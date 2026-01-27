Минус скорость, плюс риск: зимние дороги столицы начали работать против водителей

На фоне затянувшихся снегопадов Москва столкнулась с резким ухудшением дорожной обстановки: скорость движения упала, а поездки на привычные расстояния стали занимать на десятки минут больше. В условиях, когда городские магистрали перегружены, вопрос безопасности за рулём выходит на первый план — особенно для тех, кто не готов отказаться от личного автомобиля даже в метель.

Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ уборка снега

Когда поездку лучше отложить

По оценке автоэксперта Владимира Сажина, рекомендации городских властей временно отказаться от личного транспорта в снегопады нельзя игнорировать. Он подчёркивает, что самый эффективный способ избежать многочасовых заторов — не выезжать на дороги в период пиковых осадков и дождаться, пока коммунальные службы приведут проезжую часть в порядок.

По его словам, общественный транспорт в такие дни часто оказывается более предсказуемым вариантом. Автобусы и другой наземный транспорт нередко движутся по выделенным полосам, минуя общий поток. А при небольшой дистанции пешая прогулка может оказаться быстрее и безопаснее любой поездки на автомобиле.

Скорость, дистанция и манёвры

Если же поездка неизбежна, ключевым фактором становится стиль вождения. Эксперт предупреждает, что попытки компенсировать потерянное в пробках время за счёт резкого разгона на свободных участках дороги лишь увеличивают риск аварий.

"Не стоит увлекаться скоростью. Я понимаю, что пробки многих водителей выводят из себя, они вечно везде опаздывают, и поэтому, когда есть свободный участок дороги, они стараются прибавить скорость. Но чтобы погонять, лучше дождаться лета, и там уже насладиться скоростью своего транспортного средства", — говорит автоэксперт Владимир Сажин.

Он также обращает внимание на необходимость строгого соблюдения дистанции и бокового интервала. По статистике, большинство ДТП происходит именно из-за наездов сзади, когда водители переоценивают возможности автомобиля и недооценивают дорожные условия. В снегопад резкие перестроения и движения рулём могут легко привести к заносу.

Внимание к деталям и человеческий фактор

В условиях плохой видимости особую роль играет корректное использование световых приборов. Ближний свет фар и внешняя оптика помогают не только лучше видеть дорогу, но и быть заметным для других участников движения.

Отдельно Сажин подчёркивает опасность отвлечения на смартфон. Даже короткий взгляд на экран может стоить драгоценных секунд, необходимых для экстренного торможения. По его мнению, в такие дни требуется максимальная концентрация и отказ от любых второстепенных действий за рулём, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Работодателям надо обратить на это внимание — все-таки это форс-мажор, многие люди опаздывают не по своей вине. К ним бы как-то с пониманием отнестись", — резюмировал автоэксперт Владимир Сажин.