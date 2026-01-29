Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл

Действительно, такая "мода" существовала в СССР вплоть до начала 1990-х годов. С первого взгляда болтающаяся в фаре тормозная жидкость кажется элементом некоего "тюнинга".

Фото: Own work by DL24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тормозная жидкость и фары

"Закапать в глаза": странный автосленг прошлого

На тогдашнем сленге это называлось "закапать в глаза". Ночью свет от такого "новшества" был несколько необычным, что давало "право" владельцу авто считать свое детище неким "эксклюзивом".

Но не все так просто — техническая составляющая у этой "привычки" все-таки была. Как считают многие, заливка тормозной жидкости в фары способствовала сбору влаги, которая вызывала коррозию отражателя и запотевание стекла.

Из-за этого свет становился мутноватым. Другое дело, имело ли такое "ноу-хау" нужный эффект — ведь лампа нагревалась и холодная жидкость могла "помочь" ей лопнуть? Стоит разобраться по порядку.

Герметичность

В старых фарах, выпускаемых в СССР, ее обеспечивала не мастика, как сегодня, а тонкая резиновая прокладка. Со временем она усыхала и просто переставала выполнять свои функции. Да, собственно, и изначально она не очень-то герметизировала внутреннюю часть оптики.

Купить новую прокладку при тогдашнем тотальном дефиците не представлялось возможным. А большинство самодельных не могли обеспечить нужную герметичность. К тому же в фарах типа AU-140 на заводе не предусматривали вентиляционные отверстия для охлаждения лампочек. В итоге внутри при перепаде температур образовывался конденсат.

Надо добавить: позже в СССР появились галогеновые лампы, раскалявшиеся до 300-350°С и соответствующие им фары. Тут уже сделали пару отверстий в корпусе: одно верхнее для вентиляции, второе нижнее играло еще и роль дренажа. Когда галогеновая лампа горела, конденсат испарялся достаточно быстро.

Еще один плюс, который приносила заливка "тормозухи" — борьба с коррозией. Данная жидкость обладает неплохими абсорбирующими характеристиками, т. е. впитывает влагу. А от нее сильно страдал отражатель, который после нескольких лет эксплуатации авто буквально осыпался, как труха. При этом внутри обнажалась изрядно проржавевшая основа корпуса.

Разумеется, на автозаводах знали об этой проблеме и решали ее, как было принято в Советском Союзе, неспеша. Кстати: чтобы хоть как-то прореагировать на жалобы, автовладельцам предлагали при запотевании оптики постоять на месте с включенным дальним светом 10 мин, чтобы влага испарилась.

В движении на подобную процедуру уходит больше времени. Тем не менее к началу 1980-х при изготовлении отражателей для фар стали применять кремнийорганическую пленку, позднее — полимерные материалы.

В результате необходимость в защите от коррозии отпала сама собой. А теперь поговорим о минусах, которые приносила заливка в фары тормозной жидкости.

Отрицательная сторона "модной тенденции" 70-х

Опыт, уже в наше время, поставили эксперты ИИИАЭ — института, занимающегося автомобильной электроникой. Специалисты быстро выяснили, что "тормозуха" перекрывает сектор отражателя, который обеспечивает эффективную работу дальнего света. Освещенность падает в среднем на 20%. Цвет приобретал красноватый оттенок, что запрещалось ПДД. Правда, многие заливали синеватый тосол или желтоватую БСК.

И если простая двухнитевая лампа нагревалась до 50-60°С, то галогеновая, как писалось выше, — 300-350°С. При тряске капли жидкости попадали на стекло лампы, и она могла запросто лопнуть.

В 1990-е в новую Россию хлынул поток иномарок, в которых с блок-фарами все было в порядке — он не запотевали. Да и отечественные авто уже получили современную оптику. Так что "мода" на заливку тормозной жидкости в фары сама собой исчезла так же быстро, как и появилась.

А нам остается только отдать должное советским самодельщикам, которые, как могли, своими силами, пусть и не всегда удачно, пытались усовершенствовать продукцию родного автопрома.