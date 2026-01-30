Самые дорогие лимузины мира: почему богачи платят миллионы за роскошь на колёсах

Многие из сильных мира сего обожают роскошь, причем в разных ее проявлениях. Это не только дома и безумно дорогая одежда, безделушки. Автомобили тоже не стали исключением — а раз есть спрос, будет и предложение.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лимузин "Мерседес"

Рекорды, золото и ноль практичности

Существуют, например, эксклюзивные модели, о практичности которых речи не идет: их делали ради рекордов или "показухи". Это тридцатиметровая "Американская мечта", которая непонятно кого возит: попробуйте на этом монстре развернуться, даже c учетом того, что половина машины изгибается посередине!

Или удлиненный Mini Cooper, усыпанный кристаллами от "Сваровски". Либо Rolls-Royce Silver Spur султана Брунея, покрытый золотом "с головы до пят" за 14 млн долларов.

Да, дорого; практичность или эстетика тут и близко не стояла: сплошная безвкусица. Но есть и другие лимузины: практичные и элегантные, который теоретически мог бы купить или арендовать каждый читатель этой статьи.

"Роллс-Ройс Фантом"

Пожалуй, одна из самых старых марок лимузинов, производство которых стартовало в далеком 1925 году. Это малосерийный автомобиль изначально позиционировался как предмет роскоши. Несмотря на захватившую мир лихорадку индустриализации с ее конвейерами, Rolls-Royce Phantom выпускался малыми партиями и собирался вручную.

Причем производство было "индивидуальным": начиналось только после принятия заказа. В "базовую комплектацию" входили двигатель и шасси — кузов и его оснащение изготавливали в соответствии с пожеланиями заказчика.

Компания ревниво следила за конкурентами в сегменте роскошных лимузинов. Конечно, дорогие легковые авто выпускали и другие компании. Но вот Bentley с ее флагманской шикарной моделью 8 Light в этом плане не очень повезло: в конце концов "Роллс-Ройс ее поглотил. В 1998-м "Бентли" перешла к Volkswagen Group, а в 2022 стала частью Audi, тоже входящем в WV.

Но вернемся к "Роллс-Ройсам". На сегодня последняя модель, выпускаемая с 2017 года, — Rolls-Royce Phantom VIII, а точнее, Series II, поступившая в продажу в 2022-м. Внешний вид лимузина не отличается от стандартного Phantom, не считая длины и увеличенного пассажирского отделения в задней части авто.

Заказчик, как и в 20-е годы минувшего века, может персонализировать свое авто, заранее заказав, например, оригинальную панель приборов или какие-то элементы дизайна, для чего можно воспользоваться "Галереей" на сайте производителя. Из особенностей "штатного" оформления стоит отметить потолок Starlight, в который интегрированы полторы тысячи волоконных оптических элементов, благодаря которым формируется эффект звездного неба.

Точное число выпускаемых авто компания не сообщает. Известно, что предыдущая модель Phantom VII была произведена в количестве более 10 тыс. экземпляров.

Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard

Бронированный роскошный лимузин стоимостью свыше 2 млн долларов, выдерживающий выстрелы из штурмовой винтовки и подрыв 15-киллограммового фугаса в паре метров от авто. Из интересных новшеств можно отметить активацию камеры видеонаблюдения при поднятии шторки, отделяющей водителя от пассажиров.

Это позволяет последним смотреть на дорогу "сквозь" шофера. В первую очередь, шестиместный лимузин ориентирован на глав государств, крупных бизнесменов. Тяжелую машину приводит в движение шестилитровый силовой агрегат с парой турбин, развивающий 621 л. с. В 2025 году модель, выпущенная в 2018-м, с пробегом 7100 км, продавалась в ЕС за 1,428 млн евро.

Как-то само собой подразумевается, что лимузин — легковая машина. Однако он может быть и …грузовым!

Midnight rider

По сути, это полуприцеп, который тащит за собой мощный тягач Peterbilt 379, укомплектованный движком в 435 "лошадей". Заказать подобную "штуку" может кто угодно: были бы лишних 2,5 млн "зеленых" в кармане. Правда, срок изготовления немалый: от полутора до трех лет. Первую машину и вовсе делали аж семь лет: с 1997-й по 2004-й, хотя разработана она еще в 1986-м.

Оно и понятно: только вместимость полуприцепа составляет 40 пассажиров, которые могут с комфортом разместиться в трех комнатах, пользоваться баром и туалетом. А еще внутри — спутниковая телефонная связь, шикарная акустика мощностью 1800 ватт, телевизоры.

Название машины говорит само за себя (в переводе — "Полуночный всадник") о предназначении. Это идеальный вариант для молодежных вечеринок на колесах. Из особенностей стоит отметить внутреннюю отделку: по словам разработчиков, в ней использованы только натуральные материалы — композитов и пластика нет: только дерево и металл.

Суперлимузин имеет даже экипаж, состоящий из пары водителей, двух барменов и уборщицы (по окончании каждой поездки ей приходится ликвидировать последствия вечеринки в течение 36 часов).

По габаритам авто впечатляет: длина, ширина и высота — 21,3, 2,6, 4,2 метра соответственно. Однако в Книгу рекордов Гиннесса автомобиль попал из-за своей массы в 23 тонны. Он считается самым тяжелым лимузином в мире. Кстати, аренда этого "чуда техники" стоит не так дорого: 1000 долларов в час: если, конечно, раскидать сумму на всех 40 человек, получится всего по 25 "зеленых".

К тому же, при длительной аренде предлагаются скидки, в т. ч. на проживание в отелях, с которыми у владельца лимузина есть договоренности.