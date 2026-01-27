Зима расставляет ловушки: за какие мелочи водителей штрафуют на тысячи рублей

Зимой штраф можно получить не только за превышение скорости или неправильный манёвр. Снегопады и морозы создают ситуации, в которых водитель рискует нарушить ПДД, даже не осознавая этого. Такие ошибки часто кажутся мелочами, но приводят к реальным санкциям. Об этом сообщает Autonews.
Даже под плотным слоем снега газон остаётся газоном. Зимой его границы могут быть неочевидны, из-за чего водители ошибочно считают место допустимым для стоянки. Однако правила не меняются в зависимости от сезона.
Штрафы за такую парковку различаются по регионам. В Москве для физических лиц он составляет 5 тыс. рублей, для должностных — 30 тыс., для юридических — 300 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге суммы варьируются от 3 до 5 тыс. рублей для водителей и доходят до 500 тыс. рублей для компаний.
Зимой многие забывают, что даже места для парковки под снегом подчиняются тем же правилам, что и летом, и визуальная неопределённость не освобождает от ответственности.
Во время сильных снегопадов особое внимание уделяется работе снегоуборочной техники. Автомобиль, припаркованный с нарушениями, может мешать расчистке улиц, что считается основанием для штрафа.
В таких случаях возможна эвакуация машины на штрафстоянку. Помимо штрафа водителю придётся оплатить услуги эвакуатора и хранение автомобиля. В Москве штраф за нарушение правил парковки начинается от 2,5 тыс. рублей.
Если же автомобиль стоял без нарушений, его могут временно переместить для уборки снега без наложения штрафа.
Выезд на дорогу с неочищенной машиной — ещё один источник штрафов. Снег на номерах делает их нечитаемыми, а наледь на фарах ухудшает видимость для других участников движения.
Кроме того, опасность представляет и снег на крыше автомобиля: при резком торможении он может съехать на лобовое стекло или слететь на другие машины, что влечёт ответственность уже за последствия.
При уборке снега важно следить, куда он сбрасывается. Сметание льда и снега на проезжую часть может быть расценено как создание помех дорожному движению, что подпадает под ст. 12.33 КоАП.
Отдельное внимание стоит уделить прогреву двигателя. В жилых зонах запрещена стоянка с работающим мотором более пяти минут. За это предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. рублей.
Зимой инспекторы часто обращают внимание на состояние стеклоочистителей и стеклоомывателя. Сломанные "дворники" или замёрзшая жидкость в бачке считаются неисправностью.
Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. В отдельных случаях инспектор может запретить дальнейшее движение до устранения неисправности, что особенно неприятно в морозную погоду.
К очевидным относятся превышение скорости и неправильная парковка.
К неочевидным — снег на крыше, прогрев двигателя во дворе, замёрзшая "омывайка" и парковка на скрытом под снегом газоне. Именно они чаще всего становятся неожиданностью для водителей.
Зимняя дисциплина на дороге требует больше времени и усилий, но снижает риски.
Очищайте крышу, номера и фары перед каждой поездкой.
Проверяйте место парковки, даже если газон скрыт снегом.
Не оставляйте автомобиль с заведённым мотором во дворах.
Следите за состоянием "дворников" и наличием незамерзающей жидкости.
Паркуйтесь так, чтобы не мешать уборке снега.
Можно ли оспорить штраф за парковку на заснеженном газоне?
Да, но потребуется доказать отсутствие газона или ошибки в фиксации нарушения.
Разрешён ли прогрев автомобиля зимой?
Да, но не более пяти минут и не в жилой зоне.
Могут ли запретить движение из-за замёрзшей "омывайки"?
Да, если стеклоочистка не работает и ухудшает обзор.
