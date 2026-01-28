Популярный гибрид не выдержал реальности: Lixiang подвёл в самый ответственный момент

Сильные снегопады в России стали неожиданным испытанием для популярных гибридных кроссоверов из Китая. В экстремальных зимних условиях у автомобилей Lixiang обнаружилась проблема, способная полностью обездвижить машину во время движения. С жалобами на сбой в работе силовой установки выступили сами владельцы.

Как снегопад повлиял на работу гибридов Lixiang

Во время движения в плотной метели снег начинает активно попадать в систему впуска воздуха. В результате воздушный фильтр гибридных кроссоверов Lixiang забивается всего за несколько часов эксплуатации. Это напрямую отражается на работе бензинового двигателя, который в таких моделях отвечает за подзарядку тяговой батареи.

Когда подача воздуха нарушается, мотор не может выйти на нужную мощность. Заряд аккумулятора постепенно падает до нуля, а восполнить его становится невозможно — двигатель фактически "задыхается", что характерно для зимней эксплуатации автомобиля.

"В гибридных схемах с генераторным ДВС любая нестабильность впуска критична: если мотор не работает в расчётном режиме, система теряет источник энергии практически мгновенно", — считает инженер-автомеханик, обозреватель Pravda. ru Михаил Лазарев.

Почему автомобиль может остановиться прямо в пути

При полностью забитом снегом воздушном фильтре и патрубках гибридная система перестаёт функционировать корректно. Даже при наличии топлива бензиновый двигатель не справляется со своей задачей, и электроустановка остаётся без подпитки.

В такой ситуации автомобиль теряет ход. Единственным способом продолжить движение остаётся вынужденная остановка и ручная очистка воздухозаборников и фильтра от снега. Без этой процедуры эксплуатация машины в условиях метели становится невозможной, особенно при длительной езде без пауз.

Не только проблема китайских автомобилей

Отмечается, что подобные жалобы ранее поступали и от владельцев кроссоверов других марок. В снегопады с аналогичными трудностями сталкивались водители BMW X5, X6 и X7. Это указывает на то, что проблема связана с конструктивными особенностями воздухозабора, а не исключительно с происхождением автомобиля.

Таким образом, ситуация с Lixiang не является уникальной и может возникать у крупных кроссоверов при интенсивных осадках, что уже отмечалось при анализе зимних рисков для трансмиссии и агрегатов.

"Крупные кроссоверы с высоким воздухозабором уязвимы в плотной метели: снег не просто налипает, а буквально набивается в тракт, нарушая расчётный поток", — отмечает инженер по эксплуатации автомобилей, обозреватель Pravda. ru СПавел Сидоров.

Российские продажи и гарантийные условия

Официальные цены на кроссоверы Lixiang были объявлены в России в конце ноября прошлого года. "Белые" автомобили оказались заметно дороже машин, ввезённых по альтернативным схемам, однако официальные поставки сопровождаются расширенными гарантийными обязательствами.

Покупателям предлагается гарантия на автомобиль сроком три года или 100 000 км пробега, защита от сквозной коррозии кузова на шесть лет или 100 000 км, а также гарантия на батарею и компоненты электропривода сроком восемь лет или 160 000 км.

Рост цен в начале 2026 года

В январе 2026 года российский дистрибьютор марки Li Auto обновил прайс-листы на гибридные кроссоверы. Стоимость моделей L6, L7 и L9 выросла на 115-190 тысяч рублей, что соответствует увеличению на 1,65-1,69%.

Эксплуатация гибридов зимой

Гибридные кроссоверы чувствительнее к условиям эксплуатации, чем классические автомобили с ДВС. При интенсивных снегопадах уязвимыми становятся элементы впускной системы, от которых напрямую зависит работа генераторного двигателя. В то же время подобные сложности встречаются и у премиальных моделей других брендов.

Плюсы и минусы гибридных кроссоверов Lixiang

Зимняя эксплуатация выявила как сильные, так и слабые стороны автомобилей. С одной стороны, гибриды обеспечивают комфорт и запас хода в обычных условиях. С другой — требуют повышенного внимания в экстремальную погоду.

К минусам относят риск забивания воздухозабора снегом и зависимость работы батареи от бензинового мотора. К плюсам — наличие официальной гарантии и высокая технологичность силовой установки, сообщают "Автоновости дня".

Популярные вопросы о проблеме

Почему батарея разряжается в снегопад

Из-за нехватки воздуха бензиновый двигатель не может вырабатывать энергию для её подзарядки.

Можно ли продолжить движение без очистки фильтра

Нет, в большинстве случаев автомобиль полностью теряет возможность движения.

Это конструктивный дефект

Проблема связана с особенностями впускной системы и встречается у кроссоверов разных марок.