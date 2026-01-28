Красиво снаружи — больно потом: россияне раскрыли, что творится с б/у китайцами

Подержанные автомобили из Китая пока остаются редкими гостями на российском вторичном рынке. Их доля невелика, но интерес к таким машинам постепенно растёт, особенно на фоне цен на более привычные бренды. Вместе с этим всё чаще всплывают истории владельцев, столкнувшихся с неожиданными трудностями.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Lifan X60

Китайские авто с пробегом: рынок только формируется

Как отмечает руководитель аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, сейчас на китайские автомобили приходится лишь 4-5% сделок на вторичном рынке. Такой показатель говорит о том, что сегмент находится на ранней стадии развития. Однако эксперты ожидают, что в ближайшие годы предложение подержанных машин из КНР заметно вырастет, на фоне общего изменения структуры российского авторынка.

Потенциальным покупателям стоит учитывать, что вместе с доступной ценой они могут получить и ряд эксплуатационных нюансов, которые становятся заметны уже после покупки.

"На вторичном рынке цена часто компенсирует неопределённость — покупатель платит меньше, но берёт на себя риски, которые сложно оценить без длительной эксплуатации", — считает финансовый аналитик, обозреватель Pravda. ru Никита Волков.

Lifan X60: ставка на цену оказалась рискованной

Один из таких примеров — история Константина, купившего кроссовер Lifan X60 2016 года с пробегом чуть более 70 тысяч километров. Решение было продиктовано ограниченным бюджетом и необходимостью автомобиля для поездок на дачу.

"Я тогда остался без машины, а на Lada смотреть не хотелось. Теперь понимаю, что это было ошибкой", — рассказал владелец.

По словам Константина, автомобиль привлёк его низкой ценой и заявленными внедорожными возможностями. Однако со временем ожидания не совпали с реальностью, а эксплуатация оказалась далека от беспроблемной — типичный сценарий для части моделей на фоне возрастающих требований к надёжности.

Zotye T600: хорошее первое впечатление

Николай поделился опытом владения кроссовером Zotye T600. В 2021 году он приобрёл автомобиль 2018 года выпуска с пробегом около 67 тысяч километров. Внешний вид и оснащение салона на старте произвели положительное впечатление.

Однако по мере эксплуатации начали проявляться слабые места, характерные для подержанных китайских машин. Владельцу пришлось чаще обращаться в сервис, чем он рассчитывал при покупке.

Brilliance V5: выгодная цена с оговорками

Владимир приобрёл Brilliance V5 2017 года выпуска в 2022 году, соблазнившись привлекательным предложением на вторичном рынке. Первые поездки по городу оставили приятные ощущения, но спустя время стали заметны технические и эксплуатационные недостатки.

По словам владельца, проблемы не проявились сразу, что усложнило оценку реального состояния автомобиля на момент покупки.

"На диагностике такие машины часто выглядят приемлемо, но ресурс отдельных узлов может заканчиваться резко и без предупреждений", — отмечает инженер-автомеханик, обозреватель Pravda. ru Михаил Лазарев.

Китайские авто и привычные бренды

По сравнению с подержанными автомобилями японских, корейских или европейских марок китайские модели часто выигрывают в цене и комплектации. Однако они нередко уступают по надёжности отдельных узлов и предсказуемости эксплуатации. Именно поэтому опыт владения такими машинами может сильно различаться даже у автомобилей одного года выпуска, сообщает Autonews. ru.

Плюсы и минусы покупки китайского авто с пробегом

Решение о покупке подержанного автомобиля из КНР требует взвешенного подхода. У таких машин есть как очевидные преимущества, так и ощутимые риски.

К плюсам можно отнести доступную стоимость, богатое оснащение и современный дизайн. Среди минусов владельцы чаще всего отмечают вопросы к качеству сборки, ресурсу отдельных деталей и сложности с подбором запчастей.

"Проблема вторичного рынка в том, что ликвидность и ремонтопригодность становятся понятны уже после сделки, когда возможности для манёвра почти нет", — считает логист по грузоперевозкам и аналитик транспортных рынков, обозреватель Pravda. ru Денис Крылов.

Популярные вопросы о китайских авто на вторичном рынке

Стоит ли покупать китайский автомобиль с пробегом

Это возможно, но только после тщательной проверки и понимания потенциальных рисков.

Почему такие машины стоят дешевле конкурентов

Цена часто компенсирует сомнения покупателей в долговечности и ликвидности.

Изменится ли ситуация в будущем

По мере роста числа китайских автомобилей на рынке опыт эксплуатации станет более предсказуемым.