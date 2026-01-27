Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Безобидный маршрут, опасный финал: зимняя дорога заманивает ложной безопасностью

Авто

Зимняя дорога часто выглядит безобидно, но именно в холодный сезон мелкие ошибки за рулём оборачиваются самыми тяжёлыми последствиями. Скользкое покрытие, плохая видимость и технические нюансы автомобиля требуют от водителя другого подхода к вождению. Игнорирование этих факторов превращает поездку в цепочку опасных ловушек. Об этом сообщает Rambler.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Почему зима усиливает риск на дороге

Зимой привычные маршруты меняются до неузнаваемости. Снег и лёд резко снижают сцепление шин с покрытием, а тормозной путь увеличивается в разы. При этом многие водители продолжают ездить в том же ритме, что и летом, не учитывая реальные условия.

Одна из самых частых ошибок — недооценка дистанции. На скользкой дороге автомобиль впереди может затормозить гораздо раньше, чем вы ожидаете. Попытка «держаться ближе» часто заканчивается потерей контроля и столкновением, даже при небольшой скорости.

Дополнительную опасность создаёт ложное чувство уверенности. Владельцы автомобилей с полным приводом нередко считают, что AWD или 4×4 решают все проблемы. Однако такие системы помогают тронуться с места, но не сокращают тормозной путь и не отменяют законов физики.

Технические ошибки, которые дорого обходятся

Состояние автомобиля зимой выходит на первый план. Изношенные или неподходящие зимние шины резко снижают управляемость и превращают машину в плохо контролируемый объект. Особенно важно следить за давлением: на морозе оно падает, что ухудшает устойчивость и реакцию на руль.

Не менее опасно игнорировать общее обслуживание. Слабая батарея, которая ещё «держалась» осенью, может подвести в самый неподходящий момент. Мороз ускоряет разряд, и автомобиль может не завестись вдали от помощи, создавая угрозу для водителя и пассажиров.

Опасности, когда автомобиль стоит

Зимние риски не ограничиваются движением. Прогрев автомобиля с включённым двигателем может быть смертельно опасным, если выхлопная труба перекрыта снегом. В этом случае угарный газ начинает накапливаться в салоне, оставаясь незаметным для человека.

Даже короткое пребывание в таком автомобиле может привести к потере сознания. Если требуется прогреть салон, делать это следует короткими интервалами и только после проверки, что выхлопу ничто не мешает.

Ошибки с оборудованием и аксессуарами

Дополнительное оснащение помогает зимой, но только при правильном использовании. Снежные цепи улучшают проходимость, однако неправильная установка сводит их пользу к нулю. Плохо закреплённые цепи могут повредить подвеску или тормозную систему.

Ещё одна распространённая ошибка — игнорировать снег на крыше автомобиля. Во время движения он может сойти на лобовое стекло или попасть на машину позади, резко ухудшив обзор и спровоцировав аварийную ситуацию.

Сравнение: осторожное и рискованное зимнее вождение

Осторожный водитель снижает скорость, увеличивает дистанцию и заранее готовит автомобиль к зиме. Такой подход уменьшает вероятность аварий и поломок.
Рискованное вождение строится на привычках тёплого сезона, игнорировании шин, давления и дорожных условий, что значительно повышает шанс ДТП и штрафов.

Плюсы и минусы зимней подготовки автомобиля

Зимняя подготовка требует времени, но даёт ощутимый эффект. Она снижает стресс и повышает безопасность в дороге.

  • Плюсы: лучшая управляемость, снижение аварийных рисков, уверенность на скользких участках, соответствие требованиям закона.
  • Минусы: дополнительные расходы на шины, аккумулятор и аксессуары, необходимость регулярных проверок.

Советы по безопасному вождению зимой

Снизьте скорость и увеличьте дистанцию на снегу и льду.
Используйте только подходящие зимние шины с правильным давлением.
Проверяйте состояние аккумулятора до наступления морозов.
Держите в машине аварийный комплект: аптечку, фонарик, одеяло, лопату, кабели.
Очищайте крышу и стекла от снега перед каждой поездкой.

Популярные вопросы о вождении на скользких дорогах

Почему полный привод не спасает от аварий?
Он улучшает разгон, но не влияет на торможение и сцепление при остановке.

Обязательно ли очищать снег с крыши автомобиля?
Да, в ряде регионов за это предусмотрены штрафы, а слетающий снег опасен для других водителей.

Что делать, если машина застряла зимой?
Оставаться в автомобиле, экономить заряд батареи, использовать аварийный комплект и вызывать помощь.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
