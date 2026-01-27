Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Зима расставляет ловушки: за какие мелочи водителей штрафуют на тысячи рублей

Авто

Зимой штраф можно получить не только за превышение скорости или неправильный манёвр. Снегопады и морозы создают ситуации, в которых водитель рискует нарушить ПДД, даже не осознавая этого. Такие ошибки часто кажутся мелочами, но приводят к реальным санкциям. Об этом сообщает Autonews.

Водитель проверяет документы в автомобиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель проверяет документы в автомобиле

Парковка на заснеженном газоне

Даже под плотным слоем снега газон остаётся газоном. Зимой его границы могут быть неочевидны, из-за чего водители ошибочно считают место допустимым для стоянки. Однако правила не меняются в зависимости от сезона.

Штрафы за такую парковку различаются по регионам. В Москве для физических лиц он составляет 5 тыс. рублей, для должностных — 30 тыс., для юридических — 300 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге суммы варьируются от 3 до 5 тыс. рублей для водителей и доходят до 500 тыс. рублей для компаний.

Зимой многие забывают, что даже места для парковки под снегом подчиняются тем же правилам, что и летом, и визуальная неопределённость не освобождает от ответственности.

Помехи для уборки снега

Во время сильных снегопадов особое внимание уделяется работе снегоуборочной техники. Автомобиль, припаркованный с нарушениями, может мешать расчистке улиц, что считается основанием для штрафа.

В таких случаях возможна эвакуация машины на штрафстоянку. Помимо штрафа водителю придётся оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля. В Москве штраф за нарушение правил парковки начинается от 2,5 тыс. рублей.

Если же автомобиль стоял без нарушений, его могут временно переместить для уборки снега без наложения штрафа.

Автомобиль со снежной "шапкой"

Выезд на дорогу с неочищенной машиной — ещё один источник штрафов. Снег на номерах делает их нечитаемыми, а наледь на фарах ухудшает видимость для других участников движения.

Кроме того, опасность представляет и снег на крыше автомобиля: при резком торможении он может съехать на лобовое стекло или слететь на другие машины, что влечёт ответственность уже за последствия.

Очистка автомобиля и прогрев двигателя

При уборке снега важно следить, куда он сбрасывается. Сметание льда и снега на проезжую часть может быть расценено как создание помех дорожному движению, что подпадает под ст. 12.33 КоАП.

Отдельное внимание стоит уделить прогреву двигателя. В жилых зонах запрещена стоянка с работающим мотором более пяти минут. За это предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. рублей.

Неисправные "дворники" и замёрзшая "омывайка"

Зимой инспекторы часто обращают внимание на состояние стеклоочистителей и стеклоомывателя. Сломанные "дворники" или замёрзшая жидкость в бачке считаются неисправностью.

Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. В отдельных случаях инспектор может запретить дальнейшее движение до устранения неисправности, что особенно неприятно в морозную погоду.

Сравнение: очевидные и неочевидные зимние штрафы

К очевидным относятся превышение скорости и неправильная парковка.
К неочевидным — снег на крыше, прогрев двигателя во дворе, замёрзшая "омывайка" и парковка на скрытом под снегом газоне. Именно они чаще всего становятся неожиданностью для водителей.

Плюсы и минусы внимательного отношения к зимним правилам

Зимняя дисциплина на дороге требует больше времени и усилий, но снижает риски.

  • Плюсы: отсутствие штрафов, безопасность для окружающих, спокойные поездки, соблюдение закона.
  • Минусы: необходимость чаще очищать автомобиль, контролировать техническое состояние и тратить больше времени перед выездом.

Советы по предотвращению зимних штрафов

Очищайте крышу, номера и фары перед каждой поездкой.
Проверяйте место парковки, даже если газон скрыт снегом.
Не оставляйте автомобиль с заведённым мотором во дворах.
Следите за состоянием "дворников" и наличием незамерзающей жидкости.
Паркуйтесь так, чтобы не мешать уборке снега.

Популярные вопросы о зимних штрафах для водителей

Можно ли оспорить штраф за парковку на заснеженном газоне?
Да, но потребуется доказать отсутствие газона или ошибки в фиксации нарушения.

Разрешён ли прогрев автомобиля зимой?
Да, но не более пяти минут и не в жилой зоне.

Могут ли запретить движение из-за замёрзшей "омывайки"?
Да, если стеклоочистка не работает и ухудшает обзор.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы зима штраф двигатель транспорт автомобиль
