла средней вязкости — 5W-40, 0W-40, 10W-40 — часто называют универсальными. Они подходят для моторов разных поколений и обеспечивают больший запас прочности, хотя и уступают маловязким продуктам по влиянию на расход топлива. Более густые варианты вроде 5W-50 или 10W-60 применяются в высокофорсированных и спортивных двигателях.

Пробег и условия эксплуатации

При выборе масла важно учитывать не только рекомендации завода, но и реальный режим эксплуатации. К тяжелым условиям относятся частые холодные пуски, короткие поездки, пыльные дороги, нестабильное качество топлива, пробки и длительная работа на холостом ходу.

В таких режимах масло быстрее теряет свойства, поэтому предпочтение часто отдают более вязким продуктам, способным дольше сохранять защитную пленку. Кроме того, производители автомобилей нередко рекомендуют сокращать интервал замены вдвое — с 10-15 тыс. км до 5-7 тыс. км.

Для автомобилей с большим пробегом повышенная вязкость также становится актуальной. После 150-200 тыс. км увеличиваются рабочие зазоры, и слишком жидкое масло может не обеспечивать достаточной защиты. В таких случаях масла для большого пробега помогают снизить угар и замедлить износ.

Сравнение: маловязкие и масла средней вязкости

Маловязкие масла ориентированы на современные моторы и экономию топлива. Они требуют строгого соблюдения допусков и высокого качества продукта.
Масла средней вязкости обеспечивают более прочную пленку, лучше переносят нагрузки и подходят для двигателей с пробегом, но могут немного уступать по топливной эффективности.

Плюсы и минусы самостоятельного выбора масла

Осознанный подбор масла дает водителю контроль над состоянием двигателя, но требует внимания к деталям.

Плюсы: точное соответствие условиям эксплуатации, продление ресурса двигателя, снижение рисков износа.
Минусы: необходимость разбираться в допусках, вязкостях и рекомендациях, риск ошибки при игнорировании мануала.

Советы по выбору моторного масла

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля.
Определите требуемые допуски и стандарты.
Подберите класс вязкости с учетом климата и пробега.
Учитывайте реальный режим эксплуатации.
Выбирайте масла проверенных производителей с развитой технологической базой.

Популярные вопросы о выборе моторного масла

Можно ли использовать более современный допуск, чем указан в мануале?
Да, если новый стандарт перекрывает требования предыдущего поколения.

Что лучше для двигателя с большим пробегом?
Чаще всего масла средней вязкости, обеспечивающие более прочную защитную пленку.

Как часто менять масло при тяжелой эксплуатации?
Интервал рекомендуется сокращать примерно вдвое по сравнению со стандартным.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы масло двигатель транспорт автомобиль
Новости Все >
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Телефон шлет опасные намеки: эти признаки говорят, что ваш смартфон заражен вирусом
Финансовые ямы становятся нормой: как в 2026 году удержать бюджет под контролем
Сейчас читают
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Садоводство, цветоводство
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Популярное
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу

Розмарин всё чаще используют не только на кухне, но и в спальне. Как работает этот натуральный приём, чем он полезен и почему его считают альтернативой освежителям.

Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Последние материалы
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Тахометр сходит с ума: безобидный симптом может обернуться внезапной остановкой
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Работа Максима Грека стала угрозой: как перевод превратился в приговор
Обоняние пропало без простуды: что может скрываться за этим симптомом
Минус скорость, плюс риск: зимние дороги столицы начали работать против водителей
Высокое давление — не случайность: оно может указывать на сбой сразу трёх органов
Серебро оказалось в дефиците: какими будут последствия
Город у моря, где хватает чудес: маршрут, который меняет представление о Вьетнаме
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.