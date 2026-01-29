Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл

Авто

Действительно, такая "мода" существовала в СССР вплоть до начала 1990-х годов. С первого взгляда болтающаяся в фаре тормозная жидкость кажется элементом некоего "тюнинга".

Тормозная жидкость и фары
Фото: Own work by DL24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозная жидкость и фары

"Закапать в глаза": странный автосленг прошлого

На тогдашнем сленге это называлось "закапать в глаза". Ночью свет от такого "новшества" был несколько необычным, что давало "право" владельцу авто считать свое детище неким "эксклюзивом".

Но не все так просто — техническая составляющая у этой "привычки" все-таки была. Как считают многие, заливка тормозной жидкости в фары способствовала сбору влаги, которая вызывала коррозию отражателя и запотевание стекла.

Из-за этого свет становился мутноватым. Другое дело, имело ли такое "ноу-хау" нужный эффект — ведь лампа нагревалась и холодная жидкость могла "помочь" ей лопнуть? Стоит разобраться по порядку. 

Герметичность

В старых фарах, выпускаемых в СССР, ее обеспечивала не мастика, как сегодня, а тонкая резиновая прокладка. Со временем она усыхала и просто переставала выполнять свои функции. Да, собственно, и изначально она не очень-то герметизировала внутреннюю часть оптики.

Купить новую прокладку при тогдашнем тотальном дефиците не представлялось возможным. А большинство самодельных не могли обеспечить нужную герметичность. К тому же в фарах типа AU-140 на заводе не предусматривали вентиляционные отверстия для охлаждения лампочек. В итоге внутри при перепаде температур образовывался конденсат.

Надо добавить: позже в СССР появились галогеновые лампы, раскалявшиеся до 300-350°С и соответствующие им фары. Тут уже сделали пару отверстий в корпусе: одно верхнее для вентиляции, второе нижнее играло еще и роль дренажа. Когда галогеновая лампа горела, конденсат испарялся достаточно быстро.

Еще один плюс, который приносила заливка "тормозухи" — борьба с коррозией. Данная жидкость обладает неплохими абсорбирующими характеристиками, т. е. впитывает влагу. А от нее сильно страдал отражатель, который после нескольких лет эксплуатации авто буквально осыпался, как труха. При этом внутри обнажалась изрядно проржавевшая основа корпуса.

Разумеется, на автозаводах знали об этой проблеме и решали ее, как было принято в Советском Союзе, неспеша. Кстати: чтобы хоть как-то прореагировать на жалобы, автовладельцам предлагали при запотевании оптики постоять на месте с включенным дальним светом 10 мин, чтобы влага испарилась.

В движении на подобную процедуру уходит больше времени. Тем не менее к началу 1980-х при изготовлении отражателей для фар стали применять кремнийорганическую пленку, позднее — полимерные материалы.

В результате необходимость в защите от коррозии отпала сама собой. А теперь поговорим о минусах, которые приносила заливка в фары тормозной жидкости.

Отрицательная сторона "модной тенденции" 70-х

Опыт, уже в наше время, поставили эксперты ИИИАЭ — института, занимающегося автомобильной электроникой. Специалисты быстро выяснили, что "тормозуха" перекрывает сектор отражателя, который обеспечивает эффективную работу дальнего света. Освещенность падает в среднем на 20%. Цвет приобретал красноватый оттенок, что запрещалось ПДД. Правда, многие заливали синеватый тосол или желтоватую БСК.

И если простая двухнитевая лампа нагревалась до 50-60°С, то галогеновая, как писалось выше, — 300-350°С. При тряске капли жидкости попадали на стекло лампы, и она могла запросто лопнуть.

В 1990-е в новую Россию хлынул поток иномарок, в которых с блок-фарами все было в порядке — он не запотевали. Да и отечественные авто уже получили современную оптику. Так что "мода" на заливку тормозной жидкости в фары сама собой исчезла так же быстро, как и появилась.

А нам остается только отдать должное советским самодельщикам, которые, как могли, своими силами, пусть и не всегда удачно, пытались усовершенствовать продукцию родного автопрома.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы авто ссср лайфхак
Новости Все >
Не фильмы и не игры: чем подростки чаще всего занимают себя в дороге
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Садоводство, цветоводство
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Садоводство, цветоводство
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Популярное
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Последние материалы
Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты
Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл
У вас ягоды — горстями, а у соседа — вёдрами? Забытый этап подготовки решит проблему
Не фильмы и не игры: чем подростки чаще всего занимают себя в дороге
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Февральский ход против вредителей: после него урожай собирают не вёдрами, а тачками
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Румяная корочка хрустит, сыр тянется нитями: хачапури, которое исчезает за минуты
Антарктида ускоряется: пингвины сбились с ритма и подают опасный сигнал миру
Тигровый принт взрывает сезон: как простой узор стал главным fashion-козырем 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.